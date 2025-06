Cartier signe une entente avec Exploits Discovery pour optionner 100 % des propriétés Benoist, Fenton et Wilson

VAL D'OR, Québec, 03 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″Cartier″ ou la ″Société″) (TSXV : ECR; FSE : 6CA) a le plaisir d’annoncer l'exécution d'une entente (l'"Entente") avec Exploits Discovery Corp. (CSE : NFLD) ("Exploits") pour optionner 100 % de ses intérêts dans trois groupes de droits d'exploration exclusifs, situés dans la province de Québec, communément appelés : (a) le "projet Wilson" situé à Lebel-sur-Quévillon (la "Propriété Wilson") ; (b) le "projet Fenton" situé à Chapais (la "Propriété Fenton") ; et (c) le "projet Benoist" situé à Miquelon (la "Propriété Benoist"), ensemble les "Propriétés".

Au cours de la période d'option de quatre ans, Exploits aura le droit exclusif et unique d'acquérir un intérêt de 100 % (l' ″Option″) en versant à Cartier un montant total de 1 750 000 $ en espèces, en émettant à Cartier un total de 9 250 000 actions ordinaires d'Exploits et en engageant au moins 12 250 000 $ en dépenses sur les Propriétés. L'Entente est conditionnelle à l'obtention par Exploits de toutes les approbations règlementaires nécessaires selon les politiques de la Bourse canadienne des valeurs mobilières (CSE) à cet égard. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur, Cartier recevra un montant de 200 000 $ en espèces et 1 750 000 actions ordinaires d'Exploits. Toutes les actions émises à Cartier en vertu de l'Entente seront assujetties à une période de détention statutaire de quatre (4) mois.

Lors de l'exercice de l'Option concernant les Propriétés, Cartier conservera une redevance de production de 2 % sur les retours de fonderie nets (″NSR″) (chacune, une ″Redevance″) sur la ou les Propriétés concernées. La moitié de la Redevance (1% NSR) pourra être rachetée à l'initiative de Cartier contre un paiement en espèces de 2 000 000 $ et l'autre moitié de la Redevance (1 % NSR) pourra être rachetée à l'initiative de Cartier contre un paiement en espèces de 20 000 000 $.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Cartier Ressources Inc., fondée en 2006, est une société d'exploration basée à Val-d'Or. Les projets de la société sont tous situés au Québec, qui figure régulièrement parmi les principales juridictions minières du monde. Cartier fait progresser le développement de son projet phare Cadillac.

Déclaration de mise en garde

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des informations prospectives en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations concernant les plans de la Société. De telles déclarations sont nécessairement basées sur un certain nombre de croyances, d'hypothèses et d'opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels et des événements futurs très différents de ceux anticipés ou projetés. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions de la direction, ou d'autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l'exige.

Pour plus d’information, contacter :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

