Bitget se asocia con el Blockchain Center de la Universidad de Zúrich para ofrecer oportunidades y becas a estudiantes

VICTORIA, Seychelles, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El día de hoy, Bitget, la empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, anunció una alianza con la Universidad de Zúrich, la universidad número 3 entre las mejores del mundo (según la clasificación 2021/22 de Coindesk) en formación sobre blockchain. La empresa de intercambio patrocinará la 6.ª edición del programa International de la escuela de verano: Deep Dive into Blockchain (Profundización en blockchain) de 2025 en el Blockchain Center de la Universidad de Zúrich (UZH BCC), en el que se ofrecerán becas y oportunidades profesionales para estudiantes ávidos de aprender sobre blockchain. Estas becas constituyen un nuevo capítulo en el compromiso de Bitget con la educación sobre blockchain y la formación de los jóvenes.

La iniciativa de becas forma parte del programa Blockchain4Youth (B4Y) de Bitget, que cuenta con 10 millones de dólares de subsidio y tiene como objetivo hacer más accesible la educación sobre blockchain de alto impacto a estudiantes brillantes y motivados, al ofrecerles mayores oportunidades. Deep Dive into Blockchain (DDiB) es el programa de la escuela internacional de verano emblemática de la Universidad de Zúrich, organizada por la Facultad de Ciencias Empresariales, Económicas e Informática en colaboración con Global Student Experience y organizada por el Blockchain Center de UZH bajo la dirección académica de su presidente, el profesor Dr. Claudio J. Tessone. El programa tiene una duración de tres semanas y ofrece una exploración profunda e interdisciplinaria de blockchain desde las perspectivas académica, tecnológica, jurídica y económica.

“Nos complace aliarnos con Bitget para el programa Deep Dive into Blockchain. Su apoyo capacita a la próxima generación de profesionales sobre blockchain lo que hace más accesible la educación en todo el mundo. Esta colaboración refleja nuestra visión compartida de fomentar la innovación, la diversidad y el talento mundial en el espacio Web3", afirmó el Dr. Claudio J. Tessone, Catedrático de Tecnologías de Blockchain y Libro Mayor de la Universidad de Zúrich y director de Deep Dive into Blockchain.

En un ecosistema a menudo definido por su complejidad y velocidad, la educación sigue siendo el puente más duradero entre la innovación y la comprensión. Basándose en estas convicciones, Bitget financia becas para un máximo de 10 estudiantes que cumplan los criterios académicos y económicos establecidos por la UZH. Más que un subsidio, la beca Blockchain4Youth de Bitget es la convicción de que el futuro de blockchain debe ser construido por las mentes más capaces, no solo las más privilegiadas.

Cada beca cubrirá íntegramente la matrícula, el alojamiento, el transporte dentro de Zúrich, el acceso a materiales académicos y visitas a centros, así como la participación en programas y eventos interculturales. Esta estructura de apoyo integral está diseñada para que los estudiantes no se centren en la logística, sino en el aprendizaje y para que finalicen sus estudios no solo con un certificado, sino con una perspectiva más profunda.

“Como alguien que ingresó a este sector sin seguir el modelo tradicional, sé lo que el acceso y la oportunidad pueden ofrecer. Esta beca no consiste únicamente en aprender sobre blockchain, sino en dotar a los futuros líderes con las herramientas necesarias para cuestionar, construir y dejar el espacio mejor de lo que lo encontraron. Ese es el tipo de legado que queremos ayudar a conformar”, señaló Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget.

“Al igual que el mundo necesita más desarrolladores, abogados o economistas, también necesita más pensadores interdisciplinarios que comprendan el impacto social de blockchain”, agregó.

El programa de 2025 también contará con una clase magistral impartida por Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget, y ofrecerá a los estudiantes información de primera mano de uno de los principales operadores del sector. Este diálogo entre lo académico y lo industrial hace posible la alianza estratégica a largo plazo entre Bitget y UZH, la cual está arraigada en objetivos mutuos de innovación, educación y desarrollo responsable.

Con esta alianza, Bitget no solo financia la educación. Está dando forma al futuro de la industria.

Para más detalles y actualizaciones, visite la página oficial del programa, aquí.

