El NCDEQ celebrará audiencias públicas sobre los impactos en la calidad del agua relacionados con el gasoducto propuesto por Enbridge

La División de Recursos Hídricos (DWR) del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte (NCDEQ) celebrará audiencias públicas los días 12 y 24 de junio para recabar la opinión de los ciudadanos sobre la solicitud de Enbridge Gas North Carolina para obtener una certificación de la calidad del agua relacionada con la construcción propuesta de un gasoducto de acero de alta presión para el transporte de gas natural en los condados de Rockingham, Caswell y Person. Información de la audiencia pública

Cuándo: Jueves, 12 de junio de 2025 a las 6:00 p. m.

Dónde: Auditorium at Piedmont Community College, Person County Campus, 1715 College Drive, Roxboro, N.C., 27574

Registro: a las 5:30 p. m. comienza el registro para hablar en la reunión. Información de la audiencia pública

Cuándo: Martes, 24 de junio de 2025 de junio a las 6:00 p. m.

Dónde: Rockingham Community College Advanced Technologies Building Auditorium, 560 County Home Road, Wentworth, N.C., 27375

Registro: a las 5:30 p. m. comienza el registro para hablar en la reunión. Enbridge Gas North Carolina ha solicitado una certificación 401 de la calidad del agua en relación con la construcción propuesta de un gasoducto conocido como el Proyecto de Fiabilidad T-15 (T-15 Reliability Project): solicitud. Enbridge pretende afectar de forma permanente 690 pies lineales de arroyos jurisdiccionales y 1.39 acres de humedales jurisdiccionales 404, así como afectar temporalmente 18,095 pies lineales de arroyos jurisdiccionales, 0.392 acres de aguas abiertas jurisdiccionales y 13,603 acres de humedales jurisdiccionales 404 relacionados con la construcción.

La certificación 401 de la calidad del agua evaluaría si la propuesta cumple con los estándares estatales de calidad del agua y si el proyecto ha evitado o minimizado impactos en aguas superficiales o humedales, entre otras consideraciones. El propósito de esta audiencia pública es permitir a las personas interesadas presentar comentarios verbales y/o escritos sobre la solicitud de la certificación 401 de la calidad del agua presentada a la DWR.

Además de recibir comentarios verbales en la audiencia, se invita al público a presentar comentarios por escrito sobre la solicitud. La DWR debe recibir los comentarios escritos a más tardar el viernes 25 de julio de 2025 a las 5:00 p. m. Envíe sus comentarios por escrito con el número de proyecto 20250069; versión 1, utilizando este enlace: Formulario de comentarios sobre avisos públicos. También podrán presentarse comentarios escritos por correo postal a: Sue Homewood, 401 Permitting, 1617 Mail Service Center, Raleigh, NC, 27699-1617. La solicitud está disponible en línea: Solicitud de certificación 401 de la calidad del agua. Hay documentos adicionales disponibles en línea: Archivo del proyecto. El NCDEQ prevé solicitudes de permisos para varios proyectos de gasoductos en todo el estado. El NCDEQ tiene información en línea sobre las solicitudes de permisos relacionados con este proyecto: Proyectos de gasoductos.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.