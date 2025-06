AYS Developers rompe récord mundial Guinness por la sesión de formación inmobiliaria más grande del mundo

AYS Developers hace historia en Dubái con más de 2.500 participantes en el Grand Hyatt Conference & Exhibition Centre, Dubái

Dubái, EAU, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AYS Developers, en colaboración con el Dr. Nour ElSerougy (conocido como el Águila del Sector Inmobiliario), el Innovation Experts Real Estate Institute y Al Safi Bank, ha roto oficialmente el récord mundial Guinness por la sesión de formación inmobiliaria más grande del mundo, celebrada en el Grand Hyatt Conference & Exhibition Centre, Dubái.

Con más de 2.500 participantes registrados, la sesión de una hora—verificada por jueces de Guinness World Records—se centró en estrategias de ventas sobre plano en zonas de alto crecimiento como Dubai Islands, donde AYS Developers está construyendo activamente su cartera de propiedades de lujo.

Dirigida por el Dr. Nour ElSerougy y presentada por el empresario Kris Fade, la sesión fue una convergencia dinámica de conocimientos inmobiliarios y networking. El evento contó con la presencia de altos funcionarios gubernamentales y destacadas figuras del sector inmobiliario de toda la región, y concluyó con un panel sobre el futuro del sector inmobiliario en Dubái. Entre los ponentes destacados estuvieron Sonia Waters (AYS Developers), Ismael Al Hammadi (Al Ruwad Real Estate), Nazish Khan (FIDU Properties), Loai Al Fakir (Provident), Denis Donovan (Reelly AI), Spencer Lodge (estratega empresarial) y el Dr. ElSerougy.

AYS Developers está ganando rápidamente reconocimiento por sus desarrollos de alta gama, que combinan tecnología de hogares inteligentes, diseño sostenible y calidad europea. Su próxima Heritage Collection de mil millones de dirhams en Dubai Islands refleja su audaz visión alineada con el Plan Maestro Urbano Dubái 2040, centrado en el estilo de vida, el bienestar y el crecimiento a largo plazo. Con más de 80 hoteles y una infraestructura avanzada planificada para la zona, Dubai Islands ofrece un potencial de inversión inigualable.

El evento se realizó en asociación con Al Safi Bank, el primer banco islámico bajo el AIFC, que ofrece servicios financieros éticos y compatibles con la Sharía, diseñados para clientes inmobiliarios globales.

Yulia Loshchukhina, CEO de AYS Developers, comentó:

“Nosotros no solo construimos hogares; construimos legados. Romper un récord mundial refleja nuestra mentalidad: audaz, visionaria y enfocada en el impacto.”

Sonia Waters, directora de ventas, añadió:

“Este evento demuestra lo que es posible cuando la visión se une a la ejecución. Estamos moldeando el futuro del sector inmobiliario en Dubái.”

Dr. Nour ElSerougy comentó:

“Esto no se trató solo de establecer un récord, sino de crear un legado de aprendizaje y crecimiento profesional.”

Mohammed Mousa, CEO del Innovation Experts Institute, dijo:

“De una idea audaz a un hito global, esto demuestra el poder de la colaboración con propósito.”

Contacto: Aprati Suri aprati@publsh.ae

