Axi presenta su programa de asignación de capital, Axi Select, en la cumbre Finance Magnates Africa

SÍDNEY, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, bróker líder de divisas y CFD en línea, asistió a la cumbre Finance Magnates Africa (FMAS:25), celebrada los días 29 y 30 de mayo de 2025 en el Centro Internacional de Convenciones de Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Los asistentes al evento asistieron a la presentación de Axi Select, el programa de asignación de capital de Axi lanzado en 2023. El programa, diseñado para empoderar a los operadores ambiciosos en su experiencia con la negociación, ha supuesto un cambio de las reglas del juego en el campo de la negociación. Decenas de miles de operadores de todo el mundo se han inscrito en Axi Select, y muchos de ellos han alcanzado hitos importantes, accediendo a importes de financiación de 100.000, 200.000 y 500.000 dólares, y al hito de financiación más importante, 1.000.000 de dólares.

Los asistentes a la cumbre también tuvieron la oportunidad de descubrir los programas Introducing Broker (IB) y Affiliate de Axi, obtener más información sobre la alianza del bróker con el campeón de la Premier League, el Man City, así como hacerse fotos exclusivas con recuerdos del Man City de la Premier League y la mascota del club, traída especialmente para el evento.

Además de su colaboración con el Manchester City FC de la Premier League, Axi también colabora con el club brasileño, Esporte Clube Bahi, el club de LaLiga, Girona FC, y ha designado al internacional inglés John Stones embajador de la marca en 2023. En los últimos meses, Axi obtuvo un importante reconocimiento por su innovación en el sector de la negociación. El bróker ha sido galardonado recientemente como “Mejor Programa de Operador Financiado” por los Premios Financieros Internacionales ADVFN 2025, en reconocimiento a la excelencia de su programa de asignación de capital, Axi Select. En 2024, Axi también fue galardonada en la Forex Expo Dubai 2024 con el premio “Innovador del año”, y fue proclamada “Empresa de negociación propia más inovadora” por Finance Feeds, lo que pone de manifiesto el enfoque continuo del bróker para proporcionar a sus operadores la ventaja competitiva que necesitan para tener éxito.

Acerca de Axi

Axi es una empresa global de negociación de divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para varias clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

