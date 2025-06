Biognosys zet toon in immunopeptidomics met Spectronaut 20 en SpectroMine 5

ZURICH en BOSTON, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tijdens de ASMS 2025 Annual Conference, die van 1 tot 5 juni wordt gehouden in Baltimore, presenteert Biognosys, een internationale koploper in proteomica-oplossingen op basis van massaspectrometrie, Spectronaut® 20 en SpectroMine™ 5. Deze nieuwe versies bevatten aanzienlijke technologische verbeteringen op het gebied van ongespecificeerd zoeken, immunopeptidomics en proteomica-workflows die klaar zijn voor gebruik in de cloud.

Een belangrijk pluspunt van deze updates is Kuiper, de innovatieve zoekmachine van Biognosys die gebruikmaakt van eigen voorspellingsmodellen die speciaal zijn afgestemd op ongespecificeerde zoekopdrachten. Kuiper zorgt voor een ongekend hoog aantal geïdentificeerde peptiden, met name bij toepassingen in immunopeptidomics.

Wat is nieuw in Spectronaut® 20:

Tot wel 80% meer geïdentificeerde peptiden in immunopeptidomics-workflows van HLA-klasse I

in immunopeptidomics-workflows van HLA-klasse I Versnelde data-analyse dankzij verbeteringen in de directDIA ® -runtime

Verbeterde kwantitatieve nauwkeurigheid voor timsTOF-data dankzij algoritmes die gevoelig zijn voor ion-mobiliteit

voor dankzij algoritmes die gevoelig zijn voor ion-mobiliteit Meer opties voor het beheren van FDR- en kwaliteitscontrole

Verbeterde datavisualisatie , ondersteuning voor Linux en geschiktheid voor cloudtoepassingen

, en Nu te gebruiken op Bruker ProteoScape™, met extra functionaliteit voor immunopeptidomics en het analyseren van post-translationele modificaties

Kuiper wordt ook gebruikt voor SpectroMine™ 5, de nieuwste update van Biognosys voor DDA-proteomica, die nu aanzienlijk betere identificatieprestaties levert. Dankzij de nieuwe ondersteuning voor Linux is SpectroMine nu net als Spectronaut geschikt voor snelle analyse van proteomica-data in cloud- en high-performance computing (HPC)-omgevingen, wat nieuwe, schaalbare onderzoeksmogelijkheden biedt.

De toepassingen van Biognosys’ nieuwe generatie software worden gepresenteerd via diverse wetenschappelijke posters, twee ontbijtseminars en deelname aan workshops. Op het programma staan onder meer twee gezamenlijke presentaties met Greywolf Therapeutics over geavanceerde immunopeptidomics-workflows en bijdragen aan een workshop over best practices voor het rapporteren van DIA-data.

Biognosys presenteert daarnaast zijn nieuwste technologische innovatie: het P2 Enrichment System, een robuuste, op nanodeeltjes gebaseerde plasma-workflow die ongeëvenaarde grondigheid, reproduceerbaarheid en verwerkingssnelheid biedt in plasma-proteomica. Het P2-systeem werd voor het eerst gepresenteerd tijdens ASMS 2024 en is nu het onderwerp van een nieuwe wetenschappelijke poster en een presentatie door medewerkers van de Johns Hopkins School of Medicine. In hun onderzoek tonen zij aan hoe P2 in de praktijk wordt toegepast bij klinisch onderzoek naar biomarkers in het bloed, voor het vroegtijdig opsporen van neurodegeneratieve aandoeningen.

Verder zal Biognosys een mondelinge presentatie geven over Proteoverse® Digital Proteome, zijn exclusieve atlas voor proteoomexpressie in diverse weefsels en biologische soorten. Deze atlas is een van de meest complete bronnen in zijn soort en geeft waardevolle inzichten in het proteoom van zowel mensen als preklinische soorten, wat van groot belang is voor innovatief geneesmiddelenonderzoek en translationeel onderzoek.

“Immunopeptidomics is essentieel om te begrijpen hoe onze behandelingen daadwerkelijk een verschil maken voor patiënten. Met Spectronaut 20 kunnen we complexe gegevens sneller en grondiger analyseren, wat ons waardevolle inzichten oplevert in de modulatie van MHC-I-antigenen en het effect daarvan op de immuunrespons,” zegt Daniel Green, Ph.D., hoofd Bioinformatica bij Greywolf Therapeutics.

"Het P2 Enrichment System van Biognosys kon moeiteloos in ons laboratorium bij het Broad Institute worden geïmplementeerd. We waren onder de indruk van de duidelijke en solide protocollen én van de uitstekende prestaties van de technologie bij onze analyses,” aldus Steven A. Carr, Ph.D., Senior Director of Proteomics en Institute Scientist bij het Broad Institute van MIT en Harvard.

Wilt u meer weten over de wetenschappelijke activiteiten van Biognosys tijdens ASMS 2025? Kijk dan op: https://biognosys.com/conferences/73rd-asms-conference-2025/

Over Spectronaut®

Spectronaut is de toonaangevende data-analysesoftware van Biognosys voor proteomica-onderzoek op basis van massaspectrometrie (MS) die met data-onafhankelijke acquisitie (DIA) wordt verkregen. De software maakt gebruik van geavanceerde algoritmen voor zoeken en kunstmatige intelligentie (KI) om gegevens te vertalen in bruikbare inzichten voor lifescienceonderzoek. Spectronaut maakt reproduceerbare en nauwkeurige kwantificering van duizenden eiwitten in een enkel experiment mogelijk en biedt multidimensionaal inzicht in eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle belangrijke biologische soorten en monstertypes. Ga voor meer informatie naar www.spectronaut.com

Over Biognosys

Biognosys is een toonaangevende contractonderzoeksorganisatie (CRO) die gespecialiseerd is in proteomica-diensten voor onderzoek en ontwikkeling in de vroege fase via de monitoring van biomarkers in klinische onderzoeken. Biognosys werkt samen met de meest innovatieve biotechnologische en farmaceutische bedrijven ter wereld en maakt gebruik van unieke, gepatenteerde technologieën en hoge-resolutie massaspectrometrie om duizenden eiwitten te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Met laboratoria vlakbij Zürich (Zwitserland) en Boston (Massachusetts) combineert Biognosys wetenschappelijke expertise en geavanceerde proteomica om de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen te versnellen. Ook ondersteunt het translationeel en preklinisch onderzoek en klinische onderzoeken voor precisiegeneeskunde. Meer informatie vindt u op www.biognosys.com

