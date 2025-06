AYS Developers Quebra Recorde Mundial do Guinness pela Maior Sessão de Treinamento Imobiliário do Mundo

A AYS Developers fez história em Dubai com mais de 2500 participantes no Grand Hyatt Conference & Exhibition Centre, Dubai

Dubai, Emirados Árabes Unidos, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AYS Developers , em colaboração com o Dr. Nour ElSerougy (conhecido como a Águia do Setor Imobiliário), o Innovation Experts Real Estate Institute e o Al Safi Bank, quebrou oficialmente o Recorde Mundial do Guinness pela maior sessão de treinamento imobiliário do mundo, realizada no Grand Hyatt Conference & Exhibition Centre, em Dubai.

Com mais de 2.500 participantes registrados, a sessão de uma hora — verificada por juízes oficiais do Guinness World Records — teve como foco estratégias de vendas de imóveis na planta em áreas de alto crescimento, como as Ilhas de Dubai, onde a AYS Developers está ativamente construindo seu portfólio de luxo.

Liderada pelo Dr. Nour ElSerougy e apresentada pelo empresário Kris Fade, a sessão foi uma convergência dinâmica de conhecimento imobiliário e networking. O evento recebeu autoridades governamentais de alto escalão e figuras de destaque do setor imobiliário de toda a região, encerrando com um painel sobre o futuro do mercado imobiliário de Dubai. Entre os palestrantes notáveis estavam Sonia Waters (AYS Developers), Ismael Al Hammadi (Al Ruwad Real Estate), Nazish Khan (FIDU Properties), Loai Al Fakir (Provident), Denis Donovan (Reelly AI), Spencer Lodge (estrategista de negócios) e o Dr. ElSerougy.

A AYS Developers está ganhando reconhecimento rapidamente por seus empreendimentos de alto padrão, que combinam tecnologia de casas inteligentes, design sustentável e qualidade europeia. Sua próxima coleção chamada Billion Dirham Heritage Collection, nas Ilhas de Dubai, reflete uma visão ousada alinhada com o Plano Diretor Urbano de Dubai 2040 — com foco em estilo de vida, bem-estar e crescimento de longo prazo. Com mais de 80 hotéis e infraestrutura avançada planejados para a região, as Ilhas de Dubai oferecem um potencial de investimento incomparável.

O evento foi realizado em parceria com o Al Safi Bank, o primeiro banco islâmico sob a AIFC, que oferece serviços financeiros éticos e compatíveis com a Sharia, voltados para clientes globais do setor imobiliário.

Yulia Loshchukhina, CEO da AYS Developers, declarou:

“Não construímos apenas casas; construímos legados. Quebrar um recorde mundial reflete a nossa mentalidade — ousada, voltada para o futuro e movida por impacto.”

Sonia Waters, diretora de vendas, acrescentou:

“Este evento prova o que é possível quando visão e execução se encontram. Estamos moldando o futuro do mercado imobiliário de Dubai.”

Dr. Nour ElSerougy comentou:

“Isto não foi apenas sobre estabelecer um recorde — foi sobre criar um legado de aprendizado e crescimento profissional.”

Mohammed Mousa, CEO do Innovation Experts Institute, declarou:

“De uma ideia ousada a um marco global, isso prova o poder da colaboração com propósito.”

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cde4497b-c480-4f0f-a3ab-3e7da11e0357/pt

Informações para contato: Aprati Suri aprati@publsh.ae

AYS Developers Quebra Recorde Mundial do Guinness pela Maior Sessão de Treinamento Imobiliário do Mundo AYS Developers Quebra Recorde Mundial do Guinness pela Maior Sessão de Treinamento Imobiliário do Mundo

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.