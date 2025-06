Vietnam Naik Daun: EBC Bahas Manuver Strategis lewat Kesepakatan Besar dengan Prancis dan Kedekatan Baru dengan AS

Cahaya kota Hanoi berpadu dengan bayangan lembut bendera AS dan Prancis, mencerminkan peran baru Vietnam dalam diplomasi dagang dan aliran investasi lintas negara.

Kesepakatan $10 miliar Vietnam – Prancis dan hubungan yang makin erat dengan AS isyaratkan perubahan arus dagang dan sentimen investor di Asia.

VIETNAM, June 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Vietnam dengan cepat memposisikan dirinya sebagai jembatan geopolitik dan ekonomi di dunia multipolar. Pada tanggal 26 Mei, selama kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Hanoi, kedua negara menandatangani perjanjian senilai lebih dari $10 miliar di bidang kedirgantaraan, energi, infrastruktur, dan farmasi. Pengumuman tersebut menyusul pembicaraan perdagangan AS-Vietnam yang semakin intensif, yang menggarisbawahi meningkatnya daya tarik strategis negara tersebut bagi kedua blok Barat.

EBC Financial Group (EBC) mengkaji apa arti tindakan penyeimbangan diplomatik ini bagi arus modal global, strategi perdagangan lintas batas, dan posisi investor dalam ekonomi global yang terfragmentasi.

Pakta Vietnam – Prancis: Pernyataan Niat Senilai $10 Miliar

Forum Pemimpin Vietnam – Prancis menghasilkan lebih dari 30 perjanjian kerja sama komersial, termasuk kemitraan utama dengan Airbus, EDF, dan Sanofi. Kesepakatan tersebut menandai inisiatif investasi terbesar Prancis di Vietnam hingga saat ini, yang memperkuat daya tarik Vietnam sebagai tujuan investasi di tengah strategi diversifikasi UE yang sedang berlangsung.

Menurut Vietnam Plus, Prancis menempati peringkat keempat sebagai mitra dagang UE terbesar bagi Vietnam. Sementara itu, Pusat WTO di bawah Kamar Dagang dan Industri Vietnam (VCCI) melaporkan bahwa total perdagangan antara Vietnam dan UE mencapai $68,4 miliar pada tahun 2024, dengan Vietnam mencatat surplus sebesar $35 miliar, naik dari $28,7 miliar pada tahun 2023. Perjanjian baru ini diharapkan dapat mempercepat ambisi Vietnam untuk menjadi pusat regional bagi energi bersih, manufaktur canggih, dan ekspor teknologi.

"Ini bukan sekadar diplomasi, ini adalah posisi ekonomi," kata David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd. "Vietnam menarik modal yang berpihak pada banyak pihak tanpa harus bergantung pada satu blok kekuatan. Itu adalah keuntungan yang langka di lanskap global yang terpecah saat ini."

Hubungan AS – Vietnam: Perluasan Tanpa Tarik-Menarik

Pada saat yang sama, Vietnam terus memperkuat hubungan komersial dan strategisnya dengan Amerika Serikat. Bidang-bidang utama kerja sama meliputi semikonduktor, mineral penting, energi bersih, dan manufaktur berbasis AI, semuanya penting bagi strategi “China+1” dan de-risking Washington yang lebih luas.

Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS, total perdagangan barang antara AS dan Vietnam mencapai $136,6 miliar pada tahun 2024, naik 19,3 persen ($22,1 miliar) dari tahun 2023 — menjadikan Vietnam mitra dagang terbesar ketujuh bagi Amerika, naik dari posisi kedua belas pada tahun 2018. Washington juga telah menjanjikan dukungan untuk ekonomi digital Vietnam melalui inisiatif yang diumumkan di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif AS-Vietnam, yang diformalkan pada akhir tahun 2023.

“Vietnam telah lama diuntungkan dari posisinya sebagai pusat manufaktur yang netral di tengah ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, tetapi dinamika itu mulai berubah. Sementara pemerintahan sebelumnya berusaha membangun aliansi regional, kepemimpinan AS di masa mendatang, khususnya di bawah Trump, mungkin memandang negara-negara seperti Vietnam bukan sebagai mitra, tetapi lebih sebagai titik tekanan dalam agenda ekonomi yang lebih luas.” Kata Barrett.

Apa Artinya Ini bagi Trader dan Market

Ketika kekuatan-kekuatan barat bersaing untuk mengamankan pijakan perdagangan di Vietnam, analis EBC menyoroti tiga sinyal pasar yang harus diperhatikan para pedagang:

- Volatilitas Mata Uang: Seiring meningkatnya arus masuk investasi asing, đồng Vietnam (VND) dapat mengalami peningkatan fluktuasi, terutama sebagai antisipasi terhadap kalibrasi ulang kebijakan atau penyesuaian suku bunga.

- Penetapan Harga Ulang Infrastruktur & Ekuitas: Proyek skala besar di bidang energi dan transportasi dapat menyebabkan pergeseran valuasi pada saham infrastruktur, logistik, dan konstruksi lokal.

- Sinyal Rotasi Sektor: Fokus bersama AS dan Prancis pada semikonduktor, teknologi hijau, dan farmasi dapat mendukung perusahaan Vietnam di sektor tersebut, terutama yang memiliki potensi JV lintas batas atau rencana ekspansi yang didukung negara.

Pusat yang Berkembang di Dunia yang Berubah Arah

Di era aliansi global yang terpecah-pecah, diplomasi Vietnam yang terukur mencerminkan model baru statecraft ekonomi—yang menghindari kesetiaan biner sekaligus menarik modal dari segala arah. EBC melihat relevansi Vietnam yang semakin meningkat bukan hanya sebagai kisah ekspor, tetapi sebagai tesis jangka panjang bagi investor yang mencari ketahanan, netralitas, dan inovasi di kawasan Asia-Pasifik .

