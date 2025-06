Biognosys lance Spectronaut 20 et SpectroMine 5, établissant de nouvelles références en immunopeptidomique

ZURICH et BOSTON, 02 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, leader mondial des solutions de protéomique basées sur la spectrométrie de masse, annonce le lancement de Spectronaut® 20 et SpectroMine™ 5 lors de la conférence annuelle ASMS 2025, qui se tiendra du 1er au 5 juin à Baltimore, Maryland. Ces mises à jour logicielles majeures marquent des avancées technologiques significatives en matière de performances de recherche non spécifique, immunopeptidomique et flux de travail protéomiques prêts pour le cloud.

Au cœur de ces nouvelles versions se trouve Kuiper, le nouveau moteur de recherche de Biognosys, alimenté par des modèles de prédiction propriétaires spécialement optimisés pour les recherches non spécifiques. Kuiper offre des identifications de peptides record, en particulier pour les applications d’immunopeptidomique.

Principales fonctionnalités de Spectronaut® 20 :

Jusqu’à 80 % d’identifications de peptides supplémentaires dans les flux de travail immunopeptidomiques HLA de classe I

dans les flux de travail immunopeptidomiques HLA de classe I Traitement accéléré grâce aux améliorations apportées au temps d’exécution de directDIA ®

Précision quantitative améliorée pour les données timsTOF grâce à des algorithmes sensibles à la mobilité ionique

améliorée pour grâce à des algorithmes sensibles à la mobilité ionique Options étendues de contrôle du taux de faux positifs et de la qualité

Amélioration de la visualisation des données , prise en charge Linux et compatibilité cloud

, et Disponible sur Bruker ProteoScape™, élargissant ses capacités pour l’immunopeptidomique et l’analyse des modifications post-traductionnelles

Kuiper alimente également SpectroMine™ 5, la dernière version de Biognosys pour la protéomique basée sur la DDA, qui offre désormais des performances d’identification considérablement améliorées. Grâce à la nouvelle compatibilité Linux, SpectroMine rejoint Spectronaut pour permettre l’analyse de données protéomiques à haut débit dans des environnements cloud et de calcul haute performance (HPC), offrant ainsi des flux de travail de recherche évolutifs de nouvelle génération.

Les applications du logiciel de nouvelle génération de Biognosys seront mises en avant à travers plusieurs posters scientifiques, deux petits-déjeuners séminaires et la participation à des ateliers. Au programme notamment, deux présentations conjointes avec Greywolf Therapeutics sur les flux de travail avancés en immunopeptidomique, ainsi que des contributions à un atelier sur les meilleures pratiques en matière de reporting des données DIA.

Biognosys présentera également sa dernière innovation technologique, le système d’enrichissement P2, un flux de travail robuste basé sur des nanoparticules qui offre une profondeur, une reproductibilité et un débit sans précédent dans le domaine de la protéomique plasmatique. Initialement présenté lors de l’ASMS 2024, le système P2 sera présenté sur une nouvelle affiche scientifique et dans une présentation par des collaborateurs de la Johns Hopkins School of Medicine. Leurs recherches démontrent l’application concrète du P2 dans une étude clinique sur la découverte de biomarqueurs circulants pour faire progresser la détection précoce des maladies neurodégénératives.

En outre, Biognosys a été invité à faire une présentation orale sur Proteoverse® Digital Proteome, l’atlas d’expression protéomique multi-tissus et multi-espèces exclusif de la société. Comptant parmi les ressources les plus complètes de ce type, cet atlas fournit des informations précieuses sur le paysage protéomique chez l’homme et les espèces précliniques, soutenant ainsi la recherche de pointe dans le domaine de la découverte de médicaments et de la science translationnelle.

« L’immunopeptidomique est essentielle pour comprendre comment nos thérapies font la différence pour les patients. Spectronaut 20 nous permet d’exploiter des ensembles de données complexes avec plus de rapidité et de profondeur, fournissant des informations cruciales sur la modulation des antigènes MHC-I et ses effets sur la reconnaissance immunitaire », a déclaré Daniel Green, Ph.D., responsable de la bio-informatique chez Greywolf Therapeutics.

« Le système d’enrichissement P2 de Biognosys a été transféré sans difficulté vers notre laboratoire du Broad Institute. Nous avons été impressionnés par la clarté et la robustesse des protocoles, ainsi que par les performances exceptionnelles de la technologie sur l’ensemble de nos échantillons », a déclaré Steven A. Carr, Ph.D., directeur principal de la protéomique et chercheur à l’Institut Broad du MIT et de Harvard.

Pour plus d’informations sur la présence scientifique de Biognosys à l’ASMS 2025, veuillez consulter : https://biognosys.com/conferences/73rd-asms-conference-2025/

À propos de Spectronaut®

Spectronaut est le logiciel d’analyse de données phare de Biognosys pour la protéomique basée sur la spectrométrie de masse (MS) à acquisition indépendante des données (DIA). Le logiciel utilise des algorithmes de recherche avancée et d’intelligence artificielle (IA) pour traduire les données en informations exploitables pour la recherche en sciences de la vie. Spectronaut permet une quantification reproductible et précise de milliers de protéines en une seule expérience et fournit des informations multidimensionnelles sur l’expression, la fonction et la structure des protéines dans toutes les principales espèces biologiques et tous les principaux types d’échantillons. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.spectronaut.com

À propos de Biognosys

Biognosys est une société de recherche contractuelle (CRO) de premier plan spécialisée dans les services de protéomique pour la R&D en phase précoce jusqu’au suivi des biomarqueurs dans les essais cliniques. En partenariat avec les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques les plus innovantes au monde, Biognosys utilise des technologies brevetées uniques et la spectrométrie de masse haute résolution pour quantifier des milliers de protéines avec une précision, une profondeur et un débit inégalés. Avec des laboratoires près de Zurich, en Suisse, et de Boston, dans le Massachusetts, Biognosys combine son expertise scientifique et la protéomique de nouvelle génération pour accélérer la découverte et le développement de médicaments, et soutient la recherche translationnelle et préclinique, ainsi que les essais cliniques pour une médecine de précision. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.biognosys.com

Contacts médias :

Kristina Beeler, Ph.D.

Directrice du développement des produits et du marketing

kristina.beeler@biognosys.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

