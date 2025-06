Sword Group : Signature de 6 nouveaux contrats prestigieux long terme

Signature de 6 nouveaux contrats prestigieux long terme

Des contrats stratégiques dans les secteurs clés du Groupe, pour une visibilité renforcée



Ces engagements récents illustrent la pertinence de la stratégie du Groupe et sa capacité à accompagner durablement ses clients dans leurs grandes transformations.



Sword Group annonce la conclusion de 6 nouveaux contrats stratégiques, d’une durée comprise entre 4 et 5 ans, avec des clients majeurs issus de ses secteurs clés : le sport, l’énergie, et les organisations internationales.



Ces nouveaux partenariats viennent sécuriser notre backlog à hauteur de 135 millions d’euros extensible à 200 millions d’euros. Ils offrent au Groupe une visibilité renforcée et permettent d’envisager l’avenir avec confiance et sérénité.



Ils illustrent également la capacité du Groupe à accompagner ses clients dans leurs enjeux critiques, en particulier à travers des expertises reconnues en cybersécurité, intelligence artificielle et IT management.



Ces succès commerciaux confirment la pertinence de la stratégie du Groupe, axée sur l’excellence technologique, la proximité client et l’engagement sur la durée.



« Ces signatures témoignent de la confiance renouvelée de nos clients stratégiques et de notre capacité à répondre à leurs ambitions dans un monde toujours plus digital et exigeant.

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des équipes mobilisées, dont l’engagement et l’expertise ont été déterminants à la conclusion de ces accords. » déclare, Jacques Mottard | Président et Directeur Général du Groupe.





Agenda

24/07/25

Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème trimestre 2025

10/09/25

Réunion Financière du 1er Semestre 2025 | 10H

A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 500+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

contact : relationsfinancieres@sword-group.lu

