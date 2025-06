アクシ (Axi)、ファイナンス・マグネイツ・アフリカ・サミット (Finance Magnates Africa Summit) で、資本配分プログラム、アクシセレクト (Axi Select) を紹介

シドニー発, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手オンラインFXおよびCFDブローカーであるアクシは、2025年5月29日から30日まで、南アフリカ共和国ケープタウンのケープタウン国際コンベンションセンターで開催されたファイナンス・マグネイツ・アフリカ・サミット2025 (Finance Magnates Africa Summit 2025、FMAS:25) に参加した。

イベント参加者には、2023年にアクシが発表した資本配分プログラム、アクシセレクトが紹介された。 このプログラムは、意欲的なトレーダーのトレーディング・ジャーニーを支援することを目的としており、トレーディング分野に画期的な変化をもたらした。 世界中で数万人ものトレーダーがアクシセレクトに登録しており、その多くが現在重要なマイルストーンに到達し、10万ドル (約1,436万円)、20万ドル (約2,872万円)、50万ドル (約7,180万円) の資金を獲得しており、最高額の100万ドル (約1億4,368万円) のマイルストーンも達成されている。

展示会の参加者はまた、アクシの紹介ブローカー (IB) およびアフィリエイトプログラムについて詳しく知り、アクシのプレミアリーグチャンピオンのマンチェスター・シティ (Man City) とのパートナーシップについて詳しく知り、イベントのために特別に用意されたマンチェスター・シティのプレミアリーグの記念品や同クラブのマスコットと写真撮影を行う機会も得た。

プレミアリーグのマンチェスター・シティFC (Manchester City FC) との提携に加えて、アクシはブラジルのECバイーア (Esporte Clube Bahia) 、ラ・リーガ (LaLiga) のジローナFC (Girona FC) とも提携し、2023年にはイングランド代表のジョン・ストーンズ (John Stones) をブランドアンバサダーに任命した。 過去数か月間、アクシは、トレーディング業界における革新で大きな注目を集めてきた。 アクシは最近、ADVFN国際金融賞2025 (ADVFN International Financial Awards 2025) で「最優秀資金提供トレーダープログラム」に選出され、その資本配分プログラム、アクシセレクトの卓越性が認められた。 2024年には、フォレックス・エキスポ・ドバイ2024 (2024 Dubai Forex Expo) で「イノベーター・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞し、ファイナンスフィード (Finance Feeds) により「最も革新的なプロップファーム」に選出された。これらの賞は、アクシがトレーダーの成功に必要な競争優位性をトレーダーに提供することに継続的に取り組んでいることを示している。

ハイライトはこちらを閲覧されたい:https://youtu.be/Ec2VYV8vOi4

*アクシグループ会社に付与された。

アクシセレクトプログラムは、アクシトレーダーリミテッド (AxiTrader Limited) の顧客のみが利用できる。 CFDは投資損失の高いリスクを伴う。 当社は利用者との取引において、すべてのポジションの主要な取引相手となる。 このコンテンツは、オーストラリア、ニュージーランド、欧州連合および英国の居住者は利用できない。 詳細については、当社の利用規約を参照されたい。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFD取引会社のアクシは、世界100か国以上に数千人の顧客を擁する。 アクシは、外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、mediaenquiries@axi.comまで問い合わされたい。

