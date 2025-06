يعمل المجلس الثقافي البريطاني على تعزيز الابتكار التعليمي عبر البحث العملي، الأمر الذي من شانه أن يعود بالنفع على المُعلمين في جميع أنحاء…

لقد رسخ المجلس الثقافي البريطاني مكانته كونه جهة رئيسية لتيسير عملية تحسين التعليم الدولي عبر دعم البحث العملي كمنصة أحرزت تقدمًا ملموسًا في المدارس في جميع أنحاء العالم.

لقد أدت مشروعات البحث المبتكرة التي يقودها المعلمون إلى تحسين مستوى التدريس والتعلَّم في بلدان مثل باكستان ومصر وكولومبيا، الأمر الذي أدى بدوره إلى تحقيق نتائج ملموسة في المدارس.

عزز مشروع الرياضيات القائم على الذكاء الاصطناعي من مستوى فهم الطلاب وأدائهم. كما أفاد 80% منهم أن استخدام المنصات الرقمية قد عزز مهاراتهم في حل المشكلات من خلال التعلَّم النشط والتفكير النقدي.



عمان، الأردن،, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- يدعم المجلس الثقافي البريطاني عبر برنامج البحث العملي تحسين التعليم حول العالم. وبوصفه المنظمة البريطانية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية، يلعب المجلس دورًا محوريًا في تسهيل التقدم العالمي في مجال التعليم.

لا تقتصر هذه المبادرة على تقديم التمويل والتوجيه والموارد للمُعلمين لتطبيق نتائج الأبحاث مباشرةً في فصولهم الدراسية، بل تعزز كذلك تبادل أفضل الممارسات بين المدارس والأوساط التعليمية. ويمتد أثرها عبر المنتديات المحلية وفعاليات المدارس الشريكة، وصولًا إلى قادة المدارس والمُعلمين، وانتهاءً بالطلاب، وقد أحرزت بالفعل تحسينات ملموسة في المدارس المشاركة.

دعم برنامج البحث العملي للمدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني اثني عشر باحثًا من تسع دول: باكستان ومصر وبنجلاديش ونيجيريا وغانا والأردن وزيمبابوي وبيرو وكولومبيا في مشروعات تركز على القيادة والتطوير المهني المستمر (CPD) والتكنولوجيا ومواجهة التحديات العالمية المشتركة في التعليم.

كشفت المشروعات عن رؤى رئيسية عن التكنولوجيا وتطوير المعلمين والقيادة لأنها من محفزات تحسين العملية التعليمية. حيث ركزت العديد منها على التعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية ما يعكس اهتمامًا عالميًا كبيرًا بالتكنولوجيا لدعم التعليم. ففي كولومبيا، أفاد 80% من الطلاب بأن الأدوات الرقمية قد حسّنت من مهاراتهم، لا سيما في حل المشكلات والتفكير النقدي.

وكانت القيادة كذلك عاملًا أساسيًا: ففي باكستان، عزز أحد المشروعات الأربعة قدرات الطالبات عبر التحصيل الأكاديمي والمشاركة في الأنشطة اللامنهجية وتولي أدوار قيادية تتحدى الأعراف الجندرية وتدفع عجلة التغيير المجتمعي. وفي جميع المشروعات، أثبتت المشاركة الشاملة من الطلاب والأسر وقادة المدارس أهميتها في تحديد الاحتياجات والمشاركة في إيجاد حلول فعّالة ودائمة.

ويتناول المنشور الجديد البحث العملي للمدارس: قصص عالمية لتحسين المدارس هذه النتائج ويشارك حلول عملية لمساعدة المدارس التي تواجه تحديات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

وأفادت Shireen من مدرسة الرضوان قائلةً: "كان الحصول على منحة البحث العملي بمنزلة نقلة مهمة للغاية. لقد مكنني ذلك من استكشاف تحدي حقيقي داخل الفصول الدراسية والتواصل مع المُعلمين المتحمسين على مستوى العالم. وقد أدى ذلك إلى نشوء ثقافة البحث العملي في مدرستنا، ما ألهم التطور الجماعي لنا كممارسين تأمليين".

وصرحت Ameera Mannaa، مديرة امتحانات المجلس الثقافي البريطاني لمنطقة جنوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلة: "نحن فخورون برؤية المدارس الشريكة تقود التغيير التعليمي الحقيقي. إن التأثير واضح: فالطلاب يفكرون بشكل نقدي، والمعلمون يتطورون بشكل تعاوني، والمدارس تصبح مراكز للتحسين المستمر".

وبناءً على نجاحه، أطلق المجلس الثقافي البريطاني البرنامج للعام الثاني. تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني لمعرفة المزيد.

نبذة عن المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني

المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني هي مجتمع عالمي يضم أكثر من 2300 مدرسة، يدعمها المجلس الثقافي البريطاني، وتقدم مؤهلات بريطانية. حيث نسهم في تحسين جودة التعليم، وندعم المتعلمين حول العالم لتحقيق إمكاناتهم من خلال التعليم والحصول على المؤهلات البريطانية. كما ندعم مدارسنا الشريكة في أكثر من 40 دولة ونسهم في تغيير حياة أكثر من 250,000 طالب سنويًا.

نبذة عن المجلس الثقافي البريطاني

المجلس الثقافي البريطاني هو المنظمة البريطانية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية. ندعم السلام والازدهار من خلال بناء الروابط والتفاهم والثقة بين الناس في المملكة المتحدة ودول العالم. ونحقق ذلك من خلال عملنا في مجالات الفنون والثقافة والتعليم واللغة الإنجليزية. كما نتعاون مع أشخاص في أكثر من 200 دولة ومنطقة، ونتواجد ميدانيًا في أكثر من 100 دولة. وفي الفترة 2023-2024، وصلنا إلى 600 مليون شخص.

جهات الاتصال:

Stella.Wekesa@britishcouncil.org‏

مدير الاتصالات الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

