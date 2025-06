Carlos Ponce se une a MariVí la Navegadora Maestra como la voz de Papá en la exitosa serie animada, ya disponible en Nuestra.TV y YouTube

LOS ANGELES, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El actor ganador del Emmy, artista nominado al Grammy Latino y estrella internacional de cine, Carlos Ponce, se une a la serie animada infantil MariVi la Navegadora Maestra, como la voz de Papá, un padre inmigrante trabajador y cariñoso. La serie, disponible gratuitamente a través de Nuestra.TV y YouTube (@WeAreMariVi), ya con 100,000+ suscriptores, da vida a la esencia de crecer entre dos culturas: la latina y la estadounidense.

Basada en la aclamada obra de María (López) Twena, MariVí la Navegadora Maestra narra la conmovedora historia de una familia hispana de primera generación que aprende a vivir en Estados Unidos. A través de los ojos de MariVí, la serie destaca el heroísmo silencioso de los hijos latinos de inmigrantes que sirven como intérpretes y embajadores culturales, forjando el futuro de sus familias y comunidades.

"Navegar entre dos culturas puede ser increíblemente difícil, especialmente para la comunidad hispana, donde el colectivismo y la autosuficiencia a menudo contrastan", dijo Twena. "En MariVi la Navegadora Maestra, cada personaje aporta su propia fuerza al adaptarse a un nuevo entorno, un nuevo idioma y un mundo desconocido. Era esencial que la voz de Papá, como cabeza de familia, se sintiera auténtica. Estamos agradecidos de haber encontrado esa voz en Carlos".

"Papá no es sólo un personaje secundario, es la base", dice Carlos Ponce. "Me recuerda a los padres con los que crecí: trabajadores, orgullosos, a veces testarudos, pero llenos de corazón. Vi partes de mi propia vida en él. Es un personaje profundamente real, y me siento honrado de darle voz".

Ponce, cuyo trabajo abarca películas taquilleras (Julie & the Phantoms, Murder Mystery 2, Couples Retreat), exitosas series de televisión (Santa Diabla, 7thHeaven), éxitos de animación (Rio, Ice Age: Collision Course) y la narración en español de todos los libros de Harry Potter en Audible, añade prestigio y legitimidad a un proyecto que defiende la representación y el orgullo cultural.

La voz de Ponce es un homenaje a los padres inmigrantes, cuyos sacrificios silenciosos a menudo pasan desapercibidos. Ahora que se acerca el Día del Padre, su papel de Papá ofrece una celebración de amor, fortaleza y heroísmo cotidiano.

Más información en wearemarivi.com y @wearemarivi en redes.

