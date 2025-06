BDC et la Banque des Premières Nations du Canada lancent une initiative de 100 millions $ pour stimuler les acquisitions d’entreprises

L’acquisition d’entreprises établies en tant que modèle de réconciliation économique

TORONTO, 05 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque des Premières Nations du Canada et la Banque de développement du Canada (BDC) annoncent aujourd’hui une initiative de 100 millions de dollars qui vise à augmenter les acquisitions d’entreprises par les communautés et les agences de développement économique autochtones à travers le pays.

C’est un moment clé, car un nombre important de propriétaires de PME du Canada prendront leur retraite dans les prochaines années et cherchent activement à vendre les entreprises qu’ils et qu’elles ont bâties au fil des décennies. Cela crée une occasion unique dans laquelle il y a plus d’entreprises à vendre que d’acheteurs. La nouvelle initiative de financement conjointe aura une taille moyenne de transactions prévue de 5 millions de dollars et permettra de procéder à des acquisitions beaucoup plus rapidement.

Dans un esprit de réconciliation économique, cette initiative permettra aux communautés autochtones et à leurs agences de développement économique d’avoir un meilleur accès au capital pour l’acquisition d’entreprises et de soutenir les entreprises majoritairement détenues par des Autochtones.

« Lorsque j’ai pris la direction de la Banque des Premières Nations du Canada il y a deux ans, nous avons décidé en équipe d’accélérer les occasions de croissance pour encourager la création de richesses dans les communautés autochtones. Le défi démographique unique auquel nous ferons face dans les prochaines années représente une grande opportunité pour les communautés autochtones et leurs agences de développement économique. Cela leur permettra d’acquérir des entreprises ayant fait leurs preuves. Puisqu’elles sont de propriété autochtone, ces entreprises seront plus compétitives pour de nombreuses raisons dont les politiques d’approvisionnement qui favorisent les entreprises détenues par des Autochtones », a déclaré Bill Lomax, président et chef de la direction de la Banque des Premières Nations du Canada.

« L’initiative entre la Banque des Premières Nations du Canada et BDC est un excellent exemple de la façon dont une volonté commune d’agir pour la réconciliation économique peut mener à des ententes commerciales concrètes bénéfiques pour tous les acteurs », a affirmé Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC. « La Banque des Premières Nations du Canada bénéficie de la confiance des communautés autochtones à travers le pays et connaît mieux que quiconque leurs besoins uniques. BDC offrira une solution de financement innovante en collaboration avec la Banque des Premières Nations du Canada pour aider les communautés autochtones à croître et à acquérir des entreprises. Ensemble, nous pouvons accélérer l’émergence de la prochaine génération de leaders autochtones. »

Le nombre de propriétaires d’entreprises autochtones devrait croître de 23 % au cours de la prochaine décennie. C’est l’un des segments d’entrepreneur.es ayant la croissance la plus rapide au pays, soit plus du double de l’augmentation de 10 % prévue pour les autres entrepreneur.es canadien.nes. Leur pleine participation pourrait entraîner une augmentation annuelle significative du PIB de 1,5 %.

Cette initiative s’inscrit dans l’ambition de Financement collaboratif de BDC, lancée l’an dernier. Elle offre du financement et des conseils par l’intermédiaire de partenaires de confiance, dans le but d’avoir un effet multiplicateur, de stimuler l’entrepreneuriat et de rejoindre 100 000 entrepreneurs supplémentaires au cours des 10 prochaines années. Une initiative qui complète l’enveloppe de prêts de 50 millions de dollars de l’équipe Entrepreneuriat inclusif de BDC et la plateforme d’investissement de 100 millions de dollars pour soutenir les entreprises dirigées par des Autochtones, qui sera opérationnelle dans les mois à venir.

À propos de la Banque des Premières Nations du Canada

Fondée en 1996, la Banque des Premières Nations du Canada est une banque à charte canadienne axée sur la prestation de services financiers au marché autochtone du Canada. Elle est détenue et contrôlée à 88 % par des Autochtones. La banque offre aux personnes autochtones et non autochtones, aux entreprises et aux gouvernements une gamme complète de services bancaires personnels et commerciaux, y compris des prêts, des hypothèques, des placements (enregistrés et non enregistrés), des comptes d’opérations et de gestion de trésorerie, ainsi que des services de fiducie par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, FNB Trust.

La Banque des Premières Nations du Canada est un membre agréé de la Société d’assurance-dépôts du Canada, de l’Association canadienne des paiements, et est un prêteur hypothécaire agréé auprès de la Société canadienne d’hypothèques et de logement ainsi que du Fonds pour les habitations du marché des Premières Nations.

À propos de BDC: 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d’investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneur.es soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Les services de BDC ajouteront environ 23,6 milliards de dollars en produit intérieur brut (PIB) à l’économie canadienne au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC dans les médias sociaux.

