Funding to Support Francophone Artists and Promote French Language in Saskatchewan Continues

The Government of Saskatchewan is providing $60,000 to support professional development of Francophone artists and strengthen French-language arts and culture across the province.

The Conseil culturel fransaskois (CCF) will receive the funds to deliver seven workshops to singers, musicians, writers and visual artists. This is the second year of the funding with more than 55 artists benefitting from the program in 2024-25.

"These workshops provide valuable opportunities for Francophone artists to hone their craft, share ideas and grow professionally," Minister Responsible for Francophone Affairs Alana Ross said. "The Conseil culturel fransaskois plays a vital role in preserving and promoting our province's rich cultural heritage. This investment supports artists while delivering for our Francophone communities."

The workshops will focus on a variety of areas for professional development such as marketing, promotion and mentorship.

This funding is part of the Canada-Saskatchewan Agreement on French-language Services, a five-year initiative that enhances the delivery of French-language programs and services across the province.

Like last year, the 2025-26 Provincial Budget includes several initiatives focused on Saskatchewan's Francophone communities and French language in the province, including:

Two key health programs for Saskatchewan's French speaking citizens: a patient accompaniment program operated by the Réseau santé en français de la Saskatchewan and a French-language mental health support telephone line offered through TAO Tel-Aide.

Improving the provision of French language services to Saskatchewan residents, by developing interactive government services in French and improving the availability of bilingual services for residents when doing business with government.

"Access to services in French, whether for health care, culture or business support, is essential to building an inclusive and equitable Canada," Minister of Canadian Identity and Culture and Minister Responsible for Official Languages Steven Guilbeault said. "Through strong collaboration between the Governments of Canada and Saskatchewan, these important investments will help meet the needs of the Fransaskois community. Thanks to the Conseil culturel fransaskois for continuing to make a real difference in the lives of French-speaking communities in Saskatchewan by strengthening their cultural and social vitality."

The CCF has been the province's leading organization for the development and promotion of Francophone culture for over 50 years.

"The biggest impact of this renewed and increased funding will be felt in the continuation of initiatives launched last year," CCF President Anne Brochu Lambert said. "It is a recognition of both the value of these initiatives and the importance of thoughtful long term professional development for our artists."

To learn more about the CCF's programs and events, visit: www.culturel.ca.

Maintien du financement visant à soutenir les artistes francophones et à promouvoir la langue française en Saskatchewan

Le gouvernement de la Saskatchewan offre un appui financier de 60 000 $ afin de soutenir le développement professionnel des artistes francophones et de renforcer la présence des arts et de la culture en langue française dans toute la province.

Le Conseil culturel fransaskois (CCF) recevra les fonds à distribuer aux chanteuses et chanteurs, aux musiciennes et musiciens, aux écrivaines et écrivains ainsi qu’aux artistes visuels. Ce financement est offert pour une deuxième année consécutive, permettant ainsi à plus de 55 artistes de bénéficier du programme pour l’année 2024-2025.

« Ces ateliers offrent aux artistes francophones de précieuses occasions de perfectionner leur art, d’échanger des idées et d’évoluer sur le plan professionnel, déclare Alana Ross, la ministre responsable des Affaires francophones. Le Conseil culturel fransaskois joue un rôle essentiel dans la préservation et la promotion du riche héritage culturel de notre province. Cet investissement soutient les artistes tout en répondant aux attentes de la communauté francophone. »

Les ateliers s’attarderont sur plusieurs domaines du perfectionnement professionnel tels que le marketing, la promotion et le mentorat.

Le financement est prévu dans l’Entente Canada-Saskatchewan pour les services en français, une initiative de cinq ans qui permet de fournir plus de prestations de programmes et de services en langue française dans toute la province.

Comme l’année dernière, le budget provincial 2025-2026 comprend plusieurs initiatives axées sur les communautés francophones de la Saskatchewan et sur la langue française dans la province, y compris :

Deux programmes importants en matière de santé pour les citoyennes et citoyens francophones en Saskatchewan : un programme d’accompagnement pour patients géré par le Réseau santé en français de la Saskatchewan et une ligne d’écoute téléphonique de soutien en santé mentale en français offerte par TAO Tel-Aide.

L’amélioration de prestations de services en français aux résidants de la Saskatchewan grâce au développement de services gouvernementaux interactifs en français et l’amélioration de l’accès aux services bilingues pour les résidants lors des discussions d’affaires avec le gouvernement.

« Accéder à des services en français, que ce soit en matière de santé, de culture ou de soutien aux entreprises, est essentiel à l’édification d’un Canada inclusif et équitable. Grâce à une collaboration étroite entre les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan, ces investissements importants contribuent à répondre aux besoins de la communauté fransaskoise. Je remercie le Conseil culturel fransaskois de continuer à faire une réelle différence dans la vie des communautés francophones de la Saskatchewan en renforçant leur vitalité culturelle et sociale. »

– L’honorable Steven Guilbeault, ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Depuis plus de 50 ans, le CCF est l’organisme phare de la province en ce qui concerne le développement et la promotion de la culture francophone.

« Nous saluons le renouvellement de ce financement ainsi que l’augmentation accordée, affirme Anne Brochu Lambert, présidente du CCF. Cet appui s’inscrit dans la continuité. C’est une reconnaissance de la valeur des jalons posés l’an dernier et de l’importance de soutenir le développement professionnel de nos artistes sur le long terme. »

Pour en apprendre davantage sur les programmes et les événements du CCF, visitez le www.culturel.ca.

