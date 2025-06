CPA Canada et FP Canada s’unissent pour renforcer les services financiers à l’échelle du pays

TORONTO, 05 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) et FP Canada viennent de conclure un protocole d’entente qui favorisera une collaboration accrue entre les professionnels de la comptabilité et de la planification financière, rehaussant ainsi l’exhaustivité des conseils financiers prodigués à la population.

En vertu de cette entente, les CPA qui font partie de leur organisation nationale auront la possibilité d’obtenir des titres professionnels supplémentaires et bénéficieront d’un meilleur accès aux cours, colloques et congrès de FP Canada. En outre, les deux organisations travailleront de concert sur des projets de formation continue, de recherche et de réflexion.

« Le secteur des services financiers se transforme à vue d’œil, soutient Pamela Steer, présidente et chef de la direction de CPA Canada. Les clients sont en quête de conseils complets, qui englobent la planification fiscale, successorale, de la retraite et des placements. Cette entente, qui cadre parfaitement avec les principes de rigueur et d’éthique de la profession, facilitera l’accès des CPA aux titres proposés par FP Canada, leur permettant ainsi d’ajouter la planification financière à leur offre de services. »

D’autre part, les détenteurs des titres de planificateur financier agréé (CFP) ou de Qualified Associate Financial Planner (QAFP) pourront accéder à un plus vaste éventail de programmes de CPA Canada, notamment à des formations accréditées et à des événements nationaux. Par ailleurs, FP Canada mettra de l’avant les informations, études et nouvelles publiées par CPA Canada en vue d’aider les planificateurs financiers à garder une longueur d’avance.

« Nos deux organisations jouissent d’une solide réputation dans le secteur des services financiers canadiens, et ce partenariat nous procure une occasion en or d’en tirer parti, souligne Tashia Batstone, présidente et chef de la direction de FP Canada. Ensemble, nous serons mieux à même de soutenir les professionnels qui desservent la population au quotidien. En définitive, l’écosystème des services financiers s’en trouvera renforcé, au profit de tous les Canadiens et Canadiennes. »

Grâce à cette entente, il sera plus facile de faire appel à l’expertise financière de professionnels dignes de confiance, tenus de respecter les normes les plus élevées du point de vue de la formation continue, de l’agrément et de l’éthique. En cette ère d’incertitude économique où la confiance est mise à mal, il importe plus que jamais d’avoir accès à des conseillers qualifiés.

Combiner les forces des deux professions mènera à des services financiers plus complets, allant des stratégies fiscales complexes à la planification financière à long terme, qui aideront la population à prendre des décisions éclairées, en toute confiance.

À propos de CPA Canada

CPA Canada travaille au nom de la profession comptable canadienne. Elle agit dans l’intérêt public en faisant la promotion de la transparence, en préparant les CPA aux défis posés par un monde des affaires en évolution constante et en contribuant à l’élaboration de politiques comptables et financières à l’échelle tant nationale que mondiale.

À propos de FP Canada

Agissant dans l’intérêt public, FP Canada est un organisme sans but lucratif national qui se consacre à la formation, à l’agrément et à l’encadrement des planificateurs financiers. Elle aspire à favoriser le mieux-être financier de la population en guidant l’évolution de la profession canadienne.

Pour toute question : James Kennedy Relations avec les médias, CPA Canada media@cpacanada.ca Megan Harman Gestionnaire, Communications, FP Canada megan.harman@fpcanada.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.