COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: RÉSULTATS ANNUELS 2024-2025

Communiqué de presse

Lesquin, 2 juin 2025 - 18h00

RÉSULTATS ANNUELS 2024-2025 :

LE REPORT DE PLUSIEURS LANCEMENTS A IMPACTE LE RESULTAT 2024/2025 MAIS

GENERERA UNE CROISSANCE FORTE DES LE 1ER SEMESTRE 2025/2026

Le Conseil d’Administration de NACON (ISIN FR0013482791), réuni le 2 juin 2025, a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2025. Le rapport de certification des Commissaires aux Comptes sera émis lors de la publication du Document d’enregistrement universel.

Consolidés en M€ IFRS 2024-2025 2023-2024 Chiffre d’affaires (IFRS) 167,9 167,7 Marge Brute

En % du CA 108,1

64,4% 104,2

62,1% EBITDA avant éléments non récurrents

En % du CA 55,9

33,3% 56,7

33,8% Éléments non-récurrents (reprise sur earn out) 3,7 14,2 EBITDA 59,6 70,9 Résultat opérationnel



1,1 20,9 Résultat financier



(5,8)



(4,8) Résultat avant impôt (4,7) 16,1 Impôt sur les résultats 3,3 1,5 Résultat net de la période (1,3) 17,5

Pour l’ensemble de l’exercice 2024-2025, compte tenu du report sur 2025-2026 de la sortie de plusieurs Jeux et gammes d’Accessoires, NACON réalise un chiffre d’affaires de 167,9 M€, stable par rapport à l’exercice dernier. Le chiffre d’affaires « Jeux » a représenté 97,1 M€, l’activité Accessoires s’est élevée à 65,2 M€ et les autres activités se sont établies à 5,6 M€.

Le taux de marge brute progresse favorablement et représente 64,4% du chiffre d’affaires annuel contre 62,1% sur l’exercice 2023-2024.

L’Ebitda avant éléments non récurrents est stable à 55,9 M€.

Du fait de la sortie de Test Drive Unlimited sur l’exercice, les amortissements des immobilisations augmentent de 8,5 M€ par rapport à l’exercice précédent et s’élèvent à 58,5 M€. Le résultat opérationnel ressort à 1,1 M€.

La hausse des taux d’intérêt explique la variation du résultat financier, le taux moyen actuel des emprunts bancaires est de 3,0%. Les écarts de change sont stables (perte de change de -1,1 M€ contre -0,8 M€ l’an dernier).

Au 31 mars 2025, les capitaux propres de NACON, qui intègrent l’augmentation de capital réalisée en juillet 2024, s’établissent à 284,4 M€ contre 263,6 M€ au 31 mars 2024.

Les disponibilités s’élèvent à 29,3 M€ contre 26,2 M€ au 31 mars 2024.

La dette nette, hors IFRS 16 et earn out, ressort à 104,0 M€.

La capacité d’autofinancement dégagée sur la période reste stable à 57,9 M€.

À date, 40 jeux sont en cours de développement, pour une valeur immobilisée de 124,5 M€.

Dividende : Le Conseil d’Administration a décidé lors de sa réunion du 2 juin 2025 de ne pas proposer, lors de la prochaine Assemblée Générale, la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 2024-2025.

2025-2026 : Forte croissance de l’activité et du résultat opérationnel dès le 1er semestre

Activité Jeux : Le line up 2025-2026 des jeux présentés lors de la BIGBEN WEEK 2025 intègre une quinzaine de jeux.

Le premier semestre (1er avril – 30 septembre) sera riche en actualité éditoriale incluant la sortie de plusieurs jeux majeurs :

Aventure : Après avoir séduit les fans avec Rogue City en 2023, Robocop revient dans Robocop : Rogue City – Unfinished BusinessTM dont la sortie est prévue le 17 juillet prochain.





Hell is UsTM, autre titre attendu, sera disponible quant à lui à compter du 4 septembre 2025.

Sport : AFL TM , qui sorti début mai, enregistre déjà des ventes très satisfaisantes , Tour de France 2025 TM , Rugby League TM , Pro Cycling Manager 25 TM .

: qui sorti début mai, enregistre déjà des ventes très satisfaisantes . Racing : Saison 4 avec le Casino de Test Drive Unlimited: Solar Crown TM .

: Saison 4 avec le Casino de Simulation : Architect LifeTM et plusieurs DLC de jeux à succès.





Au cours du deuxième semestre (1er octobre – 31 mars) sont attendues les sorties de :

Aventure : Dragonkin : The Banished TM , Styx: Blades of Greed TM , Edge of Memories TM et GreedFall II TM .

: Sport : Cricket26 TM .

: . Racing : RennsportTM, Endurance Motorsport SeriesTM ainsi que les saisons 5 & 6 de Test Drive Unlimited: Solar CrownTM, Gear-Club UnlimitedTM.





Du fait du nombre de jeux sortis en 2024-2025, le chiffre d’affaires Back Catalogue 2025-2026 devrait être du même ordre que celui réalisé sur l’exercice 2024-2025.

Par ailleurs, NACON vient d’annoncer la conclusion d’un nouvel accord avec WRC Promoter pour la licence du Championnat du Monde des Rallyes (WRC). Il porte sur le développement et l’édition des jeux et des compétitions eSports officiels WRC et donne à NACON l’exclusivité sur PC et consoles pour 6 saisons, de 2027 à 2032.

Activité Accessoires : L’exercice en cours sera également soutenu par le lancement de nouveaux accessoires venant confirmer l’expertise acquise par NACON dans ce domaine :

Depuis sa sortie, le 23 avril dernier, la manette XBOX Revolution X Unlimited recueille des avis élogieux de la part des professionnels. La note moyenne attribuée par la presse spécialisée est de 9/10 .





recueille des avis élogieux de la part des professionnels. La note moyenne attribuée par la presse spécialisée est de . La gamme REVOSIM vient d’être lancée avec le volant RS Pure, la base DD-9Nm et le pédalier RS Pure.





vient d’être lancée avec le volant RS Pure, la base DD-9Nm et le pédalier RS Pure. Pour la sortie de la Nintendo Switch TM 2, NACON a développé plus d’une trentaine d’accessoires dédiés à la console.





Fort d’un positionnement sur deux métiers complémentaires avec une activité éditoriale fournie sur l’exercice en cours et le lancement de nombreuses nouveautés dans l’activité Accessoires, NACON aborde l’exercice 2025-2026 avec confiance, porté par un portefeuille de produits renforcé, une stratégie d’innovation continue et une discipline financière rigoureuse.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale annuelle, le 25 juillet 2025

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025-2026 : 28 juillet 2025, après Bourse





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2024/2025 : 167,9 M€







RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2024/2025 : 1,1 M€







EFFECTIF

Plus de 1 000 collaborateurs











INTERNATIONAL

25 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/



NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT :

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





