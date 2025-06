Manfred Knof rejoint DeFi Technologies comme conseiller stratégique et prend la présidence de Valour

L’ancien PDG de la Commerzbank Manfred Knof devient conseiller stratégique de DeFi Technologies et président de Valour. Il fait preuve d’une expérience de plusieurs dizaines d’années dans le domaine de la banque et de la finance en Europe.

TORONTO, 02 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B), une société de technologie financière qui réconcilie les marchés financiers traditionnels et la finance décentralisée, ci-après(« DeFi » pour « Decentralised Finance »)), se réjouit d’annoncer la nomination de l’ex-PDG de Commerzbank AG Manfred Knof au poste de conseiller stratégique de DeFi Technologies et à la présidence de sa filiale Valour Inc. (ou « Valour »), un émetteur leader de produits négociés en bourse (ou « ETP » pour « Exchange-Traded Products ») dont la vocation consiste à simplifier l’accès aux actifs numériques.

Cet engagement marque une phase importante de la mission de DeFi Technologies et de Valour visant à élargir l’accès réglementé aux actifs numériques. À l’appui d’une gamme complète présentant plus de 65 ETP d’actifs numériques entièrement couverts et déjà cotés sur les principales bourses européennes, dont Xetra en Allemagne, Spotlight en Suède et Euronext Paris et Amsterdam, Valour entend renforcer, sécuriser et simplifier l’exposition aux actifs numériques partout dans le monde.

Durant son mandat à la présidence de Valour, M. Knof mettra à profit la longue expérience de dirigeant qu’il a accumulée dans les secteurs bancaire et financier européens pour répondre à l’ambition de Valour d’augmenter ses actifs sous gestion (ou AUM, de l’anglais Assets Under Management) à la faveur de partenariats conclus avec des institutions financières de premier plan. Il contribuera également à élargir le périmètre de la recherche ciblée sur les actions et à approfondir le relationnel avec les investisseurs institutionnels en vue de consolider et d’étoffer la base d’investisseurs de DeFi Technologies à la suite de sa récente cotation au Nasdaq.

Olivier Roussy Newton, fondateur et PDG de DeFi Technologies, s’exprime en ces termes :

« Nous sommes fiers d’accueillir Manfred Knof à la présidence de Valour. Son expérience de leader de la transformation de la finance européenne et son engagement en faveur d’une croissance durable et centrée sur le client en font le partenaire idéal pour ouvrir notre prochain chapitre. Cette collaboration souligne notre engagement à établir des passerelles solides, conformes et pérennes entre les investisseurs mondiaux et la finance décentralisée. »

Et M. Knof d’ajouter :

« Je suis enchanté de rejoindre DeFi Technologies en cette période charnière du secteur des actifs numériques. Ensemble, nous allons travailler à étendre l’accès institutionnel aux actifs numériques tout en renforçant la position de Valour de partenaire à la fois innovant et de confiance pour les investisseurs du monde entier. »

À propos de Manfred Knof

Ex-PDG de Commerzbank AG, le Dr Knof en a précédemment présidé le Conseil d’administration. Il a mené à bien la transformation intégrale de la banque et lui a permis de renouer avec la rentabilité tout en consolidant son rang parmi les principales institutions financières européennes. Également ex-PDG d’Allianz Deutschland AG, il a occupé des postes de haute direction chez Deutsche Bank et Dresdner Bank. M. Knof est titulaire d’un doctorat en droit délivré par l’université de Cologne et d’un MBA délivré par l’école de commerce de l’université de New York, la NYU Stern School of Business.

Au sein de Commerzbank, il a supervisé la stratégie et la transformation, mais aussi le développement durable, l’audit et la recherche. Son engagement en faveur d’une croissance durable, de structures efficaces et de la création de valeur pour les clients, les actionnaires et la société fait l’unanimité. Son expérience avérée en matière de transformation et de résilience institutionnelles sera essentielle à la prochaine phase de croissance de Valour.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) est une société de technologie financière réconciliant les marchés financiers traditionnels et la finance décentralisée (« DeFi »). Premier gestionnaire d’actifs numériques de sa catégorie coté au Nasdaq, DeFi Technologies expose les investisseurs en actions à l’économie décentralisée au sens large de manière diversifiée moyennant une approche commerciale intégrée et évolutive. Son modèle comprend Valour, qui donne accès à plus de soixante-cinq des actifs numériques les plus innovants au monde via des ETP réglementés ; Stillman Digital, un courtier en actifs numériques de premier ordre axé sur une exécution et une conservation de qualité institutionnelle ; Reflexivity Research, qui fournit des recherches de pointe ciblées sur le secteur des actifs numériques ; Neuronomics, qui développe des stratégies et des infrastructures de trading quantitatif ; et DeFi Alpha, sa branche d’activité interne d’arbitrage et de trading. Forte d’une expertise approfondie des marchés financiers et des technologies émergentes, DeFi Technologies construit la passerelle institutionnelle vers la finance de demain. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et X/Twitter et pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (ensemble, « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (« ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques de manière simple et sécurisée depuis leur compte bancaire traditionnel. Valour dépend de la branche Gestion des actifs de DeFi Technologies. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, consultez le site valour.com.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Ces déclarations prospectives se rapportent notamment aux nominations de dirigeants et d’administrateurs, à l’augmentation des actifs sous gestion, à l’intérêt et à la confiance des investisseurs envers les actifs numériques, à l’environnement réglementaire relatif à la croissance et à l’adoption de la finance décentralisée, à la recherche d’opportunités commerciales menée par la Société et ses filiales et aux avantages ou rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’acceptation des ETP de Valour sur les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; la réglementation applicable à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Si la Société s’est efforcée de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient induire un écart entre ses prévisions, estimations ou intentions et ses résultats. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Olivier Roussy Newton

Président-directeur général

ir@defi.tech

(323) 537-7681

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8142ea18-b00c-43de-b684-221373558944

