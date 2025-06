Cloudera Menyertai AI-RAN Alliance untuk Mendorong Inovasi Data Masa Nyata dan Telekomunikasi Berasaskan AI

Cloudera akan mengambil bahagian dalam pakatan baharu “Data untuk AI-RAN” bersama Dell, NVIDIA, Softbank serta T-Mobile, bagi memajukan pengurusan data masa nyata, Edge AI dan MLOps hibrid untuk rangkaian telekomunikasi

SANTA CLARA, California, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera , satu-satunya platform hibrid sebenar untuk data, analitik dan AI, hari ini mengumumkan penyertaannya dalam AI-RAN Alliance , sebuah konsortium global yang komited untuk mengintegrasikan AI ke dalam infrastruktur telekomunikasi. Cloudera menyertai kumpulan pelopor penyedia telekomunikasi inovatif yang telah bergabung tenaga dengan syarikat data dan AI, semuanya berusaha untuk memacu agenda AI-RAN dan mengubah rangkaian telekomunikasi menjadi platform pintar yang menjana pendapatan dengan data masa nyata dan AI.

Dalam usaha mengoptimumkan kos operasi rangkaian melalui virtualisasi serta infrastruktur dan seni bina generasi baharu, penyedia telekomunikasi berpeluang memanfaatkan AI dengan cara yang unik. AI meningkatkan hasil perniagaan melalui kecekapan perkhidmatan rangkaian sambil pada masa yang sama membuka peluang besar untuk inovasi perkhidmatan. Pelaksanaan AI dalam persekitaran tepi yang teragih adalah kompleks dan memerlukan usaha yang besar. Penyedia telekomunikasi perlu menggerakkan strategi menyeluruh di seluruh organisasi untuk mengoperasikan AI pada skala merentasi rangkaian akses radio (RAN) bagi merealisasikan potensi komersial sepenuhnya.

AI-RAN Alliance—yang mengiktiraf NVIDIA sebagai ahli pengasas serta Dell, SoftBank, T-Mobile, KT, dan LG U+ sebagai ahli—ditubuhkan untuk menyelesaikan isu-isu ini sambil memacu inovasi di persimpangan AI dan telekomunikasi. Ahli AI-RAN Alliance bekerjasama dalam menetapkan piawaian bagi penyepaduan AI ke dalam rangkaian sedia ada dan baharu, membolehkan perkongsian infrastruktur bagi pengoptimuman AI, mempercepatkan pembangunan aplikasi edge AI serta mewujudkan bukti nyata untuk membantu industri telekomunikasi melaksanakan AI dengan kebolehpercayaan tinggi dan secara menguntungkan.

Sebagai peneraju yang diiktiraf dalam AI perusahaan dan seni bina data moden, Cloudera membawa gabungan pengurusan data berskala yang berkuasa, orkestrasi edge AI dan pendekatan pertama sumber terbuka yang melengkapkan misi AI-RAN Alliance. Cloudera berada dalam kedudukan unik untuk membolehkan penyedia telekomunikasi melaksanakan, mengurus dan menskalakan beban kerja AI merentasi persekitaran hibrid, tepi dan pada premis.

Sebagai anggota terbaharu dalam AI-RAN Alliance, Cloudera akan:

Ambil bahagian dalam kumpulan kerja “Data for AI-RAN” baharu, bertujuan untuk menyeragamkan orkestrasi data, automasi rangkaian dipacu LLM dan MLO berdaya hibrid merentasi telekomunikasi dan beban kerja AI. Penglibatan Cloudera akan membawa kepakaran dalam platform data dan AI kepada AI-RAN Alliance serta membantu menyelaraskan saluran data dan AI dengan keperluan operasi telekomunikasi—memacu inovasi lebih pantas dan pelaksanaan kes penggunaan berasaskan AI.

, termasuk AI-for-RAN, AI-and-RAN serta AI-on-RAN. Mempercepatkan kes penggunaan AI dunia nyata bersama ahli AI-RAN Alliance untuk menjalankan ujian dan melaksanakan aplikasi AI, seperti ketersediaan rangkaian berdasarkan SLA dan pengesanan anomali masa nyata. Ini merangkumi pembangunan dan pengesahan seni bina rujukan yang boleh digunakan oleh pengendali telekomunikasi dalam persekitaran sebenar, mempercepatkan peralihan daripada inovasi kepada pelaksanaan serta memaksimumkan kebolehgunaan semula model dan kerjasama.

“Cloudera berbangga untuk membawa kepakaran data dan AI ke AI-RAN Alliance. Rangkaian adalah nadi perniagaan telekomunikasi, baik dalam memacu pertumbuhan margin mahupun transformasi perkhidmatan dan AI dapat menjana nilai yang besar dalam kedua-dua dimensi tersebut," kata Abhas Ricky, Ketua Pegawai Strategi di Cloudera. “Berdasarkan kepimpinan kami dalam bidang ini—setelah menggerakkan strategi automasi data dan AI untuk ratusan penyedia telekomunikasi di seluruh dunia—kami kini bersedia untuk mempercepatkan inovasi bersama ahli AI-RAN Alliance yang lain serta melibatkan pelanggan kami dalam perjalanan ini. Matlamat kami adalah untuk membantu mentakrifkan piawaian data, model orkestrasi serta seni bina rujukan yang akan memperkasakan rangkaian pintar, adaptif dan berasaskan AI pada masa depan.”

“Kami berbangga dapat bekerjasama dengan Cloudera dan ahli AI-RAN Alliance yang lain dalam kumpulan kerja ‘Data untuk AI-RAN’,” kata Jemin Chung, Naib Presiden Strategi Rangkaian, KT. “Dengan AI yang semakin menjadi elemen utama dalam rangkaian generasi baharu, keupayaan untuk memanfaatkan data dengan selamat serta berskala besar akan menjadi faktor pembeza yang penting. Melalui inisiatif ini, kami berhasrat untuk menetapkan amalan terbaik yang menyokong evolusi RAN berasaskan AI serta meningkatkan kecerdasan operasi.”

“Cloudera merupakan tambahan yang luar biasa kepada AI-RAN Alliance, yang telah berkembang pesat seiring dengan peningkatan permintaan dalam industri untuk akses AI yang lebih baik dan kejayaan yang lebih besar,” kata Dr. Alex Jinsung Choi, Principal Fellow di Institut Penyelidikan Teknologi Lanjutan SoftBank dan Pengerusi AI-RAN Alliance. “Kepimpinan syarikat dalam data dan AI, digabungkan dengan jejak telekomunikasi yang luas, akan memainkan peranan penting dalam memajukan visi bersama kita terhadap rangkaian pintar yang berasaskan AI.”

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peranan Cloudera dalam AI-RAN Alliance dan cara ia memperkasakan telekomunikasi generasi baharu, layari www.cloudera.com/solutions/telecommunications.html .

