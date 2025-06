MADD Canada organise la 7e cérémonie annuelle du monument provincial de la Saskatchewan

SASKATOON, Saskatchewan, 04 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une cérémonie aura lieu au monument provincial de MADD Canada en Saskatchewan pour rendre hommage aux personnes qui ont été tuées dans des collisions impliquant l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues. Sur le monument, situé sur le terrain de l'hôtel de ville de Saskatoon, sont gravés les noms de 69 victimes, dont deux nouveaux noms qui ont été ajoutés cette année.

La cérémonie est l’occasion de faire le deuil, de ne jamais oublier les victimes et de sensibiliser le public aux dangers de la conduite après avoir consommé de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues. Chaque nom ajouté au monument représente une tragédie évitable, et une raison de continuer à lutter pour des routes plus sécuritaires.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie. Des entrevues avec les invités d’honneur seront disponibles sur demande.

Date et heure : Samedi 7 juin 2025 à 10 heures Endroit : HMCS Unicorn, 405 24 Street E, Saskatoon (pour les commentaires et la Veille à la chandelle, suivis d'une cérémonie au monument sur le terrain de l'hôtel de ville de Saskatoon) Invités : L'honorable Tracy Muggli, sénateur de la Saskatchewan

L'honorable Ken Cheveldayoff, ministre de l’Enseignement supérieur

Zach Jeffries, conseiller municipal du quartier 10

Chef adjoint du service de police de Saskatoon, Darren Pringle

Chef au Service d’incendie de Saskatoon, Yvonne Raymer

Surintendant Grant St. Germaine, responsable des services de sécurité routière de la GRC

Gillian Phillips, responsable des services aux victimes, région de l’ouest



Depuis 2009, MADD Canada a érigé des monuments commémoratifs en l'honneur des victimes de la conduite avec capacités affaiblies au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Québec et en Ontario. Des cérémonies sont organisées chaque année pour dévoiler les nouveaux noms ajoutés aux monuments et pour rendre hommage à toutes les victimes. Nous travaillons également à ériger des monuments commémoratifs à l'Île-du-Prince-Édouard et en Colombie-Britannique.

Pour plus d'informations ou pour confirmer votre présence à la cérémonie, veuillez contacter:



Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.