MYPE lance une offre de formation sur Microsoft Fabric

Déjà reconnue pour ses formations sur Microsoft Power BI, la société de consulting et de formation basée à Paris lance désormais une offre d’accompagnement sur la technologie Fabric, plateforme dont Power BI est l’élément phare.

Concrètement, l’entreprise a déjà certifié deux de ses consultants en tant que Microsoft Certified Fabric Analytics Engineer Associate et prévoit d’en certifier deux de plus d’ici juin 2025. Cette certification est obtenue une fois que l’examen DP-600 est réussi. Cette certification étant de plus en plus demandée sur le marché, une offre de préparation à la certification sur quatre jours est désormais proposée et un site web ( formation-fabric.com ) a été publié fin mai 2025 .

Pour Augustin de la Fouchardiere « Nous y utilisons les mêmes ingrédients que pour notre préparation à l’examen PL300 (certification Power BI) qui a fait notre succès et sur lequel nous avons accompagné plus de 300 personnes : petits groupes, en présentiel, vision holistique de l’outil, accès à de nombreuses ressources créées en interne (vidéos, infographies…), avec un mix de cas pratiques et de questions de l’examen. »

Dans le référentiel de l’examen DP-600, sont mentionnées des compétences en Power Query, DAX, l’extension Tabular Editor, mais aussi SQL, Python, et certains artefacts comme les dataflows, les lakehouses ou les pipelines de déploiement.

L’organisme étudie également l’intérêt de créer une offre autour de l’examen DP-700 (implémentation de solutions d’engineering données en utilisant Microsoft Fabric).

