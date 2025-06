הצמיחו את עסקי ה-IB ושיווק השותפים שלכם עם Axi ב-2025 Money Expo Colombia

סידני, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

ברוקרית ה-FX וה-CFD המקוונת המובילה, Axi, הודיעה כי תשתתף בתערוכת Money Expo Colombia, שתערך בתאריכים 25 ו-26 ביוני 2025 בבוגוטה, קולומביה.

למשתתפים באירוע תהיה הזדמנות לבחון כיצד הם יכולים להצמיח את עסקי ה-IB ושיווק השותפים שלהם. "אנו מזמינים את כל הסוחרים לבקר בדוכן שלנו וליצור קשר עם הצוות שלנו", אמר סנטיאגו ואסקז-מונוז (Santiago Vazquez-Munoz), מנהל אזורי בבריטניה, אירופה ואמריקה הדרומית, לפני שהוסיף, "אנו מצפים להראות כיצד ההזדמנויות יוצאות הדופן שלנו ליצירת שותפים יכולות לעזור לסוחרים לשדרג את עסקיהם. למשתתפי התערוכה תהיה גם גישה לעסקאות בלעדיות שיהיו זמינות רק במהלך האירוע". ויותר מכך, למשתתפים תהיה גם הזדמנות ללמוד על Axi Select, תוכנית הקצאת ההון של Axi, ללא צורך ברישום או דמי רישום, מימון הוני בגובה של עד 1,000,000 דולר, הזדמנות להרוויח עד 90% מהרווחים וכלים מתקדמים להאצת פוטנציאל המסחר של הסוחרים.

גם חובבי כדורגל יכולים לבקר בדוכן של Axi כדי לקבל הצצה מבפנים לשותפות ארוכת השנים של חברת הברוקרים עם מנצ'סטר סיטי, אלופת הפרמייר ליג. במקום ניתן יהיה למצוא מזכרות של מנצ'סטר סיטי וקמעות המועדון כדי לספק הזדמנויות לצילום, ולמשתתפים תהיה הזדמנות לזכות בפרסים מרגשים של החברה - כולל חולצות שחקנים חתומות ומוצרים נוספים.

לחברת הברוקרים יש שותפויות ארוכות שנים עם קבוצת הכדורגל מנצ'סטר סיטי, קבוצת הכדורגל ג'ירונה ומועדון הכדורגל אספורטה קלוב בהיה. ב-2023, היא הכריזה בנוסף על שחקן נבחרת אנגליה, ג'ון סטונס, כשגריר המותג שלה. ב-2024, זכתה חברת הברוקרים בפרס 'חדשנית השנה' ב-Dubai Forex Expo, וזכתה להכרה מכובדת מצד Finance Feeds עם התארים "חברת הברוקרים האמינה ביותר", "חברת הברוקרים של השנה" ו-"חברת המסחר הקניינית החדשנית ביותר".

צפו בסרטון : https://youtu.be/92qBSHsGHMM?si=0pdt_bV7sAdQVOsB

אודות Axi

Axi היא חברה גלובלית למסחר מקוון במט"ח ו-CFD, שאמונה על אלפי לקוחות ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם. Axi מציעה CFD למספר סוגי נכסים, כולל מסחר במט"ח, מניות, זהב, נפט, קפה ועוד. למידע נוסף מ-Axi, אנא צרו קשר: mediaenquiries@axi.com

תוכנית Axi Select זמינה רק ללקוחות של AxiTrader Limited. חוזי הפרשים טומנים בחובם סיכון גבוה לאובדן השקעה. במגעים שלנו איתך, אנו נפעל כצד נגדי עיקרי לכל התפקידים שלכם. תוכן זה אינו זמין לתושבי אוסטרליה, ניו זילנד, האיחוד האירופי ובריטניה. למידע נוסף, עיינו בתנאי השירות שלנו. עמלות מסחר סטנדרטיות והפקדה מינימלית חלות.

