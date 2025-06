L’AVENIR DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE EST FAIT AU CANADA : Le Défi Cultiver l’innovation d’ici offre une subvention de 20 M$ dans le cadre de sa phase de mise à l’échelle pour soutenir la production alimentaire nationale

TORONTO, 03 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il est plus essentiel que jamais d’assurer au Canada un approvisionnement alimentaire sécuritaire et durable. Poursuivant son engagement de longue date envers l’amélioration du bien-être des Canadiens, la Fondation de la famille Weston investit dans les personnes et les idées qui transforment notre manière de produire des aliments en soutenant des solutions agricoles qui renforceront notre système alimentaire national pour les générations futures.

Lancé en 2022, ce projet de 33 M$ est devenu un moteur d’ingéniosité canadienne en appuyant des innovations agricoles durables qui réduisent notre dépendance aux importations et renforcent la production nationale durable. En mettant l’accent sur l’allongement de la saison de culture des petits fruits, le Défi fait progresser des systèmes qui sont non seulement conçus au Canada, mais également tournés vers l’avenir de notre pays.

Ce Défi est guidé par une vision d’envergure : développer un système prêt pour le marché qui permet une production à l’année de petits fruits au Canada, et ce, de manière durable, rentable et à grande échelle. Aujourd’hui, en entrant dans sa troisième et plus ambitieuse phase — la phase de mise à l’échelle — cette vision se rapproche plus que jamais de la réalité.

Les quatre équipes bénéficiaires de la phase de mise à l’échelle, issues de partout au pays et sélectionnées parmi un groupe de onze équipes exceptionnelles de la phase du berger, recevront chacune jusqu’à 5 M$ sur trois ans pour concrétiser leurs idées. Durant cette nouvelle phase, ces équipes passeront de la conception à la mise en œuvre pour démontrer et peaufiner leurs systèmes de culture dans des conditions réelles à l’échelle agricole.

La phase de mise à l’échelle repoussera les limites de l’agriculture en environnement contrôlé, avec des avancées allant de l’automatisation de l’éclairage à l’amélioration des variétés de petits fruits adaptées à la culture en intérieur en passant par la gestion des microclimats. Elle renforcera également un réseau national grandissant de producteurs, chercheurs, technologues et entrepreneurs canadiens déterminés à transformer nos méthodes et nos espaces de production alimentaire.

« Au cours des trois prochaines années, les équipes de la phase de mise à l’échelle devront démontrer le déploiement à grande échelle de leurs systèmes et prouver leur viabilité commerciale. Et surtout, les petits fruits devront être savoureux et nutritifs », explique Garfield Mitchell, président de la Fondation de la famille Weston. « C’est une période stimulante pour la collaboration du milieu universitaire, de l’industrie et des gouvernements dans le but d’accélérer les solutions innovantes d’ici pour la production alimentaire hyperlocale au Canada. »

Porté par l’ingéniosité locale, le Défi contribue à bâtir un système alimentaire plus résilient et autonome. Suivez le parcours des équipes visionnaires de la phase de mise à l’échelle et découvrez comment l’innovation canadienne redéfinit l’avenir de la production alimentaire sur deficultiverlinnovation.ca.

DÉCOUVREZ LES ÉQUIPES DE LA PHASE DE MISE À L’ÉCHELLE

Université Simon Fraser, Jim Mattsson



Système de production en serre pour offrir hors saison des bleuets, des framboises et des mûres « cultivés au Canada ». En s’appuyant sur leur collaboration gagnante lors de la phase du berger, l’Université Simon Fraser et BeriTech Inc. font évoluer un système de production multifruits à haute intensité conçu pour offrir des petits fruits savoureux et nutritifs à l’année. Leur approche vise à maximiser les rendements en combinant la production en serre à des techniques novatrices de manipulation de la physiologie des plantes et des cycles de culture soigneusement synchronisés, grâce à la culture intercalaire de bleuets, de mûres et de framboises. Pendant toute la phase de mise à l’échelle, l’équipe collaborera étroitement avec des producteurs de premier plan et d’autres partenaires afin de tester et de commercialiser leur système dans diverses régions climatiques du Canada.

Université métropolitaine de Toronto, Habiba Bougherara et Lesley G. Campbell

L’agriculture en environnement vertical contrôlé avec technologie de pollinisation autonome. L’Université métropolitaine de Toronto élabore le « MoFarm » : un système modulaire d’agriculture verticale conçu pour la production continue de framboises à l’année. Le modèle multiétage permet de cultiver différents types de plantes à divers stades de croissance, optimisant ainsi le rendement et l’efficacité. L’une des caractéristiques clés de cette ferme sera un système breveté de pollinisation et de circulation de l’air permettant d’assurer une pollinisation autonome constante. Ce système vise à dépasser les limites liées à la pollinisation incomplète par les abeilles en conditions de faible luminosité (courtes journées) dans les serres et sous éclairage artificiel dans les fermes verticales.

Université Laval, Martine Dorais

VertBerry : un système bioponique vertical et modulaire pour la culture de plants et de petits fruits en intérieur. L’Université Laval met à l’échelle une plateforme aéroponique modulaire pour produire des petits fruits à l’année et fournir des transplants de fraises résilients et performants, destinés à la culture intérieure, en serre ou en plein champ. En intégrant une expertise en phénotypage et en microbiome, l’équipe vise à augmenter les rendements, améliorer significativement l’efficacité énergétique et cultiver des plants en meilleure santé ainsi que des fruits savoureux, et ce, sans résidus de pesticides. Le système VertBerry combinera un contrôle précis de la zone racinaire, des systèmes HVAC et d’éclairage à haut rendement énergétique, ainsi que la récupération de chaleur résiduelle. Évolutif et adaptable, VertBerry représente une solution durable et flexible pour renforcer le système alimentaire canadien, du transplant jusqu’à la récolte.

Université de Guelph, Youbin Zheng

Production autonome et carboneutre de fraises en serre. L’équipe formée de l’Université de Guelph et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada met à l’échelle un système hybride serre-ferme verticale conçu pour maximiser l’efficacité énergétique et éliminer l’utilisation des combustibles fossiles pour le chauffage et la déshumidification. Cette approche innovante utilise la lumière naturelle du soleil et un éclairage intelligent qui s’ajuste automatiquement aux prix de l’électricité, tout en recyclant et réutilisant la chaleur, réduisant ainsi les coûts et l’empreinte carbone. Grâce à un système de gestion de la zone racinaire piloté par IA (ARMS) et un design entièrement carboneutre, cette solution présente des rendements jusqu’à six fois plus élevés que les serres conventionnelles.

À PROPOS DU DÉFI CULTIVER L’INNOVATION D’ICI

Le Défi Cultiver l’innovation d’ici consacre 33 M$ sur une période de six ans pour stimuler le développement d’outils et de technologies permettant aux producteurs canadiens de cultiver des petits fruits hors saison de manière durable et concurrentielle. Nous croyons qu’en réussissant à cultiver des petits fruits hors saison, nous débloquerons des solutions transférables à une multitude d’autres fruits et légumes.

À PROPOS DE LA FONDATION DE LA FAMILLE WESTON

À la Fondation de la famille Weston (anciennement la Fondation W. Garfield Weston), notre parcours de plus de 60 ans dans la philanthropie nous a appris qu’il existe un lien étroit entre la santé de l’environnement et celle de la population. C’est pourquoi nous soutenons la recherche et l’innovation de pointe dans le domaine de la santé avec la même passion que lorsque nous appuyons les initiatives visant à protéger et à restaurer la biodiversité dans nos paysages uniques. Nous adoptons une approche philanthropique collaborative en travaillant avec des partenaires d’avant-garde pour faire progresser le Canada et créer des retombées durables. Nous faisons plus que fournir du financement; nous permettons à d’autres de trouver des moyens novateurs d’améliorer le bien-être des Canadiennes et des Canadiens.



Personne-ressource pour les médias :

Alana Simpson

Fondation de la famille Weston

alana.simpson@westonfoundation.ca

647 265-1847

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.