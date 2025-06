Accumulus Synergy et Veeva Systems s’associent afin d’accélérer la transformation réglementaire et la connectivité

BURLINGAME, Calif., 04 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy (« Accumulus ») a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Veeva Systems (« Veeva ») axé sur la mise en place de solutions de connectivité permettant au secteur des sciences de la vie d’échanger plus efficacement des informations réglementées avec les autorités réglementaires nationales (ARN) du monde entier. Ce partenariat vise à fournir aux clients les outils nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires actuelles en matière d’interopérabilité, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour s’adapter à un environnement réglementaire en constante évolution.

« Notre partenariat avec Veeva constitue une avancée majeure qui permettra à nos clients communs de tirer pleinement parti des deux technologies : le dossier unique dans le cloud que propose Accumulus et la plateforme complète de gestion des informations réglementaires (RIM) de Veeva », a déclaré Francisco Nogueira, PDG d’Accumulus. « Chez Accumulus, nous avons constaté une accélération considérable des cycles grâce à notre plateforme. Grâce à ce partenariat, nous sommes en mesure d’accroître considérablement l’efficacité organisationnelle de nos clients en assurant la connectivité entre le système RIM de Veeva et la plateforme Accumulus. »

Cette collaboration vise à répondre à la fois aux exigences actuelles et aux besoins émergents, en soutenant la connectivité à court terme tout en s’alignant sur les efforts mondiaux visant à moderniser la technologie réglementaire. Elle permettra aux entreprises du secteur des sciences de la vie de connecter des systèmes de manière fluide entre les pays et les plateformes sans être limitées par des approches traditionnelles.

« Nos clients sont impatients de trouver des solutions innovantes pour améliorer l’efficacité des interactions avec les autorités réglementaires nationales et des cycles de révision », a ajouté Marc Gabriel, Vice-président, Affaires réglementaires chez Veeva. « Nous nous réjouissons de collaborer avec Accumulus pour développer des liens qui permettront de faire progresser le secteur. »

Le partenariat entre Accumulus et Veeva reflète une vision commune d’un écosystème où la collaboration favorise le progrès et où les sponsors disposent de solutions pertinentes. Accumulus et Veeva positionnent le secteur sur la voie de l’innovation durable en reliant le système RIM de Veeva et les ARN dans le cloud.

À propos d’Accumulus Synergy

Accumulus Synergy est un fournisseur de technologies cloud de premier plan qui réinvente la manière dont les entreprises du secteur des sciences de la vie et les autorités réglementaires nationales collaborent afin d’accélérer les cycles, de la découverte de médicaments à leur mise à disposition sur le marché mondial. Accumulus travaille avec les principaux intervenants du secteur des sciences de la vie et de l’écosystème réglementaire afin d’élaborer et de maintenir une plateforme visant à respecter les exigences en matière de réglementation, de cybersécurité et de confidentialité dans les échanges et soumissions dans les domaines clinique, de la sécurité, de la chimie, de la fabrication et de la réglementation. Les membres d’Accumulus Synergy comprennent des laboratoires pharmaceutiques internationaux de premier plan.

Contact médias

E-mail : allison.mari@accumulus.org

Tél. : 540-907-6053

