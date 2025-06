Conscio Technologies lance une offre de sensibilisation à la cybersécurité dédiée aux professionnels de l’assurance

Conscio Technologies, spécialiste de la sensibilisation à la cybersécurité, annonce la création d’une offre dédiée aux acteurs de l’assurance et notamment la mise à disposition d’un contenu spécifique sur la réglementation DORA.

Le secteur des assurances et des mutuelles est particulièrement exposé aux cyberattaques en raison de la gestion d’un volume important de données sensibles. La digitalisation accrue et les régulations strictes imposent une vigilance renforcée. Cette nouvelle offre de sensibilisation est conçue pour répondre spécifiquement aux besoins de ce secteur, en collaboration avec des experts en sécurité informatique.

Une offre sur mesure pour les acteurs de l’assurance

Le contenu e-learning a été spécialement conçu pour répondre aux besoins et aux particularités du secteur des assurances et des mutuelles. En collaboration avec des experts métier, des réunions de travail avec les DSI du secteur assurances/mutuelles ont permis de recenser les scénarios et messages clés à diffuser.

Cela a conduit à la création de vidéos interactives, modifiées et validées pour assurer une représentation fidèle de la réalité du terrain, garantissant ainsi la pertinence et l’efficacité des contenus. Comme tous les contenus développés par Conscio Technologies, ces vidéos restent personnalisables en fonction du contexte de chaque entreprise.

Audrey BOUSSICAUD chez Conscio Technologies « Notre programme de sensibilisation à la cybersécurité est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels du secteur des assurances et mutuelles. Grâce à notre approche, chaque utilisateur est mis en situation dans son contexte professionnel. Nos contenus couvrent une large gamme de sujets pertinents pour protéger efficacement les données des assureurs avec notamment des visées sur les enjeux de la cybersécurité pour le secteur des assurances et mutuelles et d’autres contenus comme la sécurisation des données lors des déplacements, l’usurpation d’identité ou encore la sensibilisation à la conformité avec la réglementation DORA »

