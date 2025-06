マネー・エキスポ・コロンビア2025 (2025 Money Expo Colombia) で、Axi (アクシ) とともに紹介ブローカー (IB) およびアフィリエイトビジネスの成長を実現

シドニー発, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手オンラインFXおよびCFDブローカーであるアクシは今年、6月25、26日にコロンビア・ボゴタで開催されるマネー・エキスポ・コロンビアに参加することを発表した。

イベント参加者は、IBおよびアフィリエイトビジネスを成長させる方法を学ぶ機会を得られる。 「すべてのトレーダーの皆様に当社のブースへお越しいただき、当社のチームと交流していただきたいと思います」と、イギリス、ヨーロッパ、ラテンアメリカ地域担当責任者のサンディアゴ・バスケス=ムニョス (Santiago Vazquez-Munoz) は述べ、さらに次のように付け加えた。「当社の卓越したパートナーシップの機会が、どのように皆様のビジネスの向上に資するかをご紹介できることを楽しみにしています。 展示会に参加される方には、イベント期間限定の特典もご用意しています」。さらに、参加者はアクシの資本配分プログラムのアクシセレクト (Axi Select) についても学ぶ機会を得られる。登録料が無料のこのプログラムでは、最高100万米ドル (約1億4,290万円) の資本資金、利益の最大90%を獲得する機会、およびトレーダーのトレーディングの可能性を引き出すための高度なツールが提供される。

サッカーファンは、アクシのブースを訪れることで、プレミアリーグチャンピオンのマンチェスター・シティと同社との長年のパートナーシップについて、詳細な情報を得ることもできる。 写真撮影のために、マンチェスター・シティの記念品と同クラブのマスコットがブースに用意される。選手のサイン入りシャツやその他のグッズを含む、同社から提供される魅力的な賞品が当たるチャンスもある。

アクシは、マンチェスター・シティFC、ジローナFC (Girona FC)、ECバイーア (Esporte Clube Bahia) と長年のパートナーシップを築いている。 また同社は2023年、イングランド代表のジョン・ストーンズ (John Stones) をブランドアンバサダーに任命したことを発表した。 2024年には、フォレックス・エキスポ・ドバイ (Dubai Forex Expo) で「イノベーター・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞し、またファイナンスフィード (Finance Feeds) により、「最も信頼できるブローカー」、「ブローカー・オブ・ザ・イヤー」、「最も革新的なプロップファーム」のタイトルを授与された。

詳しくは、次の動画を閲覧されたい:https://youtu.be/92qBSHsGHMM?si=0pdt_bV7sAdQVOsB

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFD取引会社のアクシは、世界100か国以上に数千人の顧客を擁する。 アクシは、外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

アクシに関する詳細情報については、mediaenquiries@axi.comまで問い合わされたい。

アクシセレクトプログラムは、アクシトレーダーリミテッド (AxiTrader Limited) の顧客のみ利用できる。 CFDは投資損失の高いリスクを伴う。 当社は利用者との取引において、すべてのポジションの主要な取引相手となる。 このコンテンツは、オーストラリア、ニュージーランド、欧州連合および英国の居住者は利用できない。 詳細については、当社の利用規約を参照されたい。 標準取引手数料および最低入金額が適用される。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.