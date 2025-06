Doublez vos dons à la campagne Chaque enfant mérite d’avoir un avenir de la Fondation Canada-Ukraine

Du 4 au 6 juin la Fondation Temerty jumellera chaque don

TORONTO, 04 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Et si vous aviez la possibilité de sauver la vie d’un enfant en cette Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression? Du 4 au 6 juin, tout don à la campagne Chaque enfant mérite d’avoir un avenir de la Fondation Canada-Ukraine (FCU) fera l’objet d’un don équivalent par la Fondation Temerty, pour chaque dollar versé, et à hauteur de 100 000$, permettant ainsi de doubler leur portée pour les enfants ukrainiens vulnérables.

La campagne, qui se déroule jusqu’au 23 juin 2025, a pour but de financer le sauvetage d’urgence, la réadaptation, la réinsertion et des aides essentielles à destination des enfants ukrainiens enlevés de force et touchés par la violence de la guerre menée par la Russie. Ensemble, redonnons à chaque enfant la sécurité, l’amour et le simple bonheur de rêver.

Chantal Kreviazuk, auteure-compositrice-interprète autochtone et ukrainienne-canadienne, s’est jointe à la campagne, lui prête sa voix et partage son lien profondément personnel à cette cause. « Ma grand-mère Métis s’exprimait avec beaucoup de réserve sur l’héritage de sa famille, en raison de l’historique des enlèvements d’enfants ayant des origines autochtones. Aucun enfant ne devrait être enlevé à sa famille ou à sa culture. », a déclaré Chantal Kreviazuk.





Depuis le début de la guerre que mène la Russie contre l’Ukraine, environ 19 000 enfants ukrainiens ont été enlevés de force et ont vu leur identité, leur langue et leur culture menacées d’effacement systématique. À travers des partenariats avec l’organisation Save Ukraine, la Fondation Temerty, et grâce à la générosité de Canadiennes et Canadiens, des dons ont pu sauver 12 enfants maintenus en captivité par la Russie et ont apporté à des centaines d’autres une aide complète à la réadaptation. Sur le terrain, l’organisation Save Ukraine mène de courageuses missions de sauvetage, parfaitement coordonnées, afin de ramener ces enfants chez eux. Chaque mission est soigneusement planifiée et adaptée aux spécificités uniques de la situation de l’enfant, avec une discrétion absolue pour en garantir la sécurité à chaque étape. Ce travail ne s’arrête pas au moment où l’enfant revient à la maison. Ces jeunes survivantes et survivants sont soutenus dans leur rétablissement sur le long terme, physiquement, émotionnellement et psychologiquement.

L’un de ces enfants, Denys (16 ans) a été emmené de force de Kherson dans un « camp de loisirs » situé en Crimée occupée, où son diabète de type 1, potentiellement mortel, n’a pas été pris en compte, ce qui l’a rendu très gravement malade. Seul et en proie au désespoir, il est entré en relation avec Save Ukraine, et c’est grâce aux opérations de sauvetage financées par les donatrices et donateurs, qu’il a pu être trouvé et recevoir les soins médicaux d’urgence dont il avait besoin. Aujourd’hui, Denys est en sécurité au Centre pour l'espoir et le rétablissement, où il reçoit les soins, la stabilité et le soutien que tout enfant mérite.

L’urgence morale et la bravoure qui se déploient à travers ces efforts pour sauver des enfants ukrainiens font écho à l’héritage laissé par les mouvements de résistance historiques ici, au Canada, eux aussi animés par une conviction commune que chaque être humain mérite de jouir de sa liberté, de sa dignité et d’avoir un foyer.

« La Fondation Canada-Ukraine est fière de soutenir l’organisation Save Ukraine dans ce travail essentiel. À travers la campagne Chaque enfant mérite d’avoir un avenir nous contribuons à rendre ce qui a été volé – une famille, une identité, et le droit de grandir en paix », a déclaré Olesia Luciw-Andryjowycz, présidente du comité de la société civile de la Fondation Canada-Ukraine. « Chaque don nous rapproche un peu plus de la possibilité de réunir des enfants avec leurs proches, de leur redonner un sentiment de sécurité et de leur offrir la chance de pouvoir guérir. Avec le soutien de la Fondation Temerty et de Canadiennes et Canadiens bienveillants, votre don permettra d’aller deux fois plus loin du 4 au 6 juin pour s’assurer que ces enfants ne soient pas oubliés et que leur avenir soit protégé ».

La déportation forcée d’enfants est reconnue comme un acte de génocide par le droit international. Pourtant, des milliers d’enfants sont toujours en captivité, dans l’attente qu’on se souvienne d’eux et les ramène à la maison.

Chaque enfant mérite d’être en sécurité.Chaque enfant mérite d’aimer et d’être aimé.Chaque enfant mérite d’avoir un avenir.

Aidez-nous à ramener chez eux les enfants d’Ukraine et à leur redonner l’avenir qu’ils n’auraient jamais dû perdre. Pour faire un don et en savoir plus sur la FCU, nous vous invitons à vous rendre sur www.cufoundation.ca/fr .

À propos de la Fondation Canada-Ukraine :

Établie en 1995, lors du 18e Congrès des Ukrainiens-Canadiens (CUC), la Fondation Canada-Ukraine (FCU) a été créée afin de coordonner, développer, organiser et mettre en œuvre des projets d’aide de la part de Canadiens à destination de l’Ukraine. Il y aura toujours besoin d’une institution pour surveiller, fournir et promouvoir les aides commerciales, techniques et humanitaires; pour examiner et évaluer les projets; pour encourager la coopération et la communication entre les fournisseurs d’aide; pour aider à établir les priorités et développer des projets dont la portée et la rentabilité seront maximisés, et pour servir de cadre afin de rassembler des personnes et des organismes issus de la communauté et des secteurs public et privé souhaitant fournir de l’aide à l’Ukraine. C’est pourquoi la FCU a été créée en tant qu’organisme de bienfaisance national avec pour but la coordination avec des organismes canadiens ayant des projets en Ukraine, ainsi que d’autres projets au Canada.

À propos de la Fondation Temerty :

Établie en 1997 par James et Louise Temerty, la Fondation Temerty a pour vocation de promouvoir des changements significatifs dans quatre domaines clés : les soins de santé, les inégalités sociales, le climat et l’Ukraine.

Au fil des ans, la Fondation a soutenu des initiatives à caractère éducatif et humanitaire au Canada, en Ukraine, et à travers le monde. Elle a apporté d’importantes contributions, notamment des dons à l’Université catholique ukrainienne de Lviv, à l’Institut de recherche ukrainien d’Harvard, à la Fondation Canada-Ukraine, à l’organisme de bienfaisance Help Us Help, à l’Université nationale Académie Mohyla de Kyiv, et au Groupe de Recherche et d'Éducation sur l'Holodomor.

La Fondation et la famille Temerty ont également apporté des contributions notables dans les domaines de la culture, de la santé mentale, et de la recherche médicale et l’éducation, en faisant des dons à la Faculté de médecine de l’Université de Toronto, qui porte désormais fièrement le nom de la Faculté de médecine Temerty, ainsi qu’à des organisations telles que le Conservatoire royal de musique, le Musée royal de l’Ontario, l’Hôpital général de North York, le centre des sciences de la santé Sunnybrook Health Sciences Centre, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, le Musée canadien pour les droits de la personne et l’hôpital pour enfants Sick Children.

