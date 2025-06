K Wave Media, Inc. (Nasdaq: KWM) (“K Wave” atau “Syarikat”) mengumumkan pemeteraian perjanjian pembelian sekuriti untuk Kemudahan Pembelian Ekuiti bernilai $500 juta untuk Menyokong Strategi Perbendaharaan Bitcoin

KWM mengisytiharkan hasrat strategik untuk menjadi “Metaplanet Korea,” mengikuti model Metaplanet Inc., saham global berprestasi terbaik pada tahun 2024 dengan pulangan melebihi 4,000%

NEW YORK dan SEOUL, Korea Selatan, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- K Wave Media, Inc. (Nasdaq: KWM) (“K Wave” atau “Syarikat”), perikatan media Korea pertama yang tersenarai di Nasdaq, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian pembelian sekuriti dengan Bitcoin Strategic Reserve KWM LLC, yang memperuntukkan penjualan sehingga $500 juta saham biasa oleh Syarikat.

Hasil yang diperoleh daripada kemudahan ini akan digunakan untuk memperkukuhkan strategi perbendaharaan aset digital berasaskan Bitcoin syarikat, di samping menyokong keperluan modal kerja dan aktiviti M&A. Langkah ini juga memberi peluang untuk mengembangkan kandungan serta perniagaan yang berkaitan dengan K-POP. Melalui inisiatif ini, K Wave akan memperuntukkan sebahagian besar hasil daripada penjualan saham di bawah kemudahan ini untuk pembelian, pegangan jangka panjang dan pengoptimuman pulangan Bitcoin (BTC), tertakluk kepada had tertentu. Langkah ini menjadikannya antara syarikat media tersenarai awam terawal yang mengintegrasikan BTC secara langsung ke dalam operasi perbendaharaan terasnya. Selain itu, syarikat merancang untuk mengendalikan nod Rangkaian Kilat Bitcoin serta melabur dalam infrastruktur asli Bitcoin bagi meningkatkan desentralisasi dan memudahkan pemberian ganjaran transaksi dalam rantaian.

K Wave berhasrat untuk menjadi “Metaplanet Korea” — merujuk kepada Metaplanet Inc. dari Jepun, yang muncul sebagai saham paling berprestasi di dunia pada 2024 dan terus menunjukkan kejayaan luar biasa pada 2025 setelah mengguna pakai strategi rizab Bitcoin. Syarikat yakin bahawa pendekatan ini—menggabungkan akses pasaran awam dengan strategi perbendaharaan Bitcoin yang khusus—akan menarik minat pelabur di Asia dan seluruh dunia. Dengan perniagaan media dan hiburan yang semakin berkembang, serta perbendaharaan BTC dan penggunaan BTC oleh KWM, pengguna dapat menikmati kandungan KWM dan barangan dagangan K-pop dalam persekitaran WEB3, sekaligus menjadi pemacu kepada pertumbuhan yang lebih pesat.

Strategi perbendaharaan aset syarikat mencerminkan komitmennya terhadap inovasi dan pengurusan aset yang berpandangan jauh. Inisiatif utama di bawah strategi ini merangkumi:

Memperoleh dan menyimpan BTC sebagai aset rizab korporat utama

sebagai aset rizab korporat utama Melaburkan semula hasil BTC ke dalam pembelian Bitcoin tambahan dan inisiatif infrastruktur untuk memperkukuhkan penglibatan dengan ekosistem Bitcoin.

Membolehkan pengguna KWM membeli kandungan KWM dan barangan dagangan K-pop dengan menggunakan BTC dalam persekitaran WEB3. Para pelabur boleh melabur dalam projek filem Korea dan K-pop berkualiti tinggi dengan menggunakan syiling yang diluluskan oleh KWM, termasuk BTC.



Dengan mengguna pakai Bitcoin sebagai aset rizab terasnya, K Wave berhasrat untuk mengukuhkan lembaran imbangannya melalui mata wang digital paling selamat dan terdesentralisasi di dunia, sambil menyelaraskan dirinya secara strategik dengan ekonomi global Bitcoin yang semakin berkembang serta masa depan Web3.

Choi, Pyeungho, Pengerusi Lembaga KWM, mengulas:

“Langkah berani K Wave Media dalam mengguna pakai Bitcoin sebagai aset rizab perbendaharaan merupakan tindakan berpandangan jauh yang menandakan hubungan yang semakin rapat antara media digital dan kewangan terdesentralisasi. Kami berbangga menyokong misi K Wave untuk menerajui integrasi Web3 dalam ruang kandungan dan percaya bahawa strategi ini akan mencipta nilai yang kukuh dan berpanjangan untuk para pemegang sahamnya.”

Ted Kim, Ketua Pegawai Eksekutif Interim Bersama K Wave Media, menambah:

“Di K Wave, kami sedang membayangkan semula masa depan media — termasuk asas kewangan kami. Bitcoin bukan sekadar penyimpan nilai tetapi juga asas untuk inovasi, kebebasan dan kebolehskalaan global. Dengan mengintegrasikan BTC ke dalam strategi teras kami, kami mengukuhkan komitmen terhadap desentralisasi, ketangkasan dan penciptaan nilai yang berorientasikan masa depan. Ini adalah langkah penting bagi K Wave serta masa depan kewangan kreatif, yang akan membantu KWM menghasilkan kandungan terbaik Korea dan memperkukuh kedudukannya dalam keseluruhan ekosistem K-pop dengan memungkinkan pengembangan ke pengurusan konsert dan pengedaran muzik, antara lain.”

Perihal K Wave Media

Ditubuhkan pada tahun 2023 dan beribu pejabat di Kepulauan Cayman, K Wave Media Ltd merupakan sebuah syarikat hiburan pelbagai cabang dengan syarikat operasi di Korea yang menghasilkan kandungan K yang berkualiti tinggi, barangan dagangan K-pop dan pelaburan dalam K-hiburan. Dengan tumpuan yang kukuh terhadap pemerkasaan pencipta dan integrasi rantaian blok, K Wave menawarkan pengalaman pelanggan yang unik kepada audiens global. Syarikat ini sedang mentakrifkan semula persimpangan antara hiburan, teknologi, dan kewangan dengan membina ekosistem yang menyokong pemilikan terdesentralisasi, pengewangan pencipta secara masa nyata dan penglibatan berasaskan kripto.

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandangan ke hadapan. Kenyataan pandangan ke hadapan merangkumi pernyataan berkenaan rancangan, objektif, matlamat, strategi, acara atau prestasi akan datang dan anggapan dasar serta pernyataan lain yang selain pernyataan fakta sejarah. Keputusan sebenar Syarikat mungkin berbeza secara material dan memberi kesan negatif daripada apa yang dinyatakan dalam sebarang kenyataan pandangan ke hadapan akibat pelbagai faktor dan ketidakpastian, termasuk keadaan pasaran, perkembangan peraturan dan keupayaan Syarikat untuk berjaya menggabungkan perniagaan yang diperolehi. Laporan yang difailkan oleh Syarikat dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa membincangkan faktor dan risiko penting ini dan lain-lain yang boleh menjejaskan perniagaan, keputusan operasi dan keadaan kewangan Syarikat. Atas sebab ini, antara lainnya, pelabur diingatkan untuk tidak meletakkan kebergantungan yang tidak wajar pada sebarang kenyataan pandangan ke hadapan dalam siaran akhbar ini. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk menyemak semula kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini secara terbuka untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan yang timbul selepas tarikh ini.

