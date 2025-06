Avis aux médias : Cérémonie en l'honneur de deux nouvelles victimes ajoutées à l’œuvre commémorative du Québec

QUÉBEC, 03 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) invite les médias et le public à assister à sa cérémonie commémorative annuelle à Québec en l'honneur des personnes qui ont été tuées dans des collisions impliquant l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues. La cérémonie aura lieu vendredi en présence des familles et amis des victimes.

Cette année, les noms de deux autres victimes ont été ajoutés à l’œuvre commémorative du Québec, augmentant le total à 58.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie. Des entrevues avec les invités d’honneur seront disponibles sur demande.



Date et heure : Vendredi 6 juin 2025, à 13 h 30 Endroit : Parc de l’Amérique latine, Boulevard Jean-Lesage, ville de Québec Invités d’honneur : Claude Lavoie, conseiller municipal du district de Saint-Rodrigue et Membre associé au comité exécutif Dominic Gaudreau, Directeur adjoint à la surveillance du territoire, Service de police, Ville de Québec Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada Bénévoles de la section du Québec de MADD Canada

L’œuvre commémorative du Québec est constituée de trois panneaux translucides disposés le long d'une ligne brisée, qui représente une route brisée par une collision et les vies à jamais bouleversées de toute victime de collisions liées à l'alcool et/ou à la drogue. Les noms des victimes sont gravés sur l'un des panneaux translucides.

MADD Canada tient à remercier la Commission de la capitale nationale du Québec pour son appui à la création de cette œuvre commémorative et aux cérémonies annuelles tenues au Parc de l'Amérique latine.



MADD Canada a érigé des monuments commémoratifs provinciaux à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Nouvelle-Écosse et en Ontario. L'organisme travaille à la mise en place de monuments semblables en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard. Ces monuments offrent aux familles et aux amis un endroit spécial pour commémorer et honorer la mémoire de leurs proches. Ils rappellent également au public l'importance de conduire sobrement pour la sécurité de tous les conducteurs sur les routes, les sentiers et les voies navigables.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Chloé Piché, responsable régionale des services aux victimes, Québec et Ontario, 1-800-665-6233 poste 237 ou cpiche@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca

