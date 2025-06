Viridien établit une nouvelle référence dans l’acquisition de données sismiques avec le lancement d’Accel de Sercel - la première solution de « drop node » terrestre au monde

Paris, France – le 3 juin 2025

Viridien a lancé Accel, la première solution « drop node » terrestre de l’industrie, développée par Sercel, qui promet de révolutionner l’acquisition de données sismiques à terre.

Dévoilé lors de la Conférence et Exposition Annuelle de l’EAGE à Toulouse (France), Accel a été conçu pour relever les défis actuels des opérations sismiques terrestres complexes et à haute densité, en accélérant le déploiement des missions, en améliorant considérablement l’efficacité opérationnelle et en garantissant en permanence des données de la plus haute qualité.

Accel établit une nouvelle norme pour l’acquisition de données sismiques terrestres en éliminant le besoin d’enfouir ou d’implanter les capteurs sur le terrain, réduisant ainsi considérablement le temps de déploiement et les besoins en main-d'œuvre. Grâce à son design unique orienté sur le « drop », sa taille compacte et son système de déploiement intelligent et portable intégré, Accel simplifie la logistique, améliore l’agilité sur le terrain et contribue à réduire les coûts opérationnels jusqu’à -30 %, tout en diminuant significativement les risques HSE.

Au cœur du système se trouve le capteur MEMS Sercel QuietSeis®, leader de l’industrie et référence en matière d’intégrité totale des données. La technologie intégrée de contrôle qualité Sercel Pathfinder, éprouvée sur le terrain, permet un suivi de l’état en temps quasi réel et garantit une récupération fiable des capteurs.

Accel introduit également un nouveau niveau de flexibilité pour l’acquisition sismique terrestre grâce aux Solutions Packs Accel modulaires, qui combinent capteurs, logiciels et services. Ces packs, conçus pour répondre à une grande variété de besoins, de la phase d’exploration initiale aux opérations à grande échelle (mega-crews), permettent aux clients d’adapter et de dimensionner leur solution en fonction de la durée, de la complexité et des objectifs stratégiques de chaque projet, leur offrant une agilité inégalée sur le terrain.

Jérôme Denigot, Head of Sensing & Monitoring chez Viridien, a déclaré : « Depuis des décennies, nos solutions géophysiques haut de gamme développées par Sercel sont à la pointe de l’industrie, garantissant l’acquisition de données sismiques d’une qualité exceptionnelle. Avec le lancement d’Accel, nous franchissons une nouvelle étape audacieuse, en révolutionnant la manière dont les données sont collectées, gérées et exploitées, avec un niveau d’intégrité et de précision absolu. Grâce à son intégration optimale avec nos autres systèmes d’acquisition, notre solution « drop node » Accel renforce à la fois la productivité et la sécurité des équipes. Évolutive et soutenue par nos Solutions Packs Accel flexibles incluant logiciels et services, elle marque le début d’une nouvelle ère pour l’acquisition sismique terrestre rapide et haute résolution, accélérant les projets quelle que soit leur envergure. »

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

