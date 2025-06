WSP acquiert Lexica, une firme de services-conseils spécialisée en soins de santé et en sciences de la vie

MONTRÉAL, 02 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, annonce l’acquisition de Lexica, une entreprise de services-conseils du Royaume-Uni spécialisée en soins de santé et en sciences de la vie.

Ce sont 90 spécialistes qui s’ajouteront ainsi au service Planification, Bâtiment et Services-conseils de WSP au Royaume-Uni et formeront une nouvelle équipe Services-conseils en soins de santé et en sciences de la vie.

Cette firme se concentre principalement sur les stratégies et la planification de soins de santé, les services-conseils en biens immobiliers, la gestion de coûts, la gestion de projet et de programme, les stratégies en sciences de la vie, les services-conseils numériques, ainsi que les services-conseils en transformation et ceux liés à l’atteinte de l'objectif zéro émission nette.

L’acquisition de Lexica appuie les ambitions de WSP quant à la croissance de ses services-conseils au cours des trois prochaines années, un objectif d’ailleurs établi dans son plan d’action stratégique mondial 2025-2027. Cette transaction permettra à WSP d’étendre sa présence déjà bien ancrée dans le domaine des soins de santé et fait suite à la récente nomination de la Société à titre de partenaire de coentreprise dans le cadre du New Hospitals Programme (NHP) du NHS.

Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP, a déclaré : « L’acquisition de Lexica contribue directement à l’atteinte d’un de nos objectifs stratégiques, soit de renforcer nos capacités en services-conseils et de consolider notre position de cheffe de file dans les secteurs des soins de santé et des sciences de la vie. Nous continuerons de croître sans perdre de vue notre raison d’être, en renforçant nos partenariats et notre présence dans les régions clés et en positionnant notre équipe combinée afin d’avoir un impact important sur les marchés finaux de grande valeur. »

Paul Reilly, président et directeur général de WSP au Royaume-Uni et en Irlande, a expliqué : « L’acquisition de Lexica renforce grandement nos activités de services-conseils en développement au Royaume-Uni. En combinant notre grande expertise du secteur et notre approche axée sur la clientèle, nous étendons nos capacités afin de fournir des solutions intelligentes et intégrées. J’ai hâte d’accueillir nos nouveaux et nouvelles collègues et de découvrir les occasions que nous concrétiserons ensemble, unis par une vision commune de l’avenir. »

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des renseignements ou des énoncés qui constituent ou peuvent constituer des « énoncés prévisionnels » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières qui s’applique. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des estimations, des plans, des ambitions stratégiques, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des orientations ou d’autres énoncés qui ne sont pas des énoncés de fait. Les énoncés prospectifs contenus au présent communiqué comprennent les renseignements et les énoncés relatifs à Lexica; les données financières et autres avantages attendus de l’acquisition de Lexica et de son intégration; de la croissance, des résultats de ses activités, des perspectives et occasions commerciales de WSP ou des tendances qui touchent l’industrie. Ces énoncés prévisionnels sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses jugées raisonnables par l’entreprise en date de ce communiqué de presse, notamment les prévisions sur la capacité de WSP à attirer et à fidéliser de nouveaux clients, réaliser des synergies et maintenir ses positions sur le marché grâce à la réussite des plans d’intégration relatifs à l’acquisition de Lexica; la capacité de WSP à conclure l’intégration de Lexica dans les délais selon les coûts prévus; la capacité de WSP à attirer et fidéliser les employés clés en lien avec l’acquisition de Lexica; les estimations et les attentes de la direction concernant les conditions économiques et commerciales futures; et l’exactitude et l’exhaustivité de l’information divulguée par Lexica. Même si WSP estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prévisionnels sont raisonnables, elle ne peut pas garantir qu’ils se concrétiseront. Ces énoncés sont soumis à certains risques et incertitudes et peuvent être basés sur des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou implicites dans les énoncés prospectifs. Ces risques peuvent inclure : l’incapacité de WSP d’intégrer avec succès les activités de Lexica suivant la conclusion de l’acquisition, la possibilité de non-réalisation des avantages prévus de l’acquisition de Lexica, les coûts ou les passifs potentiels non divulgués associés à l’acquisition de Lexica, ainsi que d’autres facteurs abordés dans la section 20 « Facteurs de risque » du Rapport de gestion de WSP pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2024 et dans la section 17 « Facteurs de risque » du Rapport de gestion de WSP pour le premier trimestre se terminant le 29 mars 2025, qui sont déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et dont lesquelles sections sont intégrées aux présentes par renvoi, ainsi que les autres risques dont il est fait mention dans les rapports que la Société dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions des valeurs mobilières, ou dans les autres documents qu’elle publie, et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des résultats indiqués de manière explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué de presse sont émis à la date présentée plus haut. Par conséquent, ils sont susceptibles de changer après cette date. Sauf si elle y est tenue par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, WSP n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ou ailleurs, en raison d’une nouvelle information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde.

À propos de WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en services-conseils et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 73 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).​

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

(438) 843-7317

