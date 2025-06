bonus.ch sur l'assurance automobile : près de 50% des assuré(e)s frappé(e)s par une hausse des primes en Suisse

Auto Automobile

En 2025, 37% des assuré(e)s ont été frappé(e)s par une hausse de primes. Pourtant, seulement 12% ont changé de prestataire auto au cours de la dernière année.

LAUSANNE, VAUD, SWITZERLAND, June 3, 2025 / EINPresswire.com / -- En Suisse, 48% des automobilistes ont vu leur prime d'assurance auto grimper depuis 2024. Rien qu'en 2025, ce sont 37% des assuré(e)s qui ont été frappé(e)s par une hausse de primes. Pourtant, seulement 12% déclarent avoir changé de prestataire auto au cours de la dernière année.Depuis 2010, le comparatif en ligne bonus.ch offre aux assuré(e)s de Suisse la possibilité annuelle de s'exprimer sur leur assurance auto. En 2025, l'enquête s'intéresse également aux thématiques suivantes : hausse des primes, popularité de la voiture électrique et changement d'assurance. Voici les principaux constats qui ressortent de cette enquête.Hausse généralisée des primes automobiles en Suisse : près de la moitié des assuré(e)s pénalisé(e)sAu cours de ces deux dernières années, de nombreux assureurs ont procédé à des augmentations de primes. Parmi les raisons avancées pour expliquer ces hausses figurent l'inflation, l'augmentation du coût des pièces détachées, la montée des frais de réparation ainsi qu'une fréquence plus élevée des sinistres, en partie liée aux conditions climatiques défavorables.Durant cette période, 48% des personnes qui ont répondu au sondage indiquent avoir été touchées par une ou plusieurs hausses de leurs primes automobiles : 32% pour 2025, 11% pour 2024 et 5% pour les deux années.La Suisse italienne est la région la plus touchée par la hausse des primes, avec 55% des assuré(e)s concerné(e)s, contre 48% dans les autres régions. Uniquement en 2025, 44% des italophones ont reçu une hausse de primes, contre 38% en Romandie et 34% du côté alémanique.De fortes inégalités entre assureursLes hausses de primes d'assurance automobile ne sont pas uniformes selon les prestataires. L'enquête révèle des écarts significatifs entre les assureurs : 23% des assuré(e)s de la Mobilière ont reçu une augmentation, contre 62% chez Zurich, soit près de trois fois plus. Ces disparités reflètent des stratégies tarifaires différentes face à la hausse des coûts du secteur.Malgré cette hausse des primes d'assurance auto, seulement 12% de changementIl convient de rappeler que les assuré(e)s ont le droit de résilier leur contrat en cas de hausse des primes, même en dehors des délais habituels, dès lors qu'il s'agit d'une augmentation générale et non liée à un sinistre personnel.Pourtant, seulement 12% des sondé(e)s ont entrepris des démarches pour changer de prestataire. Ce faible taux de changement met en évidence une tendance marquée à la fidélité - ou à la passivité - des assuré(e)s face aux hausses tarifaires. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer : une méconnaissance des possibilités de résiliation, une perception de complexité administrative ou encore une confiance persistante envers leur assureur actuel. Pourtant, dans un contexte de forte variation des tarifs entre compagnies, revoir sa couverture peut représenter une opportunité d'économies significatives.Assurance auto : pourquoi un tel niveau de fidélité ?La qualité des services (43%) est la principale raison de fidélité, devant le niveau de la prime (30%), et les prestations accordées (20%). Pour une minorité (7%), c'est le dépassement du délai de résiliation qui explique le maintien du contrat.Assurance auto : quelles sont les raisons du changement ?Les sondé(e)s expliquent avant tout leur changement par le niveau des primes (40%), puis par l'achat d'un nouveau véhicule (22%) et par les offres de la concurrence (18%).Voiture électrique : où en est la Suisse ?En Suisse, le marché des voitures électriques a ralenti sa croissance l'an dernier. Seules 66'677 nouvelles immatriculations de véhicules électriques ont été enregistrées en 2024, contre 75'690 l'année précédente, selon les chiffres du site auto-suisse. Ceci représente une baisse de 12%. De son côté, l'Office fédéral de la statistique (OFS) indique que la part des voitures 100% électriques dans les nouvelles immatriculations est passée de 21% en 2023 à 19% en 2024.Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse d'intérêt :• la suppression, depuis janvier 2024, de l'exonération d'impôt de 4% pour les véhicules électriques• la hausse récente du prix de l'électricité (27% d'augmentation moyenne en 2023 et 18% en 2024 selon les chiffres de la Commission fédérale de l'électricité)• la réduction ou la suppression, selon les cantons, des subventions directes à l'achat d'un modèle rechargeableCes changements semblent avoir impacté la dynamique du marché. Les chiffres de bonus.ch traduisent d'ailleurs un ralentissement de l'intérêt pour la mobilité électrique auprès du grand public : en 2025, 77% des personnes interrogées déclarent ne pas envisager l'achat d'un véhicule électrique. Seulement 13% envisagent une acquisition, tandis que 10% indiquent déjà posséder une voiture rechargeable.Les personnes en possession d'un modèle rechargeable sont passées de 3% en 2021, à 5% en 2022, à 7% en 2023, puis à 8% en 2024. Et donc à 10% en 2025. De même, les intentions d'achat sont historiquement basses (13%, alors qu'elles atteignaient encore 24% il y a 3 ans) et le désintérêt n'a jamais été aussi marqué (77% de la population ne prévoit pas d'achat, contre 74% l'an dernier).Voiture électrique : quels sont les points négatifs ?Le débat autour de la voiture électrique reste largement alimenté par des préoccupations environnementales. La question de l'empreinte carbone réelle des modèles rechargeables, notamment en comparaison avec les véhicules thermiques, divise encore l'opinion. Parmi les sondé(e)s, 27% citent l'impact écologique des batteries - en particulier lors de leur fabrication - comme principal inconvénient. Viennent ensuite le prix d'achat élevé (24%), le manque d'autonomie (20%) et l'insuffisance des infrastructures de recharge (16%), autant de freins persistants à une adoption plus large.Voiture électrique : quels sont les points positifs ?Si l'argument écologique reste le principal atout des voitures électriques pour 28% des sondé(e)s (contre 39% en 2022), la perception globale semble se détériorer. La proportion de personnes ne voyant aucun avantage aux véhicules rechargeables continue de croître : alors qu'elle était de 20% en 2022, de 23% en 2023 et de 27% en 2024, elle atteint désormais 29%, devenant ainsi majoritaire pour la première fois.Parmi les autres bénéfices figurent les économies à l'usage (16%), la simplicité d'entretien (11%) liée à une mécanique plus fiable et le confort acoustique (10%), grâce à un fonctionnement plus silencieux.Voiture électrique : quelles sont les différences régionales ?Les germanophones démontrent le moins d'intérêt pour les voitures électriques : 79% d'entre eux/elles n'envisagent pas d'en acheter une, contre 76% chez les francophones et 74% chez les italophones. De plus, les intentions d'acquisition sont plus faibles du côté alémanique (12%, contre 14% en Romandie et 16% en Suisse italienne), de même que la possession d'un véhicule électrique (9%, contre 10% aux autres régions).Enquête de satisfaction 2025 sur les assurances automobiles suissesChaque année, le comparateur en ligne bonus.ch dresse un état des lieux sur les assurances auto en Suisse. Plus de 1'500 utilisateurs ont pris le temps de répondre à une enquête regroupant les catégories suivantes : clarté des informations transmises, gestion des sinistres, délai de remboursement, rapport prix-prestations et service à la clientèle. Les réponses ont été converties en une note comprise entre 1 et 6, la meilleure note étant 6. Voici les principaux constats qui ressortent de l'enquête.Satisfaction globale 2025 - moyenne suisseEn 2025, les assurances auto satisfont globalement leur clientèle, avec une note moyenne de 5.2 sur 6, mention "bien". Les différences de score entre prestataires restent modestes (0.5 point), témoignant d'une concurrence particulièrement intense sur le marché.La Mobilière conserve son statut d'assureur auto préféré des Suisses avec une note globale de 5.5 (mention "très bien"), se hissant une nouvelle fois en tête du classement bonus.ch - pour la 14ème année consécutive.Vaudoise occupe la 2ème place du classement avec la note de 5.3, alors que Helvetia et TCS complètent le podium (5.2).Différences entre les régions linguistiquesTandis que les Suisses allemands (5.2) et les Suisses romands (5.2) s'accordent sur la mention "bien", les Suisses italiens sont les plus difficiles à satisfaire et attribuent la note moyenne générale de 4.8, mention "assez bien".Analyse détaillée, tableaux et graphiques :Accès direct aux notes de satisfaction des assureurs auto :Accès direct au comparatif des primes d'assurance auto :Pour plus d'informations :bonus.ch SAPatrick DucretCEOPlace Chauderon 20b1003 Lausanne021.312.55.91ducret(a)bonus.chLausanne, le 3 juin 2025

