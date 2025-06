Axi, 금융계 거물을 초청하는 파이낸스 매그네이츠 아프리카 서밋 (Finance Magnates Africa Summit)에서 자본 배분 프로그램인 Axi Select 소개

시드니, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 FX 및 CFD 브로커 Axi는 5월 29~30일 남아프리카공화국 케이프타운 국제 컨벤션 센터 (Cape Town International Convention Centre) 에서 열린 금융계 거물 아프리카 서밋 (Finance Magnates Africa Summit) (FMAS:25) 에 참석했다.

행사 참석자들은 2023년에 출시된 Axi의 자본 할당 프로그램인 Axi Select에 대해 소개받게 되었다. 야심찬 트레이더의 트레이딩 여정에 힘을 실어주기 위해 고안된 이 프로그램은 트레이딩 분야의 판도를 바꾸고 있다는 평가다. 전 세계 수만 명의 트레이더가 Axi Select에 가입했으며, 현재 많은 트레이더가 중요한 마일스톤에 도달하여 10만 달러, 20만 달러, 50만 달러의 펀딩 금액과 최고 펀딩 마일스톤인 100만 달러에 도달했다.

엑스포 참석자들은 Axi의 IB(브로커 소개) 및 제휴 프로그램을 살펴보고, 프리미어 리그 챔피언인 맨시티와의 파트너십에 대해 자세히 알아보는 한편, 행사를 위해 특별히 가져온 맨시티의 프리미어 리그 기념품 및 클럽 마스코트와 함께 독점 사진을 찍을 수 있는 기회도 가지게 되었다.

Axi는 프리미어 리그 클럽인 맨체스터 시티 FC와의 협업 외에도 브라질 클럽인 에스포르테 클루베 바이아 (Esporte Clube Bahia), 라리가 클럽인 지로나 FC와도 협력하고 있으며, 2023년 브랜드 홍보대사로 잉글랜드 국가대표인 존 스톤스를 임명했다. 지난 몇 달 동안 Axi는 트레이딩 업계에서 혁신적 성과로 상당한 인정을 받았다. Axi는 최근 ADVFN 국제 금융 어워드 (ADVFN International Financial Awards) 2025에서 '최우수 자금 지원 트레이더 프로그램' (‘Best Funded Trader Programme’)으로 선정되어 자본 배분 프로그램인 Axi Select의 우수성을 인정받았다. 2024년에도 2024 두바이 외환 엑스포 (Dubai Forex Expo)에서 '올해의 혁신가상' (‘Innovator of the Year’)을 수상했으며, Finance Fees가 선정하는 '가장 혁신적인 독점 트레이딩 회사' ( ‘Most Innovative Proprietary Trading Firm’)로 선정되어 트레이더가 성공하는 데 필요한 경쟁력을 제공하는 데 지속적인 집중력을 발휘하는 브로커임을 강조하였다.

*Axi 그룹사에 부여됨

Axi Select 프로그램은 AxiTrader Limited의 고객만 이용이 가능하다. CFD는 투자 손실 위험이 높다. 고객과의 거래에서 당사는 고객의 모든 포지션에 대한 주요 거래 상대방 역할을 하게 된다. 이 콘텐츠는 호주, 뉴질랜드, EU 및 영국 거주자에게는 제공되지 않는다. 자세한 내용은 서비스 약관을 참조하세요.

Axi 소개

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객을 보유한 글로벌 온라인 FX 및 CFD 거래 회사이다. Axi는 외환, 주식, 금, 석유, 커피 등 여러 자산군에 대한 CFD를 제공합니다.

보다 자세한 정보 또는 추가 의견이 필요하다면 Axi의 이 연락처로 문의하세요: mediaenquiries@axi.com

