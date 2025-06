Axi 将参加 2025 年哥伦比亚金融博览会，助力您拓展 IB 和联属业务

悉尼, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的在线外汇及差价合约经纪商 Axi 宣布将参加 2025 年 6 月 25 日至 26 日在哥伦比亚波哥大举行的哥伦比亚金融博览会 (Money Expo Colombia)。

参会者将有机会探索如何发展其 IB 及联属业务。 英国、欧洲及拉丁美洲地区负责人 Santiago Vazquez-Munoz 表示:“诚邀所有交易者莅临我们的展位,与我们的团队交流。”他补充道:“我们期待展示我们卓越的合作机会如何帮助交易者提升业务。 参会者还可获取仅限活动期间提供的独家优惠。”此外,参会者还有机会了解 Axi Select——Axi 的资金配置计划,其优势包括:零注册费/登记费、最高 100 万美元的资金支持、可获高达 90% 利润分成,以及助力交易者释放潜能的先进工具。

足球爱好者亦可前往 Axi 展台,深入了解该经纪商与英超冠军 Manchester City 的长期合作关系。 Manchester City 纪念品及该俱乐部吉祥物将亮相现场供合影留念,参会者更有机会赢取由该经纪商提供的签名球衣等精彩奖品。

该经纪商与 Manchester City FC、Girona FC 及 Esporte Clube Bahia 保持长期合作关系。 2023 年,其宣布英格兰国脚 John Stones 担任品牌大使。 2024 年,该经纪商在迪拜外汇博览会 (Dubai Forex Expo) 上荣获“年度创新者” (Innovator of the Year) 奖,并被 Finance Feeds 评为“最可靠经纪商” (Most Reliable Broker)、“年度最佳经纪商” (Broker of the Year) 及“最具创新力的自营交易公司” (Most Innovative Proprietary Trading Firm)。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司,在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易,包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

Axi Select 计划仅适用于 AxiTrader Limited 的客户。 差价合约具有很高的投资损失风险。 在我们与您进行的交易中,我们将作为您所有仓位的主要交易对手。 此内容不适用于澳大利亚、新西兰、欧盟和英国居民。 如想了解更多信息,请参阅我们的服务条款。 适用标准交易费及最低入金要求。

