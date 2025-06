COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: RÉSULTATS ANNUELS 2024-2025

Communiqué de presse

Lesquin, 2 juin 2025 - 18h00

RÉSULTATS ANNUELS 2024-2025 :

LE REPORT DE PLUSIEURS LANCEMENTS A IMPACTE LE RESULTATS 2024/2025 MAIS GENERERA UNE CROISSANCE FORTE DES LE 1ER SEMESTRE 2025/2026

Le Conseil d’Administration de BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072), réuni le 2 juin 2025, a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2025. Le rapport de certification des Commissaires aux Comptes sera émis lors de la publication du Document d’enregistrement universel.

Consolidés en M€ IFRS 2024-2025 2023-2024 Chiffre d’affaires (IFRS) 288,0 292,0 Marge Brute

En % du CA 147,4

51,2% 142,5

48,8% EBITDA avant éléments non récurrents

En % du CA 62,1 62,0 Éléments non-récurrents (1,0) 16,0 EBITDA 61,1 78,0 Résultat opérationnel



(2.0) 23,8 Résultat financier



(1,3)



(3,6) Résultat avant impôt (3,3) 20,1 Impôt sur les résultats 3,0 0,8 Résultat net de la période (0,3) 21,0

Le Groupe BIGBEN réalise sur l‘exercice 2024-2025 un chiffre d’affaires de 288,0 M€. La contribution de NACON s’élève à 167,9 M€ et BIGBEN – Audiovidéo/Telco affiche une activité de 120,0 M€.

Le taux de marge brute s’établit à 51,2%, en hausse de 2,4 points par rapport à l’an dernier lié à l’amélioration du mix-produits.

L’Ebitda avant éléments non récurrents s’élève à 62,1 M€, un niveau stable par rapport à l’exercice précédent.

Les éléments non récurrents incluent un litige fiscal hérité de l’acquisition de ModeLabs (2011), pour lequel des recours sont en cours, ainsi que des reprises d’earn out, coté NACON.

Le résultat financier intègre une plus-value IFRS de 8,3 M€ liée à l’annulation des obligations échangeables rachetées au cours de l’exercice.

Analyse des performances par secteur d’activité

NACON BIGBEN Audio Vidéo/Telco Consolidés en M€ IFRS 2024-25 2023-24 2024-25 2023-24 Chiffre d’affaires 167,9 167,7 120,0 124,3 Marge Brute 108,1 104,2 39,2 38,3 En % du CA 64,4% 62,1% 32,7% 30,8% EBIDTA avant éléments non récurrents 55,9 56,7 6,2 5,3



EBITDA 59,7 70,9 1,4 7,1 Résultat opérationnel 1,1 20,9 -3,1 2,9

NACON GAMING. Pour l’ensemble de l’exercice 2024-2025, compte tenu du report sur 2025-2026 de la sortie de plusieurs Jeux et gammes d’Accessoires, NACON réalise un chiffre d’affaires de 167,9 M€, stable par rapport à l’exercice dernier. Le chiffre d’affaires « Jeux » a représenté 97,1 M€, l’activité Accessoires s’est élevée à 65,2 M€ et les autres activités se sont établies à 5,6 M€.

Le taux de marge brute progresse favorablement et représente 64,4% du chiffre d’affaires annuel contre 62,1% sur la même période de l’exercice 2023-2024.

L’Ebitda avant éléments non récurrents est stable à 55,9 M€.

Du fait de la sortie de Test Drive Unlimited sur l’exercice, les amortissements des immobilisations augmentent de 8,5 M€ par rapport à l’exercice précédent et s’élèvent à 58,5 M€. Le résultat opérationnel ressort à 1,1 M€.

La hausse des taux d’intérêt explique la variation du résultat financier, le taux moyen actuel des emprunts bancaires est de 3,0%. Les écarts de change sont stables (perte de change de -1,1 M€ contre -0,8 M€ l’an dernier).

BIGBEN – Audio-Video/Telco réalise un chiffre d’affaires de 120,0 M€ contre 124,3 M€ en 2023/24. Les Accessoires Mobiles, dans un marché peu dynamique, affiche une activité solide avec un chiffre d’affaires en léger retrait à 93,1 M€. L’activité Audio-video réalise un chiffre d’affaires de 26,9 M€.

Le taux de marge brute progresse grâce à une maitrise optimisée des approvisionnements et à un mix produits plus favorable des ventes. Il représente à la clôture 32,7% du chiffres d’affaires.

L’Ebitda à 1,4 M€ est impacté par un litige fiscal datant de 2011 dans le cadre de l’acquisition de ModeLabs pour lequel le Groupe a déposé plusieurs recours. À la suite d’une décision rendue le 9 mai dernier, une charge non récurrente a été comptabilisée, sans impact trésorerie, pour le montant net de la créance fiscale antérieurement constatée, soit 4,6 M€. Le Groupe entend toutefois continuer à faire valoir ses droits et a décidé de saisir la cour Européenne des Droits de l’Homme.

Après prise en compte d’un résultat financier positif de 4,5 M€ et d’une charge d’impôt de 0,4 M€, le résultat net ressort à 1,0 M€ sur l’exercice.

Éléments du bilan consolidé

Au 31 mars 2025, les capitaux propres du Groupe BIGBEN s’établissent à 338,9 M€ et tiennent compte de l’augmentation de capital réalisée par NACON en juillet dernier à hauteur de 9 M€.

La trésorerie disponible s’élève à 45,3 M€ contre 41,2 M€ au 31 mars 2024.

L’endettement net ressort à 159,3 M€ et comprend la dette obligataire BIGBEN valorisée à 62.2 M€ dans les comptes consolidés.

La capacité d’autofinancement s’établit sur la période à 63,7 M€.

Dividende : Le Conseil d’Administration a décidé lors de sa réunion du 2 juin 2025 de ne pas proposer, lors de la prochaine Assemblée Générale, la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 2024-2025.

2025-2026 : Forte croissance de l’activité et du résultat opérationnel dès le 1er semestre

NACON

Activité Jeux : Le line up 2025-2026 des jeux présentés lors de la BIGBEN WEEK 2025 intègre une quinzaine de jeux.

Le premier semestre (1er avril – 30 septembre) sera riche en actualité éditoriale incluant la sortie de plusieurs jeux majeurs :

Aventure : Après avoir séduit les fans avec Rogue City en 2023, Robocop revient dans Robocop : Rogue City – Unfinished BusinessTM dont la sortie est prévue le 17 juillet prochain.





Hell is UsTM, autre titre attendu, sera disponible quant à lui à compter du 4 septembre 2025.

Sport : AFL TM , qui sorti début mai, enregistre déjà des ventes très satisfaisantes , Tour de France 2025 TM , Rugby League TM , Pro Cycling Manager 25 TM .

: qui sorti début mai, enregistre déjà des ventes très satisfaisantes . Racing : Saison 4 avec le Casino de Test Drive Unlimited: Solar Crown TM .

: Saison 4 avec le Casino de Simulation : Architect LifeTM et plusieurs DLC de jeux à succès.





Au cours du deuxième semestre (1er octobre – 31 mars) sont attendues les sorties de :

Aventure : Dragonkin : The Banished TM , Styx: Blades of Greed TM , Edge of Memories TM et GreedFall II TM .

: Sport : Cricket26 TM .

: . Racing : RennsportTM, Endurance Motorsport SeriesTM ainsi que les saisons 5 & 6 de Test Drive Unlimited: Solar CrownTM, Gear-Club UnlimitedTM.





Du fait du nombre de jeux sortis en 2024-2025, le chiffre d’affaires Back Catalogue 2025-2026 devrait être du même ordre que celui réalisé sur l’exercice 2024-2025.

Par ailleurs, NACON vient d’annoncer la conclusion d’un nouvel accord avec WRC Promoter pour la licence du Championnat du Monde des Rallyes (WRC). Il porte sur le développement et l’édition des jeux et des compétitions eSports officiels WRC et donne à NACON l’exclusivité sur PC et consoles pour 6 saisons, de 2027 à 2032.

Activité Accessoires : L’exercice en cours sera également soutenu par le lancement de nouveaux accessoires venant confirmer l’expertise acquise par NACON dans ce domaine :

Depuis sa sortie, le 23 avril dernier, la manette XBOX Revolution X Unlimited recueille des avis élogieux de la part des professionnels. La note moyenne attribuée par la presse spécialisée est de 9/10 .





recueille des avis élogieux de la part des professionnels. La note moyenne attribuée par la presse spécialisée est de . La gamme REVOSIM vient d’être lancée avec le volant RS Pure, la base DD-9Nm et le pédalier RS Pure.





vient d’être lancée avec le volant RS Pure, la base DD-9Nm et le pédalier RS Pure. Pour la sortie de la Nintendo Switch TM 2, NACON a développé plus d’une trentaine d’accessoires dédiés à la console.





BIGBEN AUDIO-VIDÉO/TELCO ,

Activité Accessoires mobiles : Dans un marché toujours difficile (repli de 10% au 1er trimestre 2025), Bigben devrait continuer de bénéficier sur l’exercice de la stratégie mise en place ces dernières années reposant sur une diversification multi-produits et multi-canaux. Cette stratégie qui porte déjà largement ses fruits s’illustre par :

Les performances et la puissance de la marque de la gamme Force ® qui permettent à Bigben d’élargir et de renforcer ses parts de marché. Plusieurs nouveaux produits viennent ainsi d’être lancés sous la marque Force ® tels qu’une nouvelle coque Air Xtrem, des Smarts Tracker, des écouteurs Play, des prises parafoudres ou encore des chargeurs voyage 5 zones.





® qui permettent à Bigben d’élargir et de renforcer ses parts de marché. Plusieurs nouveaux produits viennent ainsi d’être lancés sous la marque ® tels qu’une nouvelle coque Air Xtrem, des Smarts Tracker, des écouteurs Play, des prises parafoudres ou encore des chargeurs voyage 5 zones. Les produits lancés dernièrement enregistrent un large succès. C’est le cas des casques Force ®, des montres connectées Bigben® ou des chargeurs Origine France Garantie.





®, des montres connectées ou des chargeurs Origine France Garantie. L’élargissement des canaux de distribution s’intensifie avec la présence désormais de l’offre produits sur de nombreux nouveaux points de vente dans les segments du bricolage, des stations-service, etc.





Par ailleurs, Bigben mène un travail important d’optimisation et de sécurisation de sa supply chain lui permettant également une décarbonation de ses activités avec le développement du label « Origine France Garantie ».

Audio/Vidéo : Pour poursuivre son développement, cette activité s’appuie sur la diversification de ses points de vente, la notoriété acquise par sa gamme Cosy Thomson et le lancement de nouveaux produits avec l’élargissement de la gamme Hi Buddies, le développement d’une gamme au design 80’s sous la marque EPOK mais également le lancement, à l’automne prochain, d’un premier réveil veilleuse sous licence BLUEY™ de BBC Studios.

Le référencement et la distribution des produits Force® et Cosy via METRONIC auprès de nouvelles enseignes en Europe (France, Italie, Espagne et Portugal, …) se poursuit.

Compte tenu de la bonne résilience que devrait afficher l’activité BIGBEN – Audio-Video/Telco et de la forte croissance de l’activité attendue chez NACON, le Groupe aborde l’exercice 2025-2026 avec confiance, porté par un portefeuille de produits renforcé, une stratégie d’innovation continue et une discipline financière rigoureuse.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale annuelle, le 25 juillet 2025

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025-2026 : 28 juillet 2025, après Bourse





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2024-25 : 288 M€











EFFECTIF

Plus de 1 300 collaborateurs











INTERNATIONAL

36 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays

www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long

ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.