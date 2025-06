Attiser les consciences, éteindre les risques : Une nouvelle initiative de sécurité incendie contribue à sauver des vies dans les communautés autochtones du Canada

Le Conseil national autochtone de la sécurité incendie, Firefighters Without Borders et Kidde s’associent pour fournir des avertisseurs de fumée, sensibiliser la population et combler les principales lacunes en matière de sécurité incendie à domicile.

TORONTO, 04 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au Canada, les communautés autochtones sont touchées de façon disproportionnée par les décès liés aux incendies, une situation souvent attribuable à un accès insuffisant aux ressources de sécurité incendie et à des avertisseurs de fumée fonctionnels1, tout particulièrement à domicile. Pour s’attaquer à ce problème, une nouvelle initiative conjointe a été élaborée par le Conseil national autochtone de la sécurité incendie (CNASI), Firefighters Without Borders (FWB) et Kidde , la marque nord-américaine numéro 1 en matière de sécurité incendie à domicile2. Dans le cadre de ce partenariat porteur, Kidde offrira des avertisseurs de fumée d’une valeur de près de 400 000 $ CA à 16 communautés des Premières Nations. Cette initiative constitue un premier pas important pour répondre au besoin pressant d’une meilleure sécurité incendie dans les communautés autochtones du Canada, territoire appelé Île de la tortue par plusieurs d’entre elles.

Cette collaboration est le prolongement du programme de sensibilisation Alarmons-nousMC de Kidde, une initiative annuelle visant à rendre chaque foyer plus sécuritaire en comblant les lacunes en matière d’accès aux avertisseurs de fumée et d’éducation à la sécurité incendie. Pour la première fois cette année, la campagne comprend un volet distinct destiné aux communautés autochtones du Canada.

Les Premières Nations participantes recevront des avertisseurs de fumée, des ressources éducatives personnalisées et un soutien exhaustif pour l’installation des dispositifs de sécurité incendie à domicile. Cette phase initiale servira de projet pilote, dans l’objectif d’élargir le programme à davantage de communautés au cours des prochaines années.

« Nous méritons tous de nous sentir en sécurité à la maison. Avec notre campagne Alarmons-nous, nous aspirons à faire de cette nécessité une réalité pour l’ensemble des collectivités du Canada », a expliqué Ivanette Bonilla, cheffe des communications et des relations avec le gouvernement chez Kidde. « Cette collaboration avec le Conseil national autochtone de la sécurité incendie et Firefighters Without Borders nous permettra de faire une différence tangible pour la sécurité et le bien-être des communautés autochtones d’un océan à l’autre. En unissant nos forces, nous serons en mesure de procurer des connaissances et des outils essentiels à ceux et celles qui en ont le plus besoin. »

« Cette initiative constitue un jalon important de nos efforts continus pour combler l’écart en matière de sécurité incendie au sein des communautés autochtones », a renchéri Arnold Lazare, chef de la direction du Conseil national autochtone de la sécurité incendie. « En combinant un accès critique aux avertisseurs de fumée et une éducation culturellement pertinente à la sécurité incendie, nous ne faisons pas que contribuer à protéger des résidences : nous offrons à nos communautés les outils et le savoir nécessaires pour assurer leur sécurité. Cette collaboration avec Kidde et nos partenaires alimente la résilience de nos populations et jette les bases de communautés autochtones plus sécuritaires et plus fortes à l’échelle du pays, aujourd’hui et pour les générations à venir. »

« Cette collaboration percutante et ciblée mise sur l’expertise unique de chaque partenaire et s’inscrit parfaitement dans la mission de Firefighters Without Borders,, soit d’outiller les communautés en leur procurant les ressources dont elles ont besoin », a déclaré Frank Lamie, président de Firefighters Without Borders . « Ensemble, nous faisons plus que fournir de l’équipement : nous offrons des connaissances et des outils essentiels qui donnent aux communautés les moyens d’accroître la sécurité, la sensibilisation et la résilience, un avertisseur, une formation et un geste de solidarité à la fois. »

Les pompiers de la Première Nation de Cross Lake se préparent à installer des avertisseurs de fumée Kidde, en tant que l'une des premières communautés à recevoir des ressources de sécurité incendie dans le cadre de l'initiative Alarmons-nous, en décembre 2024.



Divers intervenants issus des communautés, dont des chefs des pompiers et des services incendie locaux, des responsables des urgences sociales et d’autres acteurs de la sécurité communautaire, seront appelés à jouer un rôle essentiel dans la distribution équitable des avertisseurs de fumée, de façon à répondre efficacement aux besoins et aux objectifs propres à chaque collectivité participante.

De même, le CN, une société de transport et de logistique nord-américaine de premier plan, assurera le soutien logistique à l’expédition des avertisseurs de fumée dans certaines communautés dans le cadre de sa collaboration continue avec Firefighters Without Borders .

Les communautés participantes ont été sélectionnées en consultation avec le CNASI et Firefighters Without Borders , selon les besoins urgents observés au sein de leur réseau et conformément aux objectifs et aux protocoles locaux.

Les communautés incluses à la première phase du programme sont :

Premières Nations de Cross Lake

Nation crie de Norway House

Premières Nations de Kahnawake

Première Nation ojibwée de Wabigoon Lake

Première Nation d’Eagle Lake

Première Nation de Wabauskang

Première Nation du lac des Mille Lacs

Première Nation d’Alexander

Première Nation de Paul

Nation crie d’Enoch

Nation Ochapowace

Chacachas Treaty Nation

Première Nation anichinabée de Roseau River

Tootinaowaziibeeng Treaty Reserve

Nation Tsuuti’ina

Première Nation de M’Chigeeng





À propos de Kidde

Kidde, l’un des principaux fabricants d’avertisseurs de fumée résidentiels, d’avertisseurs de monoxyde de carbone, d’extincteurs et d’accessoires de sécurité, contribue à rendre le monde plus sûr depuis plus de 100 ans. Kidde a produit le premier système intégré de détection de fumée il y a un siècle et poursuit aujourd’hui sa mission en offrant une technologie de pointe en matière de sécurité incendie. Kidde est une filiale de Kidde Global Corporation, un chef de file mondial des solutions de sécurité incendie et de protection des personnes. Pour en savoir plus, visitez le kiddecanada.com ou suivez @KiddeCanada sur Facebook et Instagram.

À propos du Conseil national autochtone de la sécurité incendie (CNASI)

Le Conseil national autochtone de la sécurité incendie (CNASI) est une organisation autochtone nationale consacrée à la sécurité incendie, à la gestion des situations d’urgence et à la résilience au sein des communautés des Premières Nations du Canada. Fondé par le Conseil national autochtone de la sécurité-incendie du Canada, le CNASI aspire à éradiquer les décès, les pertes matérielles et les dommages aux infrastructures critiques causés par le feu et d’autres urgences évitables.

En proposant des programmes, des formations, des ressources et des partenariats culturellement pertinents, le CNASI s’assure que les communautés autochtones profitent d’un accès équitable aux services et aux infrastructures de sécurité incendie. L’organisation est guidée par ses valeurs fondamentales, qui comprennent le respect du savoir et de la culture autochtones, l’autonomisation des communautés, la collaboration, la redevabilité et un engagement envers la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) et les principes de vérité et de réconciliation.

Le CNASI donne aux communautés les moyens de développer leurs capacités, d’accroître leur sécurité et de préserver leur savoir traditionnel tout en faisant la promotion de l’autodétermination et d’un bien-être durable.

À propos de Firefighters Without Borders

Firefighters Without Borders (FWB) est un organisme sans but lucratif administré par des bénévoles dont le siège social est situé en Ontario, au Canada. PSF se consacre à la protection de la vie, de la propriété et de l’environnement en offrant des formations professionnelles, des ressources éducatives et des équipements aux pompiers et aux premiers répondants dans les collectivités mal desservies du Canada et du monde entier. Guidé par ses valeurs d’intégrité, de durabilité, de collaboration, d’expertise et de redevabilité, FWB outille les premiers répondants de façon à bâtir des services d’urgence locaux résilients et autosuffisants, une collectivité à la fois.

