Axi הציגה את תוכנית הקצאת ההון שלה, Axi Select, בכנס Finance Magnates Africa

סידני, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ברוקרית ה-FX וה-CFD המקוונת המובילה, Axi, השתתפה ב-Finance Magnates Africa Summit (FMAS:25), שהתקיימה בתאריכים 29-30 במאי ב-Cape Town International Convention Centre בקייפטאון, דרום אפריקה.

משתתפי האירוע נחשפו ל-Axi Select, תוכנית הקצאת ההון של Axi שהושקה בשנת 2023. התוכנית, שנועדה להעצים סוחרים שאפתניים במסע המסחר שלהם, שינתה את כללי המשחק בתחום המסחר. עשרות אלפי סוחרים ברחבי העולם נרשמו ל-Axi Select, ורבים מהם מגיעים כעת לציוני דרך משמעותיים ומקבלים גישה לסכומי מימון של 100,000, 200,000 ו-500,000 דולר, ואפילו למימון עבור ציון הדרך הגבוה ביותר שעומד על 1,000,000 דולר.

למשתתפי התערוכה הייתה גם הזדמנות לחקור את תוכניות המתחילים (IB) ותוכניות השותפים של Axi, ללמוד עוד על השותפות של חברת הברוקרים עם אלופת הפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי, וכן לצלם תמונות בלעדיות עם מזכרות הפרמייר ליג של מנצ'סטר סיטי וים קמע המועדון שהובא במיוחד לאירוע.

מעבר לשיתוף הפעולה של החברה עם מועדון הפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי, Axi משתפת פעולה גם עם המועדון הברזילאי אספורטה קלוב בהיה, ועם המועדון ג'ירונה מ-LaLiga , ומינתה את שחקן נבחרת אנגליה, ג'ון סטונס, כשגריר המותג שלה בשנת 2023. במהלך החודשים האחרונים, Axi זכתה להכרה משמעותית על החדשנות שלה בתעשיית המסחר. החברה זכה לאחרונה בתואר "תוכנית הסוחרים הממומנים הטובה ביותר" מטעם ADVFN International Financial Awards 2025, כהוקרה על מצוינות תוכנית הקצאת ההון שלו, Axi Select.ב-2024, זכתה חברת הברוקרים בפרס 'חדשנית השנה' ב-Dubai Forex Expo, וזכתה להכרה מכובדת מצד Finance Feeds עם התואר "חברת המסחר הקניינית החדשנית ביותר" תוך הדגשת ההתמקדות המתמשכת של חברת הברוקרים לספק לסוחרים שלהם את היתרון התחרותי הדרוש להם כדי להצליח.

צפו בנקודות המרכזיות כאן: https://youtu.be/Ec2VYV8vOi4

*מוענק לקבוצת החברות Axi.

תוכנית Axi Select זמינה רק ללקוחות של AxiTrader Limited. חוזי הפרשים טומנים בחובם סיכון גבוה לאובדן השקעה. במגעים שלנו איתכם, אנו נפעל כצד נגדי עיקרי לכל התפקידים שלכם. תוכן זה אינו זמין לתושבי אוסטרליה, ניו זילנד, האיחוד האירופי ובריטניה. למידע נוסף, עיינו בתנאי השירות שלנו.

אודות Axi

Axi היא חברה גלובלית למסחר מקוון במט"ח ו-CFD, שאמונה על אלפי לקוחות ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם. Axi מציעה CFD למספר סוגי נכסים, כולל מסחר במט"ח, מניות, זהב, נפט, קפה ועוד.

למידע נוסף מ-Axi, אנא צרו קשר: mediaenquiries@axi.com

