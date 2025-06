PFM CRYPTO met en avant les avantages du minage IA face au minage traditionnel.

PARIS, FRANCE, June 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Dans un communiqué publié aujourd’hui, PFM CRYPTO annonce : « PFM CRYPTO lance une nouvelle série de produits de minage en cloud destinés au Bitcoin. Les utilisateurs peuvent désormais souscrire à ces produits, acheter de la puissance de calcul et accumuler des récompenses de minage dans leur portefeuille. »La plateforme de minage de cryptomonnaies propose des contrats de puissance de calcul à partir de 100 dollars, avec une durée de 2 jours et un rendement estimé à 6,6 dollars en Bitcoin.PFM CRYPTO est actif sur le marché mondial du minage de cryptomonnaies depuis six ans. Récemment, ses produits de minage en cloud sont fortement promus en France, permettant aux utilisateurs de participer au minage sans avoir à gérer d’infrastructure.Depuis 2018, ces produits de minage en cloud sont disponibles sur [ PFMcrypto.net ] et comptent 9,2 millions d’utilisateurs fidèles répartis dans 192 pays et régions. La plateforme offre actuellement une prime de bienvenue de 10 dollars à tous les nouveaux utilisateurs, sans dépôt initial ni connexion de portefeuille requise. Les utilisateurs peuvent expérimenter des stratégies de rendement à court terme de 2, 5 ou 10 jours, tester la performance de la plateforme et ajuster leurs investissements selon leur profil de risque.Une étude de cas indépendante montre qu’un utilisateur français utilisant la fonction d’optimisation des revenus de la plateforme a généré un revenu estimé à 0,192 Bitcoin en 30 jours. PFM CRYPTO explique que ce rendement est rendu possible grâce à son système d’optimisation des revenus basé sur l’intelligence artificielle, capable de s’adapter automatiquement à l’évolution constante du marché des cryptomonnaies. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une stratégie automatisée et sécurisée leur permettant d’obtenir le meilleur plan de minage parmi des dizaines de cryptomonnaies.La plateforme offre une interface simple et intuitive, accessible aussi bien aux débutants qu’aux mineurs expérimentés. Aucune connaissance spécialisée en cryptomonnaies n’est nécessaire : une inscription rapide suffit pour commencer le minage BTC en cloud avec PFM CRYPTO.À propos de PFM CRYPTOPFMcrypto est reconnu comme la marque de minage Bitcoin en cloud la plus fiable en 2025. Sa réputation repose sur un engagement fort envers la sécurité, la transparence et la satisfaction client. En proposant des services de haute qualité et des technologies innovantes, la plateforme s’est rapidement imposée comme un leader dans la gestion d’actifs numériques. Avec 9,2 millions d’utilisateurs dans le monde, tous bénéficient de rendements fiables et d’un processus de minage transparent. Visitez dès maintenant [ PFMcrypto.net ] pour profiter de la prime de bienvenue de 10 dollars.

