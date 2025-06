El British Council promueve la innovación educativa global con el programa Action Research

Colegios en Colombia, Perú, Egipto y otros países están transformando el aprendizaje a través de proyectos liderados por docentes.

El British Council impulsa mejoras concretas en la enseñanza mediante el programa Action Research, que ha fortalecido capacidades docentes en más de nueve países.

En Colombia, el 80 % de los estudiantes participantes afirmaron que las herramientas digitales mejoraron sus habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas.



LONDRES, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A través del programa Action Research, el British Council, organización del Reino Unido dedicada a las relaciones culturales y las oportunidades educativas, apoya la transformación de la educación en distintos contextos a nivel mundial.

Esta iniciativa brinda a docentes de nueve países, incluido Colombia, recursos, mentoría y formación para implementar proyectos de investigación aplicada directamente en sus aulas, con impactos tangibles en sus comunidades educativas. Además de fomentar el intercambio de buenas prácticas entre escuelas, el programa fortalece la colaboración entre maestros, directivos y familias.

El programa Action Research de las escuelas asociadas del British Council apoyó a doce investigadores de nueve países, entre ellos Colombia, Perú, Pakistán, Egipto, Bangladesh, Nigeria, Ghana, Jordania y Zimbabue, en proyectos centrados en liderazgo escolar, desarrollo profesional docente y tecnología educativa. En todos los casos, los proyectos respondieron a desafíos compartidos en los sistemas educativos, demostrando cómo la reflexión crítica y la innovación liderada por maestros puede generar transformaciones sostenibles. En Colombia, los hallazgos fueron contundentes: el 80 % de los estudiantes participantes indicaron que el uso de herramientas digitales fortaleció su aprendizaje en habilidades como la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

El liderazgo estudiantil y docente fue otro eje clave. En Pakistán, por ejemplo, un proyecto logró empoderar a niñas mediante el fortalecimiento académico, la participación extracurricular y la promoción de roles de liderazgo, desafiando normas de género tradicionales.

El British Council ha reunido estos aprendizajes en la nueva publicación Action Research para las escuelas: relatos globales de mejoras escolares, que ofrece soluciones prácticas para docentes y directivos que enfrentan retos similares en sus contextos. Reafirmando así su convicción en el poder de la investigación guiada por docentesy acompañando a instituciones como el Colegio San Jorge de Inglaterra en Colombia y el Colegio San Andrés en Perú con orientación, y apoyo continuo para llevar estos proyectos del aula a la comunidad.

Aprovechando su éxito, la organización del Reino Unido, inicia su segundo año de implementación con este programa.

Acerca de las escuelas asociadas del British Council

Las escuelas asociadas del British Council forman una comunidad global de más de 2.300 escuelas, apoyadas por el British Council, que imparten titulaciones del Reino Unido. Como socios de confianza, les ayudamos a mejorar la calidad de la educación, apoyamos a alumnos de todo el mundo a alcanzar su potencial mediante la educación y las titulaciones del Reino Unido. Apoyamos a las escuelas asociadas en más de 40 países, y transformamos la vida de más de 250.000 estudiantes cada año.

Acerca del British Council

El British Council es la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas. Apoyamos la paz y la prosperidad construyendo conexiones, comprensión y confianza entre las personas del Reino Unido y los países de todo el mundo. Hacemos esto a través de nuestro trabajo en las artes y la cultura, la educación y el idioma inglés. Trabajamos con personas en más de 200 países y territorios y tenemos sedes en más 100 países. En 2022-23 llegamos a 600 millones de personas.

