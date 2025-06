Accumulus Synergy und Veeva Systems gehen eine Partnerschaft ein, um die Transformation der Regulierung und die Konnektivität voranzutreiben

BURLINGAME, Kalifornien, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy („Accumulus“) hat heute eine strategische Partnerschaft mit Veeva Systems („Veeva“) bekannt gegeben, deren Schwerpunkt auf der Bereitstellung von Konnektivität liegt, um die Life-Science-Branche beim effektiveren Austausch regulierter Informationen mit nationalen Regulierungsbehörden (NRAs) weltweit zu unterstützen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Kunden mit den erforderlichen Tools auszustatten, um die heutigen regulatorischen Interoperabilitätsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Flexibilität zu bewahren, sich an die sich wandelnde regulatorische Technologielandschaft anzupassen.

„Unsere Partnerschaft mit Veeva ist ein wichtiger Schritt, um unseren gemeinsamen Kunden die Möglichkeit zu bieten, den Nutzen der beiden Technologien – das einheitliche Dossier von Accumulus in der Cloud und die umfassende Plattform für das Regulatory Information Management (RIM) von Veeva – optimal zu nutzen“, erklärte Francisco Nogueira, CEO von Accumulus. „Bei Accumulus haben wir dank unserer Plattform enorme Verbesserungen bei den Zykluszeiten erzielt. Durch diese Partnerschaft sind wir in der Lage, die organisatorische Effizienz unserer Kunden erheblich zu steigern, indem wir eine Verbindung zwischen Veeva RIM und der Accumulus-Plattform herstellen.“

Die Partnerschaft soll eine Brücke zwischen aktuellen Anforderungen und neuen Bedürfnissen schlagen, die kurzfristige Konnektivität unterstützen und gleichzeitig die weltweiten Bemühungen zur Modernisierung der Regulierungstechnologie begleiten. Dadurch können Life-Science-Unternehmen Systeme über Grenzen und Plattformen hinweg nahtlos verbinden, ohne an veraltete Ansätze gebunden zu sein.

„Unsere Kunden sind bestrebt, innovative Lösungen zu finden, um die Effizienz bei Interaktionen mit nationalen Regulierungsbehörden und Überprüfungszyklen zu steigern“, so Marc Gabriel, Vice President, Regulatory bei Veeva. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Accumulus Verbindungen aufzubauen, um die Branche voranzubringen.“

Die Partnerschaft zwischen Accumulus und Veeva steht für eine gemeinsame Vision eines Ökosystems, in dem Zusammenarbeit den Fortschritt vorantreibt und Sponsoren mit sinnvollen Lösungen unterstützt werden. Accumulus und Veeva positionieren die Branche für nachhaltige Innovationen, indem sie Veeva RIM und NRAs in der Cloud miteinander verbinden.

Über Accumulus Synergy

Accumulus Synergy ist ein führender Anbieter von Cloud-Technologien, der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen Aufsichtsbehörden neu definiert, um die Zykluszeiten von der Arzneimittelentwicklung bis zur weltweiten Verfügbarkeit zu verkürzen. Accumulus arbeitet mit den wichtigsten Interessenvertretern im regulatorischen Ökosystem der Biowissenschaften zusammen, um eine Plattform aufzubauen und zu erhalten, die den Anforderungen der Regulierungsbehörden, der Cybersicherheit und des Datenschutzes gerecht wird und die Bereiche Klinik, Sicherheit, Chemie und Herstellung sowie den Austausch und die Einreichung von Zulassungsdokumenten abdeckt. Zu den Mitgliedern von Accumulus Synergy zählen weltweit führende Pharmaunternehmen.

