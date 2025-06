Sujete su carga, salve una vida: Vuelve la campaña de Washington para prevenir choques y proteger a las comunidades

OLYMPIA – Trooper Daniel Mosqueda of the Washington State Patrol Un palé quebrado. Un cojín de sofá. Una lona suelta. Este es el tipo de objetos corrientes que acaban volando de la caja de un camión o del techo de un coche y terminan en las carreteras. Las cargas de vehículos sin sujetar provocan cientos de choques cada año en Washington, algunos de los cuales causan heridas graves o la muerte. La temporada de viajes de verano comienza y las agencias del estado de Washington piden de nuevo a los conductores que sujeten sus cargas y protejan a los demás en la carretera. La campaña Cargas bien sujetadas, caminos más seguros se lanza esta semana, el seis de junio, en coordinación con el Día Nacional Asegure su Carga , celebrando en honor a las personas que perdieron la vida o vieron sus vidas transformadas por la caída de escombros de los vehículos. La campaña, que cumple su quinto año, está dirigida por el Departamento de Ecología del Estado de Washington (Ecología), en colaboración con la Patrulla Estatal de Washington (WSP, siglas en inglés), el Departamento de Transporte del Estado de Washington (WSDOT, siglas en inglés) y la Comisión de Seguridad Vial de Washington (WTSC, siglas en inglés). "Para mantener seguras y limpias las carreteras de Washington necesitamos la ayuda de todos", dijo Casey Sixkiller, director del Departamento de Ecología de Washington. "Una pequeña acción como sujetar la carga con cintas puede marcar una gran diferencia a la hora de prevenir choques, proteger el medio ambiente y reducir la basura.” Las cargas no sujetas fueron responsables de 337 choques y 32 heridos el año pasado en Washington. Además de las amenazas que este tipo de residuos suponen para los conductores, también es una fuente principal de basura en las carreteras: Ecología y WSDOT recogieron más de 6.4 millones de libras de basura en 2024, que es solo una fracción de las 26 millones de libras que se acumulan a lo largo de las carreteras cada año. Casi el 40% de esa basura procede de objetos que se caen o salen volando de los vehículos. La campaña de este año sigue centrándose en crear conciencia y prevenir choques causados por cargas no sujetas. Ecología financiará mallas de carga y correas de carraca que se distribuirán gratuitamente en eventos comunitarios en los condados de Whatcom, Whitman y Pierce. En todo el estado, 80 ferreterías están compartiendo las mejores prácticas y promoviendo productos que apoyan el transporte seguro. A través de una nueva colaboración con NAPA Auto Parts, 12 tiendas del centro de Washington ofrecerán un cupón de descuento del 15% en equipos de amarre a los conductores que se comprometan a sujetar sus cargas. Las patrullas del WSP realizarán patrullas de énfasis en todo el estado durante los tres primeros fines de semana de junio, vigilando las cargas no sujetas e interactuando con los conductores. En 2024, las patrullas contactaron a más de 5,300 automovilistas y dieron 532 multas por cargas vehiculares sin sujetar. “Cada año, vemos las consecuencias concretas de las cargas no sujetas: choques, lesiones y tragedias evitables”, dijo John R. Batiste, jefe de la Patrulla Estatal de Washington. “Nuestras patrullas estarán presentes este mes de junio para educar a los conductores y hacer cumplir la ley, pero nuestro mensaje es simple: sujete su carga y salve una vida.” Las multas por no sujetar una carga varían entre $50 y $5,000, con multas más altas para incidentes que resulten en lesiones o daños materiales. En los casos graves pueden aplicarse cargos penales. Shelly Baldwin, directora de la Comisión de Seguridad Vial de Washington, añadió: “La prevención de heridas en las carreteras empieza incluso antes de girar la llave. Mientras más gente sujete su carga como parte de su rutina, menos choques ocurren y menos vidas se ponen en riesgo.” Para obtener más información Contactos para la prensa Departamento de Ecología de Washington: Amber Smith, (360) 688-4957, Smith@ecy.wa.gov

Patrulla Estatal de Washington: Sargento Jermaine Walker, (253) 312-8880, Walker@wsp.wa.gov

Departamento de Transporte del Estado de Washington: Tina Werner, (360) 705-7080, werner@wsdot.wa.gov

Comisión de Seguridad Vial de Washington: Erica Stineman, (360) 725-9893, estineman@wtsc.wa.gov

