AYS Developers établit un record du monde Guinness pour la plus grande session de formation immobilière au monde

AYS Developers entre dans l'histoire à Dubaï avec plus de 2 500 participants au Grand Hyatt Conference & Exhibition Centre

Dubaï, 03 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AYS Developers , en collaboration avec le Dr Nour ElSerougy (connu sous le nom d'« Aigle de l'immobilier »), l'Innovation Experts Real Estate Institute et Al Safi Bank, a officiellement battu le record du monde Guinness de la plus grande session de formation immobilière, organisée au Grand Hyatt Conference & Exhibition Centre de Dubaï.

Avec plus de 2 500 participants inscrits, cette session d'une heure — vérifiée par les adjudicateurs des Records du monde Guinness — s'est concentrée sur les stratégies de vente sur plan dans des zones à forte croissance comme Dubai Islands, où AYS Developers développe activement son portefeuille de luxe.

Dirigée par le Dr Nour ElSerougy et animée par l'entrepreneur Kris Fade, la session a constitué une convergence dynamique de connaissances immobilières et de réseautage. L'événement a accueilli de hauts responsables gouvernementaux et des figures de premier plan de l'immobilier de toute la région, et s'est conclu par une table ronde sur l'avenir de l'immobilier dubaïote. Parmi les intervenants notables figuraient Sonia Waters (AYS Developers), Ismael Al Hammadi (Al Ruwad Real Estate), Nazish Khan (FIDU Properties), Loai Al Fakir (Provident), Denis Donovan (Reelly AI), Spencer Lodge (stratège d'entreprise) et le Dr ElSerougy.

AYS Developers gagne rapidement en reconnaissance pour ses développements haut de gamme, combinant technologie domotique, design durable et qualité européenne. Sa prochaine Collection Heritage d'un milliard de dirhams sur Dubai Islands reflète sa vision audacieuse alignée sur le Plan directeur urbain Dubaï 2040 — axé sur le style de vie, le bien-être et la croissance à long terme. Avec plus de 80 hôtels et une infrastructure avancée prévus pour la zone, Dubai Islands offre un potentiel d'investissement inégalé.

L'événement s'est tenu en partenariat avec Al Safi Bank, la première banque islamique sous l'AIFC, offrant des services financiers éthiques et conformes à la charia, adaptés aux clients immobiliers internationaux.

Yulia Loshchukhina, PDG d'AYS Developers, a déclaré :

« Nous ne construisons pas seulement des maisons ; nous construisons des héritages. Battre un record du monde reflète notre état d'esprit — audacieux, tourné vers l'avenir et animé par l'impact. »

Sonia Waters, directrice des ventes, a ajouté :

« Cet événement prouve ce qui est possible quand la vision rencontre l'exécution. Nous façonnons l'avenir de l'immobilier dubaïote. »

Le Dr Nour ElSerougy a commenté :

« Il ne s'agissait pas seulement d'établir un record — il s'agissait de créer un héritage d'apprentissage et de croissance professionnelle. »

Mohammed Mousa, PDG d'Innovation Experts Institute, a déclaré :

« D'une idée audacieuse à un jalon mondial, cela prouve le pouvoir de la collaboration guidée par un objectif. »

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cde4497b-c480-4f0f-a3ab-3e7da11e0357/fr

Contact : Aprati Suri aprati@publsh.ae

