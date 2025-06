Dr. Manfred Knof wird Vorsitzender von Valour und strategischer Berater bei DeFi Technologies

DeFi Technologies ernennt den ehemaligen CEO der Commerzbank, Dr. Manfred Knof , zum strategischen Berater von DeFi Technologies und zum Vorsitzenden von Valour. Er bringt jahrzehntelange Führungserfahrung im europäischen Bank- und Finanzwesen mit.

TORONTO, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi“) schließt, gibt die Ernennung des ehemaligen CEOs der Commerzbank AG Manfred Knof zum strategischen Berater von DeFi Technologies und Vorstandsvorsitzenden der Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour“) bekannt, einem führenden Emittenten von börsengehandelten Produkten („ETPs“), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten ermöglichen.

Dieses Engagement stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Mission von DeFi Technologies und Valour dar, den regulierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu erweitern. Mit einer robusten Palette von über 65 vollständig abgesicherten digitalen Asset-ETPs, die bereits an den wichtigsten europäischen Börsen – darunter Xetra (Deutschland), Spotlight (Schweden) und Euronext (Paris und Amsterdam) – notiert sind, zielt Valour darauf ab, den Zugang zu digitalen Assets weltweit zu erweitern sowie eine sichere und vereinfachte Exposition zu ermöglichen.

Als Vorstandsvorsitzender von Valour wird Herr Knof seine umfassende Erfahrung in der Geschäftsführung des europäischen Banken- und Finanzsektors nutzen, um Valours Ziel zu unterstützen, das verwaltete Vermögen („AUM“) durch institutionelle Partnerschaften mit führenden Finanzinstituten zu erhöhen. Herr Knof wird außerdem dazu beitragen, die Abdeckung der Aktienanalyse zu erweitern und die Beziehungen zu institutionellen Anlegern zu vertiefen, um die Anlegerbasis von DeFi Technologies nach der kürzlich erfolgten Notierung des Unternehmens an der Nasdaq zu konsolidieren und zu erweitern.

Olivier Roussy Newton, Gründer und CEO von DeFi Technologies, kommentiert:

„Wir sind stolz, Dr. Manfred Knof als Vorsitzenden von Valour begrüßen zu dürfen. Seine Erfolgsbilanz als transformativer Leiter im europäischen Finanzwesen und sein Engagement für nachhaltiges, kundenorientiertes Wachstum machen ihn zum idealen Partner für unser nächstes Kapitel. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, robuste, konforme und langfristige Brücken zwischen globalen Investoren und dezentralen Finanzen zu bauen.“

Herr Knof fügt hinzu:

„Ich freue mich, in dieser entscheidenden Zeit für die digitale Vermögenswertbranche zu DeFi Technologies zu kommen. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, den institutionellen Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu erweitern und die Position von Valour als vertrauenswürdiger, innovativer Partner für Investoren weltweit zu stärken.“

Über Dr. Manfred Knof

Herr Knof ist ehemaliger Vorstandsvorsitzender (CEO) der Commerzbank AG. Dort leitete er eine umfassende Transformation, welche die Bank wieder profitabel machte und ihre Position unter den führenden Finanzinstituten Europas stärkte. Zu seinen früheren Positionen zählen CEO der Allianz Deutschland AG sowie leitende Führungspositionen bei der Deutschen Bank und der Dresdner Bank. Herr Knof hat einen Doktortitel in Rechtswissenschaften von der Universität zu Köln und einen MBA von der NYU Stern School of Business.

Während seiner Tätigkeit bei der Commerzbank war Herr Knof für die Bereiche Strategie, Transformation und Nachhaltigkeit, Audit und Forschung verantwortlich. Er wird für seinen Fokus auf nachhaltiges Wachstum, effiziente Strukturen sowie Wertschöpfung für Kunden, Aktionäre und die Gesellschaft anerkannt. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung institutioneller Transformation und Widerstandsfähigkeit wird für die nächste Wachstumsphase von Valour von entscheidender Bedeutung sein.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi“) schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu über 65 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet; Stillman Digital, ein Prime Brokerage für digitale Vermögenswerte mit Schwerpunkt auf Ausführung und Verwahrung auf institutioneller Ebene; Reflexivity Research, das führende Forschungsarbeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte durchführt; Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastruktur entwickelt; und DeFi Alpha, der interne Geschäftsbereich des Unternehmens für Arbitrage und Handel. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) geben börsengehandelte Produkte („ETPs“) heraus, die privaten und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugriff auf digitale Vermögenswerte über ihr herkömmliches Bankkonto ermöglichen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie mehr über Valour erfahren, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Ernennung von Führungskräften und Direktoren, die Erhöhung des verwalteten Vermögens, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld im Hinblick auf das Wachstum und die Einführung dezentralisierter Finanzen, die Erschließung neuer Geschäftsfelder für das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz von Valour-ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

