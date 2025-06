Les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement 2025 : Les gagnants sont dévoilés lors d’un gala où les vedettes portaient de riches fourrures

OTTAWA, Ontario, 05 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La troisième cérémonie annuelle de remise des prix pour le concours « Les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement » a été mémorable. Les gagnants de 2025 ont été officiellement couronnés lors d’un gala animé sur le thème des animaux de compagnie, organisé par l’Institut canadien de la santé animale (ICSA).

Tenu à l’élégante Brasserie Métropolitaine du centre-ville d’Ottawa, cet événement convivial pour animaux de compagnie a permis de faire une pause amusante au milieu des grands enjeux politiques du Canada des récentes semaines. La soirée a été marquée par une proclamation retentissante d’un crieur public traditionnel, de charmants portraits réalisés par un caricaturiste animalier et une joyeuse atmosphère pour tous les invités à deux pattes, ouvrant la voie à une soirée réussie et amusante.

Et maintenant, sans plus attendre… Les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement en 2025 sont :

- Le chien le plus mignon de 2025 : Louis

- Le chat le plus mignon de 2025 : Göçebe

- L’autre animal de compagnie le plus mignon en 2025 : Harold le hamster - gagnant par acclamation!

Alors que les catégories Chien et Chat ont obtenu des milliers de votes de la part de Canadiens de tout le pays, la catégorie « Autre animal de compagnie » a été remportée de façon décisive par un candidat de petite taille, mais imbattable. Le hamster Harold, seul candidat en lice, s’est frayé un chemin vers une victoire écrasante, sans opposition.

« Le gala de cette année a été le plus animé et le plus joyeux jamais organisé, a souligné la Dre Catherine Filejski, présidente-directrice générale de l’ICSA. Après une période électorale intense sur la Colline du Parlement, il a été agréable de partager un moment de célébration des animaux de compagnie qui apportent réconfort, sentiment de responsabilité et joie à tant d’entre nous, à l’intérieur comme à l’extérieur de la sphère politique.

Les candidatures au concours de cette année ont été soumises par des parlementaires, des membres du personnel politique, des candidats de circonscription et des membres de la Tribune de la presse. Elles ont été jugées par un jury composé d’amis des animaux et de dirigeants de la communauté. Les finalistes dans les catégories Chien et Chat ont fait campagne avec leurs propres « plateformes poil-itiques », récoltant des votes grâce à leur charme, à leur caractère et à leur charisme.

« Le lien que nous entretenons avec nos animaux de compagnie est un lien spécial qui contribue à leur santé et à leur bien-être, ainsi qu’aux nôtres. C’est pourquoi nous sommes ravis de soutenir l’ICSA dans le cadre de cet événement, qui est un excellent moyen de montrer à quel point les gens se soucient de leurs animaux de compagnie », a déclaré pour sa part Chris Nash, directeur administratif de la Pet Food Association of Canada.

Ce concours constitue une plateforme significative pour souligner l’impact profond et positif des animaux de compagnie dans nos vies et l’importance de garantir l’accès aux soins vétérinaires et aux médicaments afin de favoriser des animaux en meilleure santé pour un Canada en meilleure santé.

Pour voir les gagnants de cette année, visitez le site https://cahi-icsa.ca/cutest-pets-parliament-hill.

À propos de l’ICSA

Fondée en 1968, l’ICSA est la voix fiable et scientifique du secteur canadien de la santé animale. Nos membres fournissent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux du Canada les médicaments et les outils nécessaires pour maintenir la santé de nos animaux de compagnie et de nos animaux destinés à l’alimentation. Des animaux en meilleure santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

Personne-ressource : Eleanor Hawthorn, directrice des communications, 437-253-1667 ext, 105 ehawthorn@cahi-icsa.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88d95b0d-a5bb-49da-8645-ddd85bf8c306/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a01562bc-7c14-49ac-aeb3-74b682841a65/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8287f9a0-dcde-47ea-954c-c90d136093ab/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b662e46-b318-4261-8b1a-76ea2a8aca65/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f62bc91a-ab96-423f-96ed-2418756b97a5/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6cdef27e-34d7-4503-a4ff-38e4681a46a7/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6345b23d-f292-40e8-a9b2-4b4162440d72/fr

le chien le plus mignon sur la colline du parlement - Louis le chien le plus mignon sur la colline du parlement - Louis le chat le plus mignon sur la colline du parlement - Göçebe le chat le plus mignon sur la colline du parlement - Göçebe L’autre animal de compagnie le plus mignon – Harold L’autre animal de compagnie le plus mignon – Harold Annie Vincent et son mari avec Göçebe, lauréat du prix du chat le plus beau de l'année 2025 Annie Vincent et son mari avec Göçebe, lauréat du prix du chat le plus beau de l'année 2025 Peter Mazereeuw et sa fille Alice acceptant le prix de l'animal de compagnie le plus mignon au nom de Harold le hamster. Peter Mazereeuw et sa fille Alice acceptant le prix de l'animal de compagnie le plus mignon au nom de Harold le hamster. Eleanor Hawthorn, responsable de la communication de l'ICSA, Kody Blois, député de King-Hants, et Liam Cregg, crieur public, acceptant le prix 2025 du chien le plus mignon au nom de Louis. Eleanor Hawthorn, responsable de la communication de l'ICSA, Kody Blois, député de King-Hants, et Liam Cregg, crieur public, acceptant le prix 2025 du chien le plus mignon au nom de Louis. Max, avec son animal de compagnie dessiné par un caricaturiste Max, avec son animal de compagnie dessiné par un caricaturiste

