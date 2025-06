Le Fonds humanitaire des Métallos soutient les efforts d’aide aux victimes des feux de forêt en Saskatchewan par un don de 20 000 $

TORONTO, 06 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le but de soutenir les personnes et les collectivités évacuées à cause des récents feux de forêt en Saskatchewan, le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) fait un don additionnel de 20 000 $.

Face à la dégradation des conditions météorologiques dans le nord de la Saskatchewan, le FHM s’associe de nouveau à la Croix-Rouge canadienne (CRC), répondant à son appel d’urgence pour les victimes des feux de forêt. Cet apport fait suite à un autre don du FHM pour les secours d’urgence dans la province voisine du Manitoba.

De nombreux membres du Syndicat des Métallos de la région ont été directement touchés par la situation et ont été évacués, y compris la totalité des membres vivant à Creighton (Sask.), une ville située à quelques kilomètres de Flin Flon au Manitoba. Depuis le 4 juin, la CRC a enregistré plus de 8 000 personnes provenant de quelque 2 800 foyers évacués en raison des feux de forêt en Saskatchewan.

Ce nouveau don de 20 000 $ du Fonds humanitaire des Métallos à la CRC servira à offrir une aide immédiate et continue aux personnes touchées par les feux de forêt en Saskatchewan, y compris une assistance financière et du soutien aux personnes évacuées et à leurs communautés d’accueil. De plus, les sommes amassées permettront de favoriser le rétablissement et de renforcer la résilience face aux feux de forêt et appuieront les efforts de préparation et de réduction des risques en vue d’autres évènements catastrophiques dans la province.

« Nos pensées vont aux familles et aux collectivités qui ont été forcées de fuir leurs maisons à cause des feux de forêt dévastateurs en Saskatchewan », a déclaré Marty Warren, président du FHM et directeur canadien du Syndicat des Métallos.

Toute personne souhaitant faire un don peut consulter le site web de l’appel de la Croix-Rouge 2025 en rapport avec les feux de forêt en Saskatchewan. Tous les dons individuels seront égalés (multipliés par deux) par le gouvernement fédéral.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se concentre principalement sur les projets de développement et l'aide d'urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les collectivités canadiennes. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au Fonds par l’entremise de clauses négociées dans leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes au FHM.

Informations supplémentaires :

Marty Warren, président, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5951

Guillaume Charbonneau, directeur général, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5944, gcharbonneau@usw.ca

Denis St. Pierre, Communications, Syndicat des Métallos, 647 522-1630, dstpierre@usw.ca

