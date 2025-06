Un nouvel agrément signé Denodo récompense le développement rapide d’applications IA

La toute nouvelle certification « Denodo AI SDK Certified Developer Associate » vise à simplifier et à donner un coup d’accélérateur aux protocoles de développement à l’appui de grands modèles de langage configurables (ou LLM, de l’anglais large language models) et de bases de données vectorielles

PALO ALTO, Californie, 05 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, acteur leader de la gestion des données, annonce l’ouverture d’une nouvelle certification, appelée Denodo AI SDK Certified Developer Associate, et destinée à récompenser les professionnels capables d’accélérer le développement de solutions performantes d’intelligence artificielle et d’intelligence artificielle générative, respectivement IA et IAg.

Depuis sa création en novembre 2024, la plateforme 9.1 de Denodo (Denodo Platform 9.1), actuellement disponible en version 9.2 intègre le module Denodo Assistant dédié à l’automatisation des tâches d’ingénierie des données clés en fournissant des éclairages contextualisés et des recommandations intelligentes aux analystes et utilisateurs métier et le module Denodo AI SDK, spécialement conçu pour accélérer le développement d’agents et d’applications alimentés par l’IA.

L’agrément Denodo AI SDK Certified Developer Associate entend permettre aux entreprises d’identifier parmi leur personnel les ressources capables de porter leurs projets Denodo et AI SDK vers de nouveaux sommets en développant des applications d’IA et d’IAg à la fois fiables et exploitables.

« En proposant cette certification, nous ne nous limitons pas à simplifier le développement de l’IA. Nous donnons aux développeurs les clés de l’innovation et de l’excellence nécessaires pour évoluer dans un environnement sujet à de constantes mutations », souligne Alberto Pan, directeur technique chez Denodo. « Cette certification reflète notre engagement en faveur de la promotion de collaborateurs hautement qualifiés et du renforcement de la valeur des solutions IA et IAg. En proposant un parcours concret de valorisation des compétences, nous permettons aux entreprises d’exploiter pleinement leur potentiel en matière d’IA. » poursuit-il.

La maîtrise du module Denodo AI SDK apporte également un avantage compétitif de taille aux développeurs dans un secteur de la gestion des données en pleine croissance. Il va de pair avec la plateforme Denodo pour simplifier et accélérer les processus de développement à l’aide de multiples modèles de langage, ou LLM, configurables et autant de bases vectorielles. Comme il repose sur la technique de génération augmentée de récupération (ou RAG pour Retrieval-Augmented Generation), il facilite l’accès des applications IA aux sources de données fiables de l’entreprise.

Par ailleurs, la certification permet aux développeurs de mettre en avant leurs compétences. Pour José Pallas, récent lauréat d’un agrément Denodo, « Les certifications peuvent véritablement vous aider à sortir du lot, vous exposer à des projets plus complexes et vous permettre d’accéder à des fonctions de leadership. » José Pallas est responsable des données chez Vueling, client de Denodo. Et d’ajouter : « Sans en faire une exigence formelle, Vueling encourage le développement professionnel et sait récompenser la valeur des collaborateurs certifiés. Notre entreprise prend la certification comme le moyen de s’assurer qu’elle emploie les compétences nécessaires en interne pour gérer efficacement son environnement Denodo. »

Hananto Prabowo, expert en données chez Continental et également certifié récemment par Denodo, exprime le même avis sur les possibilités d’évolution de carrière. « Je m’intéresse à la certification, car je souhaite continuer à développer mes compétences et rester au fait dans un univers de la gestion des données en évolution perpétuelle, et ainsi mieux contribuer aux objectifs de mon entreprise. La certification constitue aussi un excellent moyen de réseauter et d’échanger des idées avec d’autres professionnels. »

Les développeurs IA sont invités à s’inscrire dès aujourd’hui pour passer l’examen d’agrément Denodo AI SDK Certified Developer Associate. Pour les aider dans leur parcours de certification, de développement de leurs compétences et accompagner leur réussite dans un monde de plus en plus piloté par l’IA, la Denodo Community met à disposition de nombreuses ressources utiles comme des fiches techniques, des manuels utilisateurs, des tutoriels (dont notamment « comment créer un chatbot IA en quelques minutes »), des articles issus de sa base de données documentaire et des webinaires complets.

Informations supplémentaires

À propos de Denodo

Denodo est un acteur leader de la gestion des données. Sa plateforme primée est une référence en gestion logique des données, transformant les données en informations fiables et en résultats concrets pour toutes les initiatives liées aux données des entreprises, notamment celles axées sur l’IA et le libre-service. Issus de tous les secteurs d’activité à travers le monde, les clients de Denodo ont fourni des données fiables, adaptées à l’IA et aux usages métiers en un tiers du temps habituellement requis, et démontré des performances jusqu’à 10 fois supérieures à celles des architectures de type data lakehouse ou d’autres plateformes classiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet denodo.com.

Contacts médias

pr@denodo.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.