ELECQ présente sa solution intelligente de gestion de l’énergie au salon Drive to Zero 2025

PARIS, 05 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ELECQ révolutionne le secteur de la recharge des véhicules électriques en Europe. ELECQ a présenté, au salon Drive to Zero 2025, sa solution de gestion de l’énergie domestique tout-en-un, qui combine la recharge intelligente, la recharge solaire et le contrôle dynamique de la charge.



Une infrastructure de recharge pérenne pour des besoins énergétiques dynamiques



La mise en place d’un chargeur de véhicules électriques puissant peut mettre à rude épreuve les anciennes installations électriques ou nécessiter des aménagements coûteux. ELECQ répond à ces défis grâce à un système intégré comprenant le chargeur domestique de type 2, le moniteur de puissance et l’application ELECQ — une solution intelligente qui s’adapte en temps réel aux conditions énergétiques de la maison.

Un contrôle total et une gestion intelligente de la charge



Le chargeur domestique ELECQ de type 2 fournit jusqu’à 22 kW de recharge en courant alternatif de façon sûre, intelligente et efficace. Via l’application ELECQ, les propriétaires peuvent :



Programmer la recharge pendant les heures creuses

Consulter la répartition des coûts par session de recharge

Exporter des rapports et recevoir des mises à jour OTA du micrologiciel



Surveiller la consommation de l’énergie solaire par rapport à celle du réseau électrique



La gestion intelligente de la charge d’ELECQ garantit une recharge sûre et efficace à la fois pour les installations à domicile unique et les installations à chargeurs multiples.



À domicile, le moniteur de puissance suit la consommation d’énergie en temps réel et communique sans fil avec le chargeur via Wi-SUN. Le chargeur ajuste ensuite la sortie de manière dynamique pour éviter les surcharges, ce qui permet de charger à pleine vitesse sans nécessiter la mise à niveau du panneau électrique.



Pour les foyers équipés de plusieurs véhicules électriques, l’équilibrage dynamique de la charge (DLB) permet de répartir intelligemment l’énergie sur un maximum de 30 chargeurs sans nécessiter d’équipement supplémentaire. Cela permet d’éviter les surcharges du réseau et d’optimiser la consommation d’énergie et l’efficacité du système.



Modes de recharge solaire



ELECQ prend en charge trois modes de recharge solaire — Solaire uniquement, Solaire prioritaire, et Illimité. Grâce à la coordination en temps réel entre l’énergie solaire, la batterie et la charge des véhicules électriques via le moniteur de puissance, le système ajuste dynamiquement la recharge. La commutation intelligente des phases assure une utilisation optimale de l’énergie solaire, même en cas de faible production.



Protocole OCPP — et pérennité



Les chargeurs d’ELECQ prennent en charge l’intégration directe de l’OCPP et sont déjà connectés aux principales plateformes, telles que Last Mile Solutions, CLENERGY EV et SINTIO. Le système est compatible avec :



OCPP 1.6J

OCPP 2.0.1

Mise à jour OTA prête à la migration vers l’OCPP 2.1





Grâce à son architecture à double canal (Protocole OCPP direct + ELECQ Service), ce système garantit une large compatibilité avec les plateformes ouvertes et les systèmes propriétaires.





Au-delà du secteur résidentiel : développement de l’écosystème ELECQ



ELECQ développe sa solution au-delà de la recharge domestique. L’offre commerciale comprend :

ELECQ Ready (kits d’installation pré-cablés)

ELECQ Biz (pour les entreprises et les flottes professionnelles)

ELECQ Station 60 — Chargeur rapide et compact en courant continu de 60 kW avec sortie à double port, équilibrage de la charge en temps réel et contrôle progressif du courant pour une durée de fonctionnement optimisée.





La suite logicielle ELECQ complète assure la connectivité au cloud :

Application ELECQ (réservée aux utilisateurs)

Application ELECQ Partner (réservée aux installateurs)

La plateforme ELECQ Cloud (pour le diagnostic à distance, les mises à jour OTA et les rapports sur le rendement énergétique)





Construite pour l’Europe, parée pour le partenariat

ELECQ est certifié conforme pour le marché européen par TÜV Rheinland selon les normes CE, CB et RED, et testé en conformité avec les directives RoHS, REACH et WEEE. Que vous soyez propriétaire, installateur ou fournisseur d’énergie, ELECQ rend l’énergie intelligente accessible à tous.



Venez-nous rencontrer au Pavillon 5.3, Stand A22, Paris Expo Porte de Versailles.



Restez informé de nos actualités :Suivez ELECQ sur LinkedIn



Devenez un partenaire :www.elecq.com

SOCIÉTÉ : ELECQ

E-MAIL : sales@elecq.com

SITE WEB : https://www.elecq.com

