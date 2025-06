AB Akola group pristatymas Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržos renginio „Vadovai susitinka su investuotojais“ metu

2025 m. birželio 2 d. AB Akola group finansų direktorius Mažvydas Šileika atliko pristatymą investuotojų bendruomenei tradicinio Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržos renginio „Vadovai susitinka su investuotojais“ metu.

Pridėta: renginio metu rodytos skaidrės (anglų kalba).

Papildomą informaciją suteiks:

AB Akola group Finansų direktorius Mažvydas Šileika

Mob. 0 619 19 403

E. p. m.sileika@akolagroup.lt

Priedas

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.