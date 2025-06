Rogers reçoit l’approbation des ligues en vue de l’acquisition de MLSE

TORONTO, 04 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications (TSX : RCI. A et RCI.B) (NYSE : RCI) a annoncé aujourd’hui avoir reçu l’approbation de toutes les ligues afin de racheter la participation de 37,5 % de Bell dans Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE).



« Nous sommes ravis d’avoir en main l’approbation des ligues pour accroître notre participation dans MLSE, l’une des organisations de sport et de divertissement les plus prestigieuses au monde, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers. En tant que référence canadienne en matière de communications et de divertissement, les compétitions sportives et le divertissement en direct sont au cœur de notre stratégie commerciale. »

Rogers a reçu l’approbation de la Ligue nationale de hockey (LNH), de la National Basketball Association (NBA), de la Ligue canadienne de football (LCF), de la Major League Soccer (MLS) et de la American Hockey League (AHL) lui permettant de devenir propriétaire à hauteur de 75 % de MLSE.



Cette entente est assujettie à l’approbation du CRTC pour ce qui est de l’acquisition d’une participation indirecte additionnelle dans Toronto Raptors Network Ltd (NBA TV Canada), soit une très petite portion de la transaction. Rogers a précédemment obtenu l’aval du Bureau de la concurrence pour aller de l’avant avec l’acquisition.

En septembre 2024, Rogers a annoncé avoir conclu une entente pour faire l’acquisition de la part de Bell dans MLSE pour la somme de 4,7 milliards de dollars canadiens afin de détenir une participation majoritaire de MLSE.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, visitez rogers.com ou investisseurs.rogers.com .

Pour en savoir plus :

Média

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338

Relations avec les investisseurs

investisseurs.rogers.com

1-844-801-4792

