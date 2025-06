Probe attribue des contrats d'ingénierie clés pour faire avancer l'étude de préfaisabilité du projet Novador

Faits marquants :

Ausenco Engineering Canada ULC dirigera l'étude de préfaisabilité (PFS) et sera responsable de l'usine de traitement, de l'infrastructure de soutien, de l'ensemble des dépenses d'exploitation et des dépenses d'investissement.

dirigera l'étude de préfaisabilité (PFS) et sera responsable de l'usine de traitement, de l'infrastructure de soutien, de l'ensemble des dépenses d'exploitation et des dépenses d'investissement. G Mining Services Inc. dirigera l'ingénierie minière du projet, y compris les dépenses d'exploitation et les dépenses d'investissement.

dirigera l'ingénierie minière du projet, y compris les dépenses d'exploitation et les dépenses d'investissement. GHD dirigera la partie du projet relative à la conception des infrastructures de gestion des résidus et de l'eau.

dirigera la partie du projet relative à la conception des infrastructures de gestion des résidus et de l'eau. Probe a achevé avec succès un programme de forage intercalaire de 50 000 mètres à l'appui de l'étude préliminaire de faisabilité, qui devrait être achevée d'ici la fin de l'année 2025.

TORONTO, 03 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROBE GOLD INC. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (" Probe " ou la " Société ") est heureuse d'annoncer qu'elle a attribué tous les principaux contrats d'ingénierie pour les services liés à l'étude de préfaisabilité (" ÉPF ") de son projet phare Novador. L'étude de préfaisabilité devrait être achevée d'ici la fin de l'année 2025.

Ausenco Engineering Canada ULC ("Ausenco") a été désigné pour diriger l'étude de pré faisabilité et supervisera les échéances, les étapes et les résultats attendus du projet. Ausenco apportera son expertise technique dans les principales disciplines de l'ingénierie, notamment l'infrastructure, la métallurgie et le traitement, et produira un plan d'exécution du projet avec les dépenses d'investissement et d'exploitation correspondantes pour faire avancer le projet vers l'étude de faisabilité future et l'obtention des permis.

G Mining Services Inc. (GMS) a été engagé pour diriger tous les aspects de l'ingénierie minière de l'étude de préfaisabilité. La mission de GMS comprend l'ingénierie et la conception de l'exploitation minière à ciel ouvert et souterraine, la planification minière, l'infrastructure minière, les dépenses d'exploitation et les dépenses d'investissement, ainsi que l'élaboration de la stratégie d'exécution minière.

GHD a été désignée pour tous les aspects techniques liés aux infrastructures de gestion des résidus et de l'eau. GHD réalise actuellement les études de base sur l'environnement physique et sera en mesure de tirer parti de sa compréhension du site du projet Novador et des exigences en matière d'autorisation pour la conception et la sélection des solutions optimales.

David Palmer, président-directeur général de Probe Gold, déclare : "Avec ces contrats clés en place, Probe est bien positionnée pour faire avancer le projet Novador dans sa prochaine phase de développement et livrer une étude de préfaisabilité solide et de grande qualité. En travaillant avec des leaders mondiaux, Ausenco pour l'infrastructure de traitement, G Mining Services pour l'ingénierie minière et GHD pour la gestion de l'eau et des résidus, nous avons une grande confiance dans la qualité technique et l'étendue des travaux à venir. Ces collaborations soutiennent notre calendrier de livraison de l'étude de préfaisabilité d'ici la fin de l'année. Nous voyons un potentiel important d'amélioration de l'étude actuelle et nous sommes impatients de tirer parti de l'expertise de nos consultants tout au long du processus. Dans le même temps, nous progressons régulièrement dans notre stratégie d'obtention de permis. Grâce à la réussite de notre récent financement, Probe dispose de tous les moyens nécessaires pour franchir les prochaines étapes de la réglementation et de l'obtention des permis, créant ainsi une valeur significative pour nos actionnaires."

À propos du projet Novador de Probe

Depuis 2016, Probe Gold consolide sa position foncière dans la région très prometteuse de Val-d'Or Est, dans la province de Québec, avec un ensemble de terrains à l'échelle du district de 835 kilomètres carrés qui représente l'une des plus grandes propriétés foncières dans le camp minier de Val-d'Or. Le projet Novador représente un bloc de propriété de 202 kilomètres carrés qui abrite quatre anciennes mines en production (Mine Béliveau, Mine Bussière, Mine Monique et Mine Beaufor) et contient 80 % des ressources aurifères de la société à Val-d'Or Est. Novador est située dans un environnement minier politiquement stable et à faible coût qui abrite de nombreux producteurs et usines en activité.

À propos d'Ausenco

Ausenco est une société internationale qui fournit des solutions innovantes et à valeur ajoutée en matière de conseil, d'études, de réalisation de projets, d'exploitation et de maintenance des actifs dans les secteurs des minéraux et métaux et de l'industrie. Ausenco opère à partir de 21 bureaux répartis sur les cinq continents, fournissant des services dans le monde entier et ayant une solide expérience dans la réalisation de projets au Québec. Parmi les études réalisées au Québec, citons l'étude de faisabilité et la mise à jour de l'étude de faisabilité Wasamac d'Agnico Eagle Mines, l'étude de faisabilité Marban d'O3 Mining et l'étude économique préliminaire Novador de Probe Gold. D'autres études PFS notables réalisées au Canada comprennent le projet Goliath de NexGold et le projet 15-Mile de St. Barbara, ainsi que le projet Fenn-Gib de Mayfair Gold, qui a récemment reçu un prix. En dehors du Québec, Ausenco a également exécuté récemment des projets majeurs tels que le projet Magino d'Alamos Gold en Ontario, le projet Moose River de St. Barbara en Nouvelle-Écosse et le projet Las Chispas de SilverCrest Metals au Mexique. (www.ausenco.com)

À propos de G Mining

G Mining Services est une société multidisciplinaire à l'esprit entrepreneurial qui fournit des services professionnels à des projets d'exploitation minière souterraine et à ciel ouvert de métaux précieux, de base ou industriels. G Mining possède l'expertise nécessaire pour développer une ressource à tous les stades, depuis l'exploration et le développement jusqu'à la construction, la mise en service et l'exploitation à grande échelle.

À propos de GHD

GHD est une entreprise mondiale de services professionnels détenue par ses employés, fondée en 1928 et dont le siège social se trouve en Australie. Présente sur les cinq continents, GHD rassemble plus de 1 800 professionnels au Canada. Nous collaborons avec des clients du secteur minier partout dans le monde pour offrir des solutions intégrées qui permettent de relever des défis complexes en matière d'environnement et d'ingénierie. Au Canada, nous soutenons actuellement plusieurs études de préfaisabilité sur la gestion des déchets miniers et de l'eau en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique et au Québec. Ces engagements portent sur des produits de base clés tels que l'or, les métaux de base et le lithium.

En réunissant des compétences en ingénierie, en sciences de l'environnement, en architecture et en construction, nous aidons nos clients à planifier et à obtenir des résultats durables qui créent de la valeur à long terme. (www.ghd.com).

À propos de Probe Gold

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères à fort potentiel. La société est bien financée et se consacre à l'exploration et au développement de projets aurifères de haute qualité. Elle détient notamment 100 % de son actif phare, le projet aurifère Novador, d'une valeur de plusieurs millions d'onces, au Québec, ainsi que le projet Detour Gold Québec, qui en est à ses débuts. Probe contrôle un vaste ensemble de terrains d'exploration d'environ 1 835 kilomètres carrés dans certaines des ceintures aurifères les plus prolifiques du Québec. La récente mise à jour de l'évaluation économique préliminaire Novador de la société présente un plan d'exploitation minière robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or sur une durée de vie de la mine de 12,6 ans.

Les propriétés de Val-d'Or comprennent des ressources aurifères totalisant 6 728 600 onces dans la catégorie mesurée et indiquée et 3 277 100 onces dans la catégorie présumée le long de toutes les tendances et de tous les gisements.

Au nom de Probe Gold Inc,



Dr. David Palmer,

Président et directeur général

Pour plus d'informations :

Veuillez consulter notre site web à l'adresse www.probegold.com ou prendre contact avec nous :

Seema Sindwani

Vice-président des relations avec les investisseurs

info@probegold.com

+1.416.777.9467

Déclarations prospectives

Ni la TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué. Ce communiqué de presse contient certaines " déclarations prospectives " qui ne sont pas constituées de faits historiques. Les déclarations prospectives comprennent les estimations et les déclarations qui décrivent les plans, les objectifs ou les buts futurs de la société, y compris les mots selon lesquels la société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat donné se produise. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que "croit", "anticipe", "s'attend à", "estime", "peut", "pourrait", "ferait", "sera" ou "planifie". Étant donné que les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et portent sur des événements et des conditions futurs, elles comportent par nature des risques et des incertitudes inhérents. Bien que ces déclarations soient basées sur les informations dont dispose actuellement la société, celle-ci ne peut garantir que les résultats réels correspondront aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs liés aux informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les objectifs, les buts ou les plans futurs de la société, les déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, le calendrier du début des opérations et les estimations des conditions du marché, les attentes concernant l'utilisation du produit de l'offre et l'acceptation finale de la Bourse de Toronto. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, l'incapacité de la société à utiliser le produit de l'offre comme prévu, l'incapacité à identifier des ressources minérales, l'incapacité à convertir des ressources minérales estimées en réserves, l'incapacité à réaliser une étude de faisabilité recommandant une décision de production, la nature préliminaire des résultats des tests métallurgiques, les retards dans l'obtention ou l'incapacité à obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour le projet, les risques politiques, l'incapacité à remplir l'obligation d'accommoder les Premières nations et les autres peuples indigènes, les incertitudes relatives à la disponibilité et au coût des financements nécessaires à l'avenir, l'évolution des marchés boursiers, l'inflation, les variations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les retards dans le développement des projets, les coûts d'investissement et d'exploitation qui varient de manière significative par rapport aux estimations et les autres risques inhérents à l'industrie de l'exploration et du développement miniers, l'incapacité de prévoir et de contrer les effets des pandémies ou d'autres événements mondiaux sur les activités de la société, y compris, mais sans s'y limiter, les effets de ces événements sur le prix des matières premières, les conditions du marché des capitaux, les restrictions sur la main-d'œuvre, les voyages internationaux et les chaînes d'approvisionnement, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR+. Bien que la société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les informations prospectives dans ce communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée que ces événements se produiront dans les délais indiqués ou même qu'ils se produiront tout court. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.